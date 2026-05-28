A kutya sem volt kíváncsi Christian Bale új filmjére: nem hozza a várt számokat A menyasszony!

Christian Bale legújabb filmje, A menyasszony! már felkerült az HBO Max kínálatába, pedig a mozikban nem tudott igazán nagy sikert elérni. A sötét hangulatú horrortól nagyon sokat vártak a készítők, de úgy tűnik, a nézőket nem érdekli még egy Frankenstein-történet.

Szinte senkit sem érdekelt Christian Bale új filmje Május 22-én került fel az HBO Maxra A menyasszony! című horrorfilm.

Bár a mozifilmhez nagy reményeket fűztek a készítők, pénzügyileg mégis nagy bukás lett.

Talán ez az oka annak, hogy ilyen hamar felkerült a streamingre.

Christian Bale új filmje alig néhány hónappal a mozis premier után máris felkerül az HBO Max kínálatába. A színész ezúttal egy különös, sötét hangulatú Frankenstein-történetben vállalt szerepet, amelyet Maggie Gyllenhaal rendezett saját forgatókönyvéből. A produkció ugyan nem robbantott nagyot a mozikban, de streamingen könnyen új közönséget találhat magának. A menyasszony! a klasszikus Frankenstein-mítoszt gondolja újra egy látványos, nyomasztó és erősen stilizált világban. A történet az 1930-as évek Chicagójába helyezi a cselekményt, ahol Christian Bale karaktere egy különc tudós segítségét kéri, hogy életre keltse elhunyt szerelmét. A helyzet azonban gyorsan elszabadul, és a történet gyilkosságokkal, megszállottsággal és veszélyes érzelmekkel fordul át egy kaotikus lázálomba.

A produkció egyik legnagyobb erőssége egyértelműen a szereplőgárda. Christian Bale mellett Jessie Buckley, Annette Bening, Jake Gyllenhaal és Penélope Cruz is feltűnik a filmben, ami önmagában is komoly figyelmet irányított az alkotásra.

Maggie Gyllenhaal rendezőként ezúttal is merész irányba vitte a történetet, és láthatóan nem egy hagyományos hollywoodi horrort akart készíteni.

A film fogadtatása azonban eléggé vegyes lett: bár a kritikusok egy része dicsérte az egyedi látványvilágot és a remek színészi játékot, mások viszont túl különcnek és nehezen befogadhatónak tartották az alkotást.

A Mafabon jelenleg 44 százalékos értékelésen áll, míg a Rotten Tomatoes oldalán a kritikusok és a nézők véleménye is erősen megoszlik. Bár a film közel 90 millió dolláros költségvetéssel készült, a nyitóhétvégén csupán 13,6 millió dollárt hozott a konyhára, ami meglehetősen gyenge eredménynek számít.