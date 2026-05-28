Kiderült a titok: így becézi Meghan Markle a gyerekeit, ha senki se hallja

Mindegy, hogy a királyi család sarjaként, vagy egy hétköznapi család tagjaként látod meg a napvilágot, egy dolog biztos: az édesanyád szemében te mindig is a kisgyermeke leszel. Nem véletlen, hogy még Meghan Markle is cuki becenevekkel szólítja otthon a gyermekeit, Archie herceget és Lilibet hercegnőt.

Forrás: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle otthon csak rövid beceneveken szólítja a gyermekeit

Harry herceg felesége nemrég egy szívmelengető reklámvideót készített az As Ever nevű cége termékeihez. A felvételt az Instagram-oldalára is posztolta, ebből pedig megtudhattuk, hogy a családjuk tagjai imádják az általa gyártott lekvárokat. Sőt, kiderült az is, hogy Harry herceg és a gyerekek melyik ízeket részesítik előnyben.

„A családom minden tagja mást szeret. A férjemnek a málna a kedvence, a kislányom, Lil az epret szereti. Arch pedig mindkettőt. Én a marmeládét szeretem leginkább" – hallható a hercegné hangja a videóban. Ez volt az első alkalom, hogy Meghan kikotyogta, hogyan szólítja otthon a gyermekeit. Archie herceg beceneve ugyanis csak röviden Arch, Lilibeté pedig az amerikai rapperekhez hasonlóan csak simán Lil. Úgy tűnik, hogy a sussexi hercegi pár a rövid megnevezéseket részesítik előnyben.

