A térképről is eltűnhetnek ezek a közkedvelt turistaparadicsomok: végzetes veszély közeleg

Brutális olvadásnak indult az Antarktisz egyik kulcsfontosságú gleccsere az óceán felmelegedése miatt. A jégtömb pusztulása olyan visszafordíthatatlan globális katasztrófát idézhet elő, amire az emberiség még egyáltalán nincs felkészülve. A természeti katasztrófa súlyosan megemelheti a tengerszintet, ennek következtében pedig több közkedvelt turistaparadicsom is az óceán alá kerülhet, méghozzá legkésőbb a század végére.

Számos kutatócsoport dolgozik azon, hogy megállítsák a gleccser jelentős olvadását.

Forrás: Northfoto

Hatalmas mértékű olvadásba kezdett az Antarktisz legnagyobb gleccsere.

A Florida méretű jégtömb pusztulása visszafordíthatatlan mértékű tengerszint emelkedéssel is járna.

A kutatók szerint több közkedvelt várost is maga alá temethet a jelentős víztömeg.

Megállíthatatlan mértékben olvad a hatalmas gleccser

Aggasztó ütemben romlik az „Ítéletnapi gleccserként” is emlegetett jégtömeg állapota, amelynek olvadása már jelenleg is 4 százalékkal járul hozzá a globális tengerszint-emelkedéshez.

A Nyugat-Antarktiszon található Thwaites-gleccser a világ egyik legnagyobb kiterjedésű jégtömege, és nagyobb területet ölel fel, mint Florida állam.

Megsemmisülése olyan elképesztő tömegű vizet szabadítana fel, amellyel a part menti nagyvárosok már nem tudnának megbirkózni, így az óceán egyszerűen maga alá temetné őket. A legfrissebb tanulmányok előrejelzései szerint a gleccser teljes összeomlása akár 3 méteres vízszint-emelkedést is okozhat, ami könnyen elsöpörhet több közkedvelt amerikai nagyvárost is. Bár a kutatók jelenleg a század végére jósolják a katasztrófát, pontosan ők sem tudják megmondani, mennyi időnk maradt hátra, így arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy készüljünk fel minden eshetőségre.

Erre a térségre lehet a legnagyobb hatással

A kutatók szerint a glecscer pusztulása az amerikai partvidéken fekvő városokat kiemelten veszélyezteti.

A jégtömeg olvadása ugyanis olyan globális természeti katasztrófát jelentene, amely egyes területeken extrém áradásokat okozna, míg más régiókat akár a térképről is teljesen letörölne.

Különösen Florida, Texas és Kalifornia államoknak kell felkészülnie a legrosszabbra, mivel mindközül ezek a part menti zónák vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak. A kutatók modellezései alapján jelenleg a floridai partvidék a legsérülékenyebb, egy esetleges természeti katasztrófa következtében ugyanis a félsziget jelentős része közvetlenül a víz alá kerülhetne.

A következményekkel még az Egyesült Államok legnépesebb városának, New Yorknak is szembe kéne néznie, de Virginia, Georgia és Észak-Karolina államokat is súlyosan érintené a pusztító tengerszint-emelkedés.

