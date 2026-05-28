Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
természeti katasztrófa

A térképről is eltűnhetnek ezek a közkedvelt turistaparadicsomok: végzetes veszély közeleg

Shutterstock - Halfpoint
természeti katasztrófa óceán globális felmelegedés gleccser
Klusovszki Kíra
2026.05.28.
Sokkoló felfedezést tettek a kutatók: egy hatalmas jégtömb olvadása számos tengerparti várost temethet víz alá. A gleccser jelenleg is jelentős mértékben emeli a vízszintet, pusztulása után pedig súlyos természeti katasztrófát idézhet elő.

Brutális olvadásnak indult az Antarktisz egyik kulcsfontosságú gleccsere az óceán felmelegedése miatt. A jégtömb pusztulása olyan visszafordíthatatlan globális katasztrófát idézhet elő, amire az emberiség még egyáltalán nincs felkészülve. A természeti katasztrófa súlyosan megemelheti a tengerszintet, ennek következtében pedig több közkedvelt turistaparadicsom is az óceán alá kerülhet, méghozzá legkésőbb a század végére. 

A Thwaites gleccser olvadásának megállításán dolgoznak a kiutatók az Antraktisz nyugati részén.
Számos kutatócsoport dolgozik azon, hogy megállítsák a gleccser jelentős olvadását. 
Forrás: Northfoto
  • Hatalmas mértékű olvadásba kezdett az Antarktisz legnagyobb gleccsere. 
  • A Florida méretű  jégtömb pusztulása visszafordíthatatlan mértékű tengerszint emelkedéssel is járna. 
  • A kutatók szerint több közkedvelt várost is maga alá temethet a jelentős víztömeg. 

Megállíthatatlan mértékben olvad a hatalmas gleccser

Aggasztó ütemben romlik az „Ítéletnapi gleccserként” is emlegetett jégtömeg állapota, amelynek olvadása már jelenleg is 4 százalékkal járul hozzá a globális tengerszint-emelkedéshez. 

A Nyugat-Antarktiszon található Thwaites-gleccser a világ egyik legnagyobb kiterjedésű jégtömege, és nagyobb területet ölel fel, mint Florida állam.

Megsemmisülése olyan elképesztő tömegű vizet szabadítana fel, amellyel a part menti nagyvárosok már nem tudnának megbirkózni, így az óceán egyszerűen maga alá temetné őket. A legfrissebb tanulmányok előrejelzései szerint a gleccser teljes összeomlása akár 3 méteres vízszint-emelkedést is okozhat, ami könnyen elsöpörhet több közkedvelt amerikai nagyvárost is. Bár a kutatók jelenleg a század végére jósolják a katasztrófát, pontosan ők sem tudják megmondani, mennyi időnk maradt hátra, így arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy készüljünk fel minden eshetőségre.

Erre a térségre lehet a legnagyobb hatással 

A kutatók szerint a glecscer pusztulása az amerikai partvidéken fekvő városokat kiemelten veszélyezteti. 

A jégtömeg olvadása ugyanis olyan globális természeti katasztrófát jelentene, amely egyes területeken extrém áradásokat okozna, míg más régiókat akár a térképről is teljesen letörölne.

Különösen Florida, Texas és Kalifornia államoknak kell felkészülnie a legrosszabbra, mivel mindközül ezek a part menti zónák vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak. A kutatók modellezései alapján jelenleg a floridai partvidék a legsérülékenyebb, egy esetleges természeti katasztrófa következtében ugyanis a félsziget jelentős része közvetlenül a víz alá kerülhetne. 

A következményekkel még az Egyesült Államok legnépesebb városának, New Yorknak is szembe kéne néznie, de Virginia, Georgia és Észak-Karolina államokat is súlyosan érintené a pusztító tengerszint-emelkedés.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Sokkoló előrejelzés: ennyivel lesz melegebb Magyarország éghajlata a század végére

A század végére akár 3-4 Celsius-fokkal is emelkedhet az éves középhőmérséklet Magyarországon, a nyarak szárazabbá és aszályosabbá válhatnak, és a hőség a levegőminőségre is hatással lesz. Kutatások szerint a Kárpát-medence időjárása átalakulóban van, és a régi meteorológiai tapasztalatok egy része többé nem használható biztos támpontként.

Dante előre látta az apokalipszist: hátborzongató elmélet került napvilágra

Egy amerikai kutató, Timothy Burbery szerint Dante Isteni színjátékában a jövőbe láthatott.

A NASA kiadta a figyelmeztetést: ma éjszaka egy hatalmas aszteroida közelíti meg a Földet

A Holdnál négyszer közelebb fogja megközelíteni a Földet a várospusztító objektum. A NASA figyelmeztetése szerint a bolygónk nem állna készen egy ilyen szintű fenyegetés kivédésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu