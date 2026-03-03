Jeffrey Epsteinnek köze lehetett Diana hercegné halálához? Ezt tudni eddig az ügyről

A pletykák kiindulópontja egy fénykép, amelyen egy bekeretezett, 1994-ben a The Timesban megjelent cikk látható Diana hercegnéről. A fotó állítólag Jeffrey Epstein hírhedt magánszigetén, az egyik gardróbban készült. Az összeesküvés-elméletek hívei ebből arra következtetnek, hogy a két személy között kapcsolat lehetett, sőt, egyesek azt is felvetik, hogy Diana hercené felkeltette Jeffrey Epstein érdeklődését. Konkrét bizonyíték azonban nincs arra, hogy Diana hercegné és Jeffrey Epstein ismerték volna egymást.

Forrás: Tim Graham Photo Library

Diana hercegné haláláról több elmélet is kering

Diana hercegné halála évtizedek óta táptalaja a különféle összeesküvés-elméleteknek. A walesi hercegné 1997. augusztus 31-én, Párizsban szenvedett halálos autóbalesetet. A tragédiában életét vesztette Dodi Al-Fayed, Diana akkori partnere, valamint a jármű sofőrje, Henri Paul is. A legismertebb elméletet Mohamed Al-Fayed, Dodi édesapja terjesztette, aki a brit királyi családot tette felelőssé a történtekért. Állítása szerint az udvar akarta elfogadni, hogy Diana egy muszlim férfi oldalán kezd új életet. Ezt a feltételezést azonban egyik hivatalos vizsgálat sem támasztotta alá. A hatósági jelentések szerint a balesetet az okozta, hogy paparazzók követték az autót, a sofőr pedig ittas volt. A tragédia körülményeit több vizsgálat is elemezte, és mindegyik arra jutott, hogy nem merénylet, hanem súlyos közlekedési baleset történt.

A friss spekulációk szerint azonban Diana hercegné túl sokat tudhatott bizonyos körök ügyeiről, és ez veszélyeztethette volna befolyásos személyek érdekeit. Ezekre az állításokra sincs bizonyíték, mindössze a fent említett fotó miatt kezdtek el találgatni az emberek.

