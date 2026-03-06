"Szívesen modellkednék" – Imádják a nők a TikTok szexi autószerelőjét, Mikler Lénárdot

A magyar TikTokker csatornáját több mint 121 ezren követik, videóit pedig több millióan nézik. Mikler Lénárd, a szexi autószerelő nem fél ledobni a pólóját munka közben, ezzel örömet szerezve női nézőinek. A fiatal szakembernek azonban nagyobb céljai is vannak, mint pusztán a közösségi médiában népszerűvé válni vagy külseje miatt kiemelkedni a magyar férfi TikTokkerek közül.

Lénárd, a fiatal magyar TikTokker, aki egyben szexi autószerelő is, rabul ejtette a női szíveket. Forrás: privát

„Szeretek jól kinézni és adni magamra autószerelőként”

Mikler Lénárd egy 23 éves, Taksonyban élő fiatal autószerelő.

A fiatal szívtipró két éve kezdett el videókat feltölteni a TikTok-ra, ahol hamar berobbant, félmeztelenül szerelős videóinak hála.

Nőnapi riportunkban mesél a munkájáról, a TikTok világáról és a hosszútávú terveiről is, mint modell.

Lénárd négy éve foglalkozik autószereléssel, nevelőapjának hála pedig már saját műhelyében dolgozhat Pesterzsébeten, amiért nagyon hálás. A szakember 2024 nyarán kezdett el videókat feltölteni a TikTokra, amikben jellemzően félmeztelenül szerelt autót vagy cserélt kereket, a hölgyek legnagyobb örömére.

Pont jött be egy autó szerelésre és nyáron kicsit meleg van a műhelyben. Nyilván van klíma, de néha olyan meleg van, hogy az sem segít, így félmeztelenül dolgozok ilyenkor. Így jött az ötlet, hogy videóra veszem magamat, vajon hogy nézek ki munka közben, utána pedig feltöltöttem ezt a videót

– mesél karrierjének kezdetéről Lénárd.

Lénárdnak fontos, hogy adjon a kinézetére, így rendszeresen sportol és figyel arra is mit eszik. Forrás: privát

„A modellkedés és az ilyen fajta megnyilvánulás egyébként nem nagyon volt jellemző rám régebben, sőt anno nem is volt sok önbizalmam. Előfordult, amikor kapucni vagy sapka nélkül nem is mentem utcára, de ez egy ideje megváltozott, valószínűleg amiatt, hogy jobban odafigyelek magamra és pozitív visszajelzéseket kapok a külsőmre. Egy fotós barátom mondta azt, hogy modell alkat vagyok és ő volt az első, aki rávett, hogy kamera elé álljak. Nagyon izgultam, mert szokatlan volt számomra a pózolás, ráadásul kültéri fotózás volt, de a végére már semmi más nem érdekelt, csak a kamera. Akkor jöttem rá, hogy talán ezzel kellene foglalkoznom és érdekel a modellkedés. Jelenleg is szívesen fogadok megkereséseket, örömmel kipróbálnám magamat kifutón, vagy fotómodellként is. Nem beszélve arról, hogy a nagymamám milyen büszke lenne rám, ha ilyesmivel foglalkoznék" – mesél álmairól Lénárd, akit már erotikus táncosnak is kértek fel kimunkált teste miatt. A fiatalt viszont jobban érdekli a modellkedés és természetesen az autószerelés, amiben szeretne a szakma legjobbjai közé tartozni.

Nagyon jól esik, ha pozitív visszajelzés érkezik a kinézetemre, hiszen sokat teszek érte

– vallja a Taksonyban élő fiatal.

Lénárd büszke is lehet felsőtestére, hiszen keményen megdolgozott érte. Gyerekkora óta sportol, jelenleg is heti 5-6 alkalommal edz, beépítve a kardiót és az izomnövelést is. Ahogy az étkezésre szintén nagyon figyel a fiatal autószerelő.



„Számolom a kalóriákat, megnézem minden ételben, hogy mennyi fehérje van, mert nem akarom szennyezni a testemet és lényeges számomra, hogy hogy nézek ki. Az edzés számomra terápia, de más külsőségek is fontosak nekem. Szívesen változtatok például a kinézetemen, legyen szó a hajamról, kiegészítőkről vagy tetoválásokról. Szeretek jól kinézni, szeretek adni magamra, és szeretem azt mutatni az embereknek, hogy én beleteszem az energiát mindenbe. Legyen szó anyagi, időbeli vagy bármiféle munkáról, az látszódjon rajtam, ha megjelenek valahol" – részletezi Lénárd.