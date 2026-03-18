26 évnyi alvás és 400 nap a vécén – ennyi időt vesznek el az életünkből a mindennapi tevékenységek

Mennyi időt töltünk életünk során a mindennapi tevékenységekkel? Egy hétköznapi ember átlagos élettartamára vetítve az időtöltésünk megdöbbentő arányokat mutat. Ha egy 80 évre tervezett életet veszünk alapul, érdemes számba venni, mennyi idő megy el alvásra, munkára, szabadidős tevékenységekre vagy akár a hétköznapi rutinokra. Előre szólunk, brutális számok jönnek!

A mindennapi tevékenységek hosszú éveket vesznek el az életünkből.

Forrás: Moment RF

Mennyi idő megy el a hétköznapi tevékenységekkel? Az átlagos ember az élete során 26–27 évet alvással, 12–13 évet munkával tölt.

Tévézésre 8,8, vásárlásra 8,5, zenehallgatásra 13 év jut.

Étkezésre 4,5–6, közösségi médiára 3, ingázásra és házimunkára 1–3 év.

Testmozgásra 1,3, kocsmázásra, romantikára és vécézésre egy-egy év.

Sorban állásra 0,6–1,4 év, másnaposságra 2 év, spontán pillanatokra 8 év.

A mindennapi tevékenységek rengeteg időt vesznek el az életünkből

Az életünk során a legtöbb időt alvással töltjük. Egy átlagos ember körülbelül huszonhat-huszonhét évet alszik élete során. Nem véletlen: a felnőtteknek napi hét-nyolc óra pihenésre van szükségük az optimális fizikai és mentális működéshez. Az alvás nem pusztán pihenés, hanem a szervezet regenerációjának alapja, amely támogatja az egészséget, a koncentrációt, a hangulatot és az életminőséget.

A munka szintén jelentős időt emészt fel: egy hétköznapi ember átlagosan tizenhárom évet tölt munkával, ideértve az irodai órákat, az ingázást és a szakmai fejlődésre fordított időt is. A munka értelmet, struktúrát és anyagi biztonságot ad, ugyanakkor jelentős energiabefektetést követel és meghatározza a hétköznapok ritmusát.

A szabadidős tevékenységek is sok időt vesznek el.

A televíziózás életük nagyjából kilenc évét teszi ki, míg a vásárlás körülbelül nyolc és fél évig tart, ha beleszámítjuk a heti bevásárlást és a boltokban vagy online eltöltött órákat.

A zenehallgatás, amely gyakran más tevékenységekkel, például ingázással vagy testmozgással is együtt jár, az életükből mintegy tizenhárom évet foglal el, hiszen a zene hangulatot teremt, inspirál és kísér a mindennapokban.