Így alakul ki a mosolygödröcske, ami óriási hatással van az emberekre: ezt az üzenetet hordozza

Az úgynevezett gribedli, mosolygödör vagy bájgödör olyan szépségjegy, amely sok férifi és nő egyedi megjelenéséhez járul hozzá. Ezek az apró szépségjegyek leggyakrabban az arc oldalán, iletve a száj mellett jelennek meg mosolygás közben. Mutatjuk, hogyan alakulnak ki a mosolygödröcskék és milyen üzenetet hordoznak.

Megmagyarázzuk a mosolygás által kiváltott gödröcskék jelenlétét.

Forrás: Getty Images

Mik azok a mosolygás közben látható gödröcskék az arcon?

Mit üzennek ezek a mosolygödrök?

Miért vágyik egyre több ember mesterséges úton gödröcskékre?

Mutatjuk a választ az összes kérdésre!

Így alakulnak ki mosolygás közben a mosolygödrök

Mára két elfogadottabb nézet létezik a gribedlikről. Az első szerint az arcgödröcskék a magzati fejlődés során kialakuló izomváltozatokból erednek, ezért néha tévesen születési rendellenességnek is nevezik őket. A pontos meghatározás ezzel szemben egészen más: a bemélyedéseket az úgynevezett zygomaticus major nevű arcizom elváltozásának köszönhetjük. Ez az az izom, amelyik felfelé húzza a szád sarkait, amikor mosolyogsz, ami nem mellesleg képes jobbá tenni a napod. A gribedli nélküli emberek arcán ez a rész az arccsonttól kezdődik és egészen az ajkak széléig elér. Azoknál, akiknek van mosolygödröcskéjük ugyanakkor két ilyen izomcsoport található az arcuktól a szájuk sarkáig. Ez az apró elváltozás az egyik oka annak, hogy valakinek van-e mosolygödre, vagy sem.

Más szakértők szerint ennél jóval egyszerűbb oka van a mosolygödrök kialakulásának. Mégpedig az, hogy rövidebbek a száj körüli izmok, amik mosolygásnál ezt a hatást váltják ki. Kutatások alátámasztották azt is, hogy az apró gödröcskék örökölhetők, különösen akkor, ha mindkét szülő rendelkezik velük. Egy másik érdekesség, hogy a gribedlik a gyerekkort követően is kialakulhatnak, illetve az idő múlásával változhatnak is ezek a szépségjegyek.

Ezt üzenik másoknak a mosolygödrök

Kínában úgy tartják, hogy a gribedlik szerencsét hoznak, a haiti anyák pedig óvatosan mélyedéseket formáznak az újszülöttek arcába, hogy hátha kialakulnak ezek a mosolygödrök. Kijelenthetjük, hogy ezeknek az apró gödröcskéknek orvosilag nincs jelentősége, de erősen befolyásolják más emberek érzékelését. Az emberi agy ösztönösen fogékony a finom, egyedi, „cuki” arcvonásokra, amelyeket pozitív tulajdonságokkal társít. Nem véletlen, hogy a gödröcskékkel rendelkező embereket sokan:

fiatalabbnak,

kedvesebbnek,

érzelmileg nyitottabbnak,

cukibbnak,

karizmatikusabbnak látják.

Természetesen ezek semmit nem árulnak el egy ember valódi személyiségéről, de sokan mégis mániákusan szeretnének maguknak gribedlit. Éppen ezért a gödröcskék iránti rajongás a szépségtrendekben is megjelent: egyre többen választják a dimpleplasty nevű mesterséges kialakítást. Bár ártatlannak tűnik, valójában precíz műtéti beavatkozásról van szó, amely nem veszélytelen.