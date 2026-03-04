Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
genetika

Így alakul ki a mosolygödröcske, ami óriási hatással van az emberekre: ezt az üzenetet hordozza

FilmMagic/Getty Images - Axelle/Bauer-Griffin
genetika mosoly testbeszéd
Simon Benedek
2026.03.04.
A mosolygásban rengeteg apró izom vesz részt – többek között az arcon megjelenő gödröcske is egy külön mozgatható kis izmocskának köszönhető. De milyen üzenetet hordoz a mosolygásnál látható gödröcske?

Az úgynevezett gribedli, mosolygödör vagy bájgödör olyan szépségjegy, amely sok férifi és nő egyedi megjelenéséhez járul hozzá. Ezek az apró szépségjegyek leggyakrabban az arc oldalán, iletve a száj mellett jelennek meg mosolygás közben. Mutatjuk, hogyan alakulnak ki a mosolygödröcskék és milyen üzenetet hordoznak.

Egy szőke nő mosolygás közben gödröcskékkel az arcán.
Megmagyarázzuk a mosolygás által kiváltott gödröcskék jelenlétét. 
Forrás:  Getty Images
  • Mik azok a mosolygás közben látható gödröcskék az arcon?
  • Mit üzennek ezek a mosolygödrök?
  • Miért vágyik egyre több ember mesterséges úton gödröcskékre?
  • Mutatjuk a választ az összes kérdésre!

Így alakulnak ki mosolygás közben a mosolygödrök

Mára két elfogadottabb nézet létezik a gribedlikről. Az első szerint az arcgödröcskék a magzati fejlődés során kialakuló izomváltozatokból erednek, ezért néha tévesen születési rendellenességnek is nevezik őket. A pontos meghatározás ezzel szemben egészen más: a bemélyedéseket az úgynevezett zygomaticus major nevű arcizom elváltozásának köszönhetjük. Ez az az izom, amelyik felfelé húzza a szád sarkait, amikor mosolyogsz, ami nem mellesleg képes jobbá tenni a napod. A gribedli nélküli emberek arcán ez a rész az arccsonttól kezdődik és egészen az ajkak széléig elér. Azoknál, akiknek van mosolygödröcskéjük ugyanakkor két ilyen izomcsoport található az arcuktól a szájuk sarkáig. Ez az apró elváltozás az egyik oka annak, hogy valakinek van-e mosolygödre, vagy sem.

Más szakértők szerint ennél jóval egyszerűbb oka van a mosolygödrök kialakulásának. Mégpedig az, hogy rövidebbek a száj körüli izmok, amik mosolygásnál ezt a hatást váltják ki. Kutatások alátámasztották azt is, hogy az apró gödröcskék örökölhetők, különösen akkor, ha mindkét szülő rendelkezik velük. Egy másik érdekesség, hogy a gribedlik a gyerekkort követően is kialakulhatnak, illetve az idő múlásával változhatnak is ezek a szépségjegyek.

Ezt üzenik másoknak a mosolygödrök

Kínában úgy tartják, hogy a gribedlik szerencsét hoznak, a haiti anyák pedig óvatosan mélyedéseket formáznak az újszülöttek arcába, hogy hátha kialakulnak ezek a mosolygödrök. Kijelenthetjük, hogy ezeknek az apró gödröcskéknek orvosilag nincs jelentősége, de erősen befolyásolják más emberek érzékelését. Az emberi agy ösztönösen fogékony a finom, egyedi, „cuki” arcvonásokra, amelyeket pozitív tulajdonságokkal társít. Nem véletlen, hogy a gödröcskékkel rendelkező embereket sokan:

  • fiatalabbnak,
  • kedvesebbnek,
  • érzelmileg nyitottabbnak,
  • cukibbnak,
  • karizmatikusabbnak látják. 

Természetesen ezek semmit nem árulnak el egy ember valódi személyiségéről, de sokan mégis mániákusan szeretnének maguknak gribedlit. Éppen ezért a gödröcskék iránti rajongás a szépségtrendekben is megjelent: egyre többen választják a dimpleplasty nevű mesterséges kialakítást. Bár ártatlannak tűnik, valójában precíz műtéti beavatkozásról van szó, amely nem veszélytelen.

Ezek is érdekelhetnek a mosolygással kapcsolatban:

Sztárok fogsorai, amelyek megváltoztatták a világot: a tökéletlen mosolyforradalom

A tökéletlen mosoly az új trend, kövesd te is a sztárokat

Elég egy mosoly? De kinek van kedve folyton pasikra bazsalyogni?

Magyarország Szépe 2019: Csonka Rebekáé a legszebb mosoly

Ő lett Nagypál Krisztina második udvarhölgye is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu