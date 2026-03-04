Mint egy rossz déjà vu: visszatér a balerinacipők legutáltabb verziója 2010-ből

Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem láttuk azt a tendenciát, ami egyenes úton vezetett a telitalpú balerinacipők visszatéréséhez. De talán úgy éreztük, hogy ha nem beszélünk róla, akkor meg sem történik, és nem jön vissza ez a 2010-es évekbeli „csoda". Sajnos azonban nincs ekkora hatásunk a divat alakulására... Egyébként lehet, hogy most túl szigorúak vagyunk, és pár hét múlva már mi is telitalpú, magassarkú balerinacipőben fogunk flangálni, de egyelőre most még próbálunk túl lenni a PTSD-nken. Addig is nézzük, hogyan kéne viselnünk 2026-ban ezt a ...khöm... tavaszi cipőt.

Régi-új tavaszi cipőtrend: Visszatérnek az éksarkú balerinacipők, de új formában. Forrás: Getty Images Europe

Visszatér a 2010-es évek ikonikus tavaszi cipője – így viseld idén a balerinát

Az éksarkú balerinacipők legutóbb a 2010-es években élték fénykorukat.

Tökéletes egyensúlyt teremtettek a hétköznapi szettek és az elegáns, női megjelenés között.

Idén tavasszal ismét reflektorfénybe kerültek, hogy újra definiálják a „clean girl" jelenséget.

Mutatjuk, hogyan érdemes viselni idén, hogy ne legyen divatjamúlt hatása.

Jól áll szoknyához, de az egyszerű farmernadrágos szetteket is feldobja ez a cipő, valamiért mégis nehéz elképzelni, hogy 2026-ban valaki telitalpú, magassarkú balerinacipőt húzzon. Talán a nagy baggy és oversize őrület az oka, de a kifinomult, nőies darabok háttérbe szorultak az elmúlt években, és míg a szögletes orrú csizmák visszatértek, a lekerekített orrú magassarkú ritkább lett mint a fehér holló.

De hogy miért utáljuk ennyire ezt a trendet?

Az éksarkú balerinacipők az elegancia teljes ellentétei. A gömbölyű orr ugyan kényelmes, de egyetlen lábfejnek sem áll jól, ha le van kerekítve. Kislányos, ódivatú hatást kelt, nem beszélve az éksarokról, ami a tűsarokkal ellentétben kifejezetten otromba tud lenni. Egyetlen előnye, hogy kényelmes alternatíva elegáns szettekhez, de valójában nem túl kifinomult vagy nőies.

Most úgy tűnik, mégis reneszánszát éli, az idei tavaszi-nyári divat régi-új kedvence lett. Visszatérésének oka ugyanaz lehet, mint a többi millenial trend elővételének, 2026-ban azonban az a célja, hogy az igazi „clean girl" hatást fokozza.

Szerencsére egyelőre hagyják a márkák, hogy megbarátkozzunk a fazon visszatérésével és főleg letisztult, minimalista kivitelezésben dobták piacra az éksarkú balerinacipőket. Plusz pont viszont, hogy a szokásos lekerekített orrot újragondolták és inkább a hegyes orr felé vették az irányt. A sarkain is változtattak, behoztak egy ívesebb formát, ezzel megtörve a tömzsi éksarkakat, kissé elegánsabbá téve a tavaszi cipőt.