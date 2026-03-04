Mint egy rossz déjà vu: visszatér a balerinacipők legutáltabb verziója 2010-ből

Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem láttuk azt a tendenciát, ami egyenes úton vezetett a telitalpú balerinacipők visszatéréséhez. De talán úgy éreztük, hogy ha nem beszélünk róla, akkor meg sem történik, és nem jön vissza ez a 2010-es évekbeli „csoda". Sajnos azonban nincs ekkora hatásunk a divat alakulására... Egyébként lehet, hogy most túl szigorúak vagyunk, és pár hét múlva már mi is telitalpú, magassarkú balerinacipőben fogunk flangálni, de egyelőre most még próbálunk túl lenni a PTSD-nken. Addig is nézzük, hogyan kéne viselnünk 2026-ban ezt a ...khöm... tavaszi cipőt.
Visszatér a 2010-es évek ikonikus tavaszi cipője – így viseld idén a balerinát
- Az éksarkú balerinacipők legutóbb a 2010-es években élték fénykorukat.
- Tökéletes egyensúlyt teremtettek a hétköznapi szettek és az elegáns, női megjelenés között.
- Idén tavasszal ismét reflektorfénybe kerültek, hogy újra definiálják a „clean girl" jelenséget.
- Mutatjuk, hogyan érdemes viselni idén, hogy ne legyen divatjamúlt hatása.
Jól áll szoknyához, de az egyszerű farmernadrágos szetteket is feldobja ez a cipő, valamiért mégis nehéz elképzelni, hogy 2026-ban valaki telitalpú, magassarkú balerinacipőt húzzon. Talán a nagy baggy és oversize őrület az oka, de a kifinomult, nőies darabok háttérbe szorultak az elmúlt években, és míg a szögletes orrú csizmák visszatértek, a lekerekített orrú magassarkú ritkább lett mint a fehér holló.
De hogy miért utáljuk ennyire ezt a trendet?
Az éksarkú balerinacipők az elegancia teljes ellentétei. A gömbölyű orr ugyan kényelmes, de egyetlen lábfejnek sem áll jól, ha le van kerekítve. Kislányos, ódivatú hatást kelt, nem beszélve az éksarokról, ami a tűsarokkal ellentétben kifejezetten otromba tud lenni. Egyetlen előnye, hogy kényelmes alternatíva elegáns szettekhez, de valójában nem túl kifinomult vagy nőies.
Most úgy tűnik, mégis reneszánszát éli, az idei tavaszi-nyári divat régi-új kedvence lett. Visszatérésének oka ugyanaz lehet, mint a többi millenial trend elővételének, 2026-ban azonban az a célja, hogy az igazi „clean girl" hatást fokozza.
Szerencsére egyelőre hagyják a márkák, hogy megbarátkozzunk a fazon visszatérésével és főleg letisztult, minimalista kivitelezésben dobták piacra az éksarkú balerinacipőket. Plusz pont viszont, hogy a szokásos lekerekített orrot újragondolták és inkább a hegyes orr felé vették az irányt. A sarkain is változtattak, behoztak egy ívesebb formát, ezzel megtörve a tömzsi éksarkakat, kissé elegánsabbá téve a tavaszi cipőt.
Így viseljük 2026-ban az éksarkú balerinacipőt
Ez az új trend pedig úgy néz ki, hogy mindenképpen el fog érni hazánkba is, tekintve, hogy már leuralta a divateseményeket. Ha pedig ez így lesz, akkor nem mehetünk el a trend mellett mi sem. Mutatjuk, hogyan viseld stílusosan ezt a régi-új darabot.
- Rövid szoknyával és kardigánnal kombinálva igazi modern Barbie-nak érezhetjük benne magunkat. Válassz egy magasderekú, fekete, tapadós miniszoknyát, vegyél fel hozzá egy pasztell színű kardigánt és egy kis válltáskát. Ehhez a kombinációhoz pont jól jön a visszahozott balerinatrend, hiszen egyszerre nőies, de nem túlzóan hivalkodó. Tökéletes randira vagy csajos estékhez.
- Wide leg nadrág alá, elrejtve is jó szolgálatot tehet ez a tavaszi cipő. Ha lelóg annyira a nadrág szára, hogy csak a cipő orra és sarkának hegye látszódjon ki, szinte fel sem tűnik, hogy nem egy hegyesorrú tűsarkút viselünk, cserébe viszont kényelmes. Válassz hozzá egy lenge selyemblúzt és egy kis bőrtáskát.
- Hosszú, bő nyári ruha alá is jó választás lehet ez a cipő, pláne, ha az a terv, hogy sokat gyalogolunk, mi mégis csinosak szeretnénk lenni. Egy maxiszoknya alá tökéletes magassarkúnak fog bizonyulni, ami ha kivillan is elegáns hatást kelt, mégsem egy kényelmetlen tűsarkú.
Így tehát az éksarkú balerinacipő egyszerűen beilleszthető lesz a tavaszi-nyári outfitekbe, telitalpának hála pedig jóval kényelmesebb alternatívája lesz a most futó magassarkúknak. A trend azonban nem minden: ha valaki megérti, hogy nem ezt a cipőt fogod agyonhordani tavasszal, akkor azok mi vagyunk.
