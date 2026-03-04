Születésnap a tragédia árnyékában: 16 éves lett Eric Dane nagyobbik lánya - Fotó

Rebecca Gayheart az Instagramon emlékezett meg lánya, Billie születésnapjáról. „Boldog 16. születésnapot a legédesebb kislánynak – anyu feltétel nélkül, örökké és mindörökké szeret téged” – írta egy régi, gyermekkori fotóhoz. Eric Dane nagyobbik lánya a tragédia árnyékában ünnepel.

Eric Dane nagyobbik lánya, Billie 16 éves lett

Eric Dane lánya néhány nappal azután töltötte be 16. életévét, hogy édesapja ALS-ben elhunyt. A színész halálhírét a család közleményben erősítette meg:„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt az ALS-szel vívott nehéz küzdelem után.” Hangsúlyozták, hogy a színész a betegsége idején is igyekezett tudatosan élni, a jelenben lenni, és elkötelezett támogatója lett az ALS-szel kapcsolatos kutatásoknak. Mindvégig azért dolgozott, hogy másokon is segítsen. A halotti anyakönyvi kivonat szerint Eric Dane légzési elégtelenségben halt meg, amelynek kiváltó oka az amyotrophiás laterális szklerózis (ALS) volt.

Eric Dane és Rebecca Greyhart: a színésznő szívszorító okból vonta vissza válási szándékát

Eric Dane és Rebecca Gayheart 2004-ben házasodtak össze. 2018-ban Gayheart beadta a válókeresetet, ám 2024 márciusában – nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került a színész súlyos diagnózisa – visszavonta azt. Két lányuk van, a 16 éves Billie és a 14 éves Georgia.

Tavaly novemberben egy podcastban Rebecca Gayheart arról beszélt, miért döntött úgy, hogy visszavonja válási szándékát. Elmondása szerint ezzel azt akarta megmutatni a lányainak, hogy a család a legnehezebb időkben is összetart. „Azt mondtuk nekik: »Mi mindig ott vagyunk egymásnak, bármi is történjék. Ő a családunk tagja. Ő az apátok«” – fogalmazott. Hozzátette: a legfontosabb célja az volt, hogy a lányok érezzék, gondoskodnak egymásról a legnehezebb időszakban is.

Eric Dane nagyobbik lánya, Billie 16 éves lett - A képen Georgia Dane, Eric Dane és Billie Dane 2024-ben

Eric Dane halála előtt még egy utolsó üzenetet intézett a lányainak a Netflix Famous Last Words című műsorában. A megható epizódban így búcsúzott: „Megpróbáltam. Néha megbotlottam, de megpróbáltam. Összességében remekül szórakoztunk, nem igaz?”