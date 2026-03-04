Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Születésnap a tragédia árnyékában: 16 éves lett Eric Dane nagyobbik lánya - Fotó

gyász ALS Eric Dane születésnap
Horváth Angéla
2026.03.04.
Eric Dane halála után pár héttel Rebecca Gayheart fontos pillanatot osztott meg a nyilvánossággal: legidősebb lányuk betöltötte a 16. életévét. A Grace klinika és az Eufória színészeként ismert Eric Dane február 19-én, 53 éves korában hunyt el.

Rebecca Gayheart az Instagramon emlékezett meg lánya, Billie születésnapjáról. „Boldog 16. születésnapot a legédesebb kislánynak – anyu feltétel nélkül, örökké és mindörökké szeret téged” – írta egy régi, gyermekkori fotóhoz. Eric Dane nagyobbik lánya a tragédia árnyékában ünnepel.

Eric Dane nagyobbik lánya, Billie 16 éves lett
Eric Dane nagyobbik lánya, Billie 16 éves lett
Forrás: Instagram

Eric Dane nagyobbik lánya 16 éves lett

Eric Dane lánya néhány nappal azután töltötte be 16. életévét, hogy édesapja ALS-ben elhunyt. A színész halálhírét a család közleményben erősítette meg:„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt az ALS-szel vívott nehéz küzdelem után.” Hangsúlyozták, hogy a színész a betegsége idején is igyekezett tudatosan élni, a jelenben lenni, és elkötelezett támogatója lett az ALS-szel kapcsolatos kutatásoknak. Mindvégig azért dolgozott, hogy másokon is segítsen. A halotti anyakönyvi kivonat szerint Eric Dane légzési elégtelenségben halt meg, amelynek kiváltó oka az amyotrophiás laterális szklerózis (ALS) volt.

Eric Dane és Rebecca Greyhart: a színésznő szívszorító okból vonta vissza válási szándékát

Eric Dane és Rebecca Gayheart 2004-ben házasodtak össze. 2018-ban Gayheart beadta a válókeresetet, ám 2024 márciusában – nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került a színész súlyos diagnózisa – visszavonta azt. Két lányuk van, a 16 éves Billie és a 14 éves Georgia. 

Tavaly novemberben egy podcastban Rebecca Gayheart arról beszélt, miért döntött úgy, hogy visszavonja válási szándékát. Elmondása szerint ezzel azt akarta megmutatni a lányainak, hogy a család a legnehezebb időkben is összetart. „Azt mondtuk nekik: »Mi mindig ott vagyunk egymásnak, bármi is történjék. Ő a családunk tagja. Ő az apátok«” – fogalmazott. Hozzátette: a legfontosabb célja az volt, hogy a lányok érezzék, gondoskodnak egymásról a legnehezebb időszakban is.

Eric Dane nagyobbik lánya, Billie 16 éves lett - A képen Georgia Dane, Eric Dane és Billie Dane 2024-ben
Eric Dane nagyobbik lánya, Billie 16 éves lett - A képen Georgia Dane, Eric Dane és Billie Dane 2024-ben
Forrás: Getty Images

Eric Dane halála előtt még egy utolsó üzenetet intézett a lányainak a Netflix Famous Last Words című műsorában. A megható epizódban így búcsúzott: „Megpróbáltam. Néha megbotlottam, de megpróbáltam. Összességében remekül szórakoztunk, nem igaz?”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nyilvánosságra hozták a halotti anyakönyvi kivonatot: ez okozta Eric Dane halálát

Nyilvánosságra hozták Eric Dane halálának okát. A Grace klinika és az Eufória színésze február 19-én, csütörtökön hunyt el, közel egy évvel azután, hogy bejelentette: amyotrophiás laterális szklerózissal (ALS) diagnosztizálták.

Gyász után botrány: kiakadtak a kommentelők, hogy Eric Dane családjáért gyűjtés indult

Eric Dane halála után adománygyűjtés indult két tizenéves lánya támogatására, ami komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. A színész 53 évesen hunyt el, alig egy évvel azután, hogy bejelentette: amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) diagnosztizálták.

Rebecca Gayheart megtörte a csendet: Eric Dane özvegye először szólalt meg a tragédia óta

Rebecca Gayheart szívmelengető sorokkal köszönte meg az emberek támogatását. Eric Dane özvegye arról beszélt, hogy a rajongók segítsége kellett ahhoz, hogy ne temesse őket maga alá a gyász.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu