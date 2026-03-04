Most érkezett a szomorú hír: 62 éves korában meghalt a Dallas gyönyörű színésznője, Annabel Schofield

Hatvankét éves korában meghalt Annabel Schofield brit szupermodell és színésznő, aki a nyolcvanas évek londoni divatvilágának meghatározó alakja volt, és a kultikus Dallas sorozatban is szerepelt. A divatikon 2026. február 28-án, szombaton halt meg Los Angelesben, rákbetegséggel küzdött.

Meghalt Annabel Schofield egykori szupermodell és a Dallas szereplője

Forrás: Getty Images

Annabel Schofield a walesi Llanelliben született, és már fiatalon berobbant a londoni divatéletbe. A nyolcvanas években modellként több száz magazin címlapján szerepelt, és olyan világhírű márkákkal dolgozott együtt, mint az Yves Saint Laurent, a Rimmel vagy a Revlon. Karrierje csúcsán a brit divatszakma egyik legkeresettebb arca volt.

Melissa Richardson, a londoni Take Two ügynökség egykori tulajdonosa úgy emlékezett rá, mint egy elbűvölő szépségre, aki nemcsak tehetségével, hanem személyiségével is kitűnt. „Szerettük őt, mert vicces, hiteles, gyönyörű volt, és két lábbal állt a földön. Mindig az a kedves, 17 éves walesi lány maradt, akit a karrierje elején megismertem” – fogalmazott. Hozzátette: Annabel Schofield őszinte, lojális és gondoskodó volt, igazi profi volt a szakmájában.

Annabel Schofield a Dallasban: Larry Hagman oldalán játszott

A modellkedés mellett a színészetben is sikeres volt – nem meglepő módon. Édesapja, John D. Schofield elismert brit filmproducer volt. Annabel Schofield egy idő után Los Angelesbe költözött, és a Dallas több epizódjában is feltűnt Laurel Ellis szerepében a legendás Larry Hagman oldalán. A sorozat (1978–1991) világszerte népszerű volt, és Annabel Schofield számára is komoly ismertséget hozott. Később a kamera másik oldalán is kipróbálta magát. Saját vállalkozásán keresztül reklámfilmeket készített, valamint zenei és divatprojektekben vett részt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: