Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Most érkezett a szomorú hír: 62 éves korában meghalt a Dallas gyönyörű színésznője, Annabel Schofield

gyász Dallas (sorozat) szupermodell
Szabados Dániel
2026.03.04.
Meghalt a Dallas egykori szereplője és a nyolcvanas évek ünnepelt modellje. Annabel Schofield 62 évet élt, hosszú ideje küzdött daganatos betegséggel.

Hatvankét éves korában meghalt Annabel Schofield brit szupermodell és színésznő, aki a nyolcvanas évek londoni divatvilágának meghatározó alakja volt, és a kultikus Dallas sorozatban is szerepelt. A divatikon 2026. február 28-án, szombaton halt meg Los Angelesben, rákbetegséggel küzdött.

Meghalt Annabel Schofield egykori szupermodell és a Dallas szereplője
Meghalt Annabel Schofield egykori szupermodell és a Dallas szereplője
Forrás: Getty Images

Annabel Schofield a walesi Llanelliben született, és már fiatalon berobbant a londoni divatéletbe. A nyolcvanas években modellként több száz magazin címlapján szerepelt, és olyan világhírű márkákkal dolgozott együtt, mint az Yves Saint Laurent, a Rimmel vagy a Revlon. Karrierje csúcsán a brit divatszakma egyik legkeresettebb arca volt.

Melissa Richardson, a londoni Take Two ügynökség egykori tulajdonosa úgy emlékezett rá, mint egy elbűvölő szépségre, aki nemcsak tehetségével, hanem személyiségével is kitűnt. „Szerettük őt, mert vicces, hiteles, gyönyörű volt, és két lábbal állt a földön. Mindig az a kedves, 17 éves walesi lány maradt, akit a karrierje elején megismertem” fogalmazott. Hozzátette: Annabel Schofield őszinte, lojális és gondoskodó volt, igazi profi volt a szakmájában.

Annabel Schofield a Dallasban: Larry Hagman oldalán játszott

A modellkedés mellett a színészetben is sikeres volt – nem meglepő módon. Édesapja, John D. Schofield elismert brit filmproducer volt. Annabel Schofield egy idő után Los Angelesbe költözött, és a Dallas több epizódjában is feltűnt Laurel Ellis szerepében a legendás Larry Hagman oldalán. A sorozat (1978–1991) világszerte népszerű volt, és Annabel Schofield számára is komoly ismertséget hozott. Később a kamera másik oldalán is kipróbálta magát. Saját vállalkozásán keresztül reklámfilmeket készített, valamint zenei és divatprojektekben vett részt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Döbbenetes vallomás: „Tudom, miért vitte a lányait Epsteinhez Sarah Ferguson, és ez azóta is kísért”

Újabb vitát kavart egy királyi szakértő megszólalása: Sarah Ferguson és András herceg döntéseit bírálta Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban. A hercegi pár korábban lehetővé tette, hogy lányaik, Beatrice és Eugenie találkozzanak, illetve időt töltsenek az időközben szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal.

Nagy a baj: Károly király rendkívüli közleményt adott ki

Rendkívüli közleményt adtak ki a skóciai Balmoral birtokról, amely hosszú évtizedek óta a brit királyi család egyik legfontosabb rezidenciája.

Christina Applegate elárulta, miért hagyta faképnél Brad Pittet

Az Egy rém rendes család egykori sztárja legújabb önéletrajzi könyvében őszintén vall arról, milyen fiatalon kellett komoly döntéseket hoznia. Christina Applegate arról is mesélt, hogyan alakult az a legendás este, amikor Brad Pitt helyett Sebastian Bachot választotta.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu