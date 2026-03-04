A reumatológiai panaszok elsősorban a középkorú vagy idősebb embereket érintik. Korábban valóban jellemző volt, hogy ezek a problémák negyvenéves kor felett jelentkeztek, ötven felett pedig még gyakoribbá váltak. Az utóbbi évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy egyre több fiatal páciens fordul orvoshoz hasonló panaszokkal. Erről beszélgettünk Dr. Undi Sarolta reumatológus szakorvossal.

Reumatológiai panaszok már fiatalkorban is jelentkezhetnek

Forrás: 123RF

A fiatal kori reumatológiai panaszok röviden Tartós ízületi fájdalom jelentkezhet

A reggeli merevség utalhat gyulladásra

A duzzanat és melegség az ízületben figyelmeztető jel

A gerincfájdalom nem mindig mechanikus eredetű

Autoimmun háttér is állhat a tünetek mögött

Korai diagnózis javítja a kilátásokat

A reumatológia nem csupán kopásos ízületi betegségekkel foglalkozik. Ide tartoznak a gyulladásos ízületi kórképek, autoimmun betegségek, gerinceredetű fájdalmak és lágyrészproblémák is. Fiatal korban a tartós ízületi fájdalom, a reggeli merevség vagy a visszatérő duzzanat nem tekinthető „normálisnak”, különösen akkor, ha több héten át fennáll.

Milyen tünetek esetén gondoljunk reumatológiai eredetre?

A reumatológia szempontjából gyanús, ha az ízületi fájdalom pihenésre nem javul, hanem inkább reggel a legerősebb. A több mint 30–60 perces reggeli merevség gyulladásos eredetre utalhat. A kéz kisízületeinek fájdalma, a térd vagy boka ismétlődő duzzanata, illetve a derék tartós fájdalma fiatal korban sem elhanyagolható.

Bizonyos reumatológiai betegségek, például a rheumatoid arthritis vagy a spondylarthritis már fiatal felnőttkorban jelentkezhetnek. A fáradtság, hőemelkedés és általános rossz közérzet szintén kísérheti a tüneteket.

„A legjellemzőbb és legfontosabb tünet a fájdalom. Az úgynevezett mechanikus ízületi fájdalom terhelésre jelentkezik, nyugalomban enyhül vagy megszűnik, és rövid ideig tartó – legfeljebb félórás – reggeli merevség kíséri. Ezzel szemben a gyulladásos eredetű ízületi és gerincbetegségeknél a fájdalom nyugalomban, gyakran az éjszaka második felében vagy reggel erősebb, és a merevség hosszabb ideig, akár fél órán túl is fennáll” – hangsúlyozza Dr. Undi Sarolta.