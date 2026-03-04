Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Selena Gomez a bipoláris zavarról: „Van, hogy csak utólag ismerem fel, mi történt velem”

2026.03.04.
Ritkán hallani ennyire nyílt beszélgetést mentális betegségekről, mint amilyet Selena Gomez és férje, Benny Blanco folytattak a napokban. Az énekesnő férje podcastjában vendégeskedett, ahol arról beszélt, hogyan él együtt bipoláris zavarával – és hogyan segíti őt ebben a párja.

A 33 éves Selena Gomez az állapotát „rendkívül bonyolultnak” nevezte, és elmondta: hosszú, kanyargós út vezetett addig, hogy megértse, mi történik vele. Több terapeutával dolgozott, és négy különböző rehabilitációs intézményben is járt, mire tisztábban látta a dolgokat. 

Selena Gomez és férje, Benny Blanco - Az énekesnő őszintén beszélt bipoláris zavaráról
Selena Gomez és férje, Benny Blanco - Az énekesnő őszintén beszélt bipoláris zavaráról
Forrás: Getty Images

A 37 éves Benny Blanco elárulta, a kapcsolatuk elején nem mindig értette, mi történik a feleségével egy-egy intenzívebb időszakban. „Voltak mániás pillanatai, de akkor még nem tudtam, hogy ezek azok” – mondta. Hozzátette: gyakran csak utólag ismeri fel Selena is, hogy éppen egy ilyen epizódon ment keresztül, sőt előfordul, hogy nem is emlékszik minden részletre. Blanco szerint rendkívül érzékeny helyzet ez, mert egy mániás szakasz közben nem lehet egyszerűen szembesíteni az érintettet azzal, hogy éppen miben van. Az énekesnő hangsúlyozta: nem szégyelli a mániás epizódjait. Úgy érzi, minél hamarabb felismeri a jeleket, annál gyorsabban tud reagálni. „Sokat segít, ha van melletted egy partner, aki érti, hol tartasz, és ott segít, ahol éppen kell. Így fokozatosan megérted, mi történik” – mondta férjéről.

Selena Gomez bipoláris zavarral él: hat éve diagnosztizálták

Selena Gomez szerint a diagnózis felszabadító volt számára. Lehetővé tette, hogy jobban megértse saját reakcióit és viselkedését. „Félelemből cselekedtem, szerelemből cselekedtem, szenvedélyből cselekedtem – mindenben következetlen voltam. Őrület volt” – idézte fel a korábbi éveket. Benny Blanco felesége 2020-ban hozta nyilvánosságra, hogy bipoláris zavarral él, miután 2018-ban idegösszeroppanást kapott. Azóta többször is beszélt a mentális egészség fontosságáról. A Vanity Fairnek 2024 szeptemberében azt mondta, hogy már megfelelő gyógyszeres kezelést kap. Emellett a testhőmérsékletének tudatos változtatását – például hideg vizet vagy meleget – is használja megküzdési eszközként. Elmondása szerint a különböző hőmérsékletek más-más helyzetben nyugtató hatással vannak rá, és segítenek egyensúlyba kerülni.

