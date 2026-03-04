Selena Gomez a bipoláris zavarról: „Van, hogy csak utólag ismerem fel, mi történt velem”

A 33 éves Selena Gomez az állapotát „rendkívül bonyolultnak” nevezte, és elmondta: hosszú, kanyargós út vezetett addig, hogy megértse, mi történik vele. Több terapeutával dolgozott, és négy különböző rehabilitációs intézményben is járt, mire tisztábban látta a dolgokat.

Selena Gomez és férje, Benny Blanco - Az énekesnő őszintén beszélt bipoláris zavaráról

Forrás: Getty Images

A 37 éves Benny Blanco elárulta, a kapcsolatuk elején nem mindig értette, mi történik a feleségével egy-egy intenzívebb időszakban. „Voltak mániás pillanatai, de akkor még nem tudtam, hogy ezek azok” – mondta. Hozzátette: gyakran csak utólag ismeri fel Selena is, hogy éppen egy ilyen epizódon ment keresztül, sőt előfordul, hogy nem is emlékszik minden részletre. Blanco szerint rendkívül érzékeny helyzet ez, mert egy mániás szakasz közben nem lehet egyszerűen szembesíteni az érintettet azzal, hogy éppen miben van. Az énekesnő hangsúlyozta: nem szégyelli a mániás epizódjait. Úgy érzi, minél hamarabb felismeri a jeleket, annál gyorsabban tud reagálni. „Sokat segít, ha van melletted egy partner, aki érti, hol tartasz, és ott segít, ahol éppen kell. Így fokozatosan megérted, mi történik” – mondta férjéről.

Selena Gomez bipoláris zavarral él: hat éve diagnosztizálták

Selena Gomez szerint a diagnózis felszabadító volt számára. Lehetővé tette, hogy jobban megértse saját reakcióit és viselkedését. „Félelemből cselekedtem, szerelemből cselekedtem, szenvedélyből cselekedtem – mindenben következetlen voltam. Őrület volt” – idézte fel a korábbi éveket. Benny Blanco felesége 2020-ban hozta nyilvánosságra, hogy bipoláris zavarral él, miután 2018-ban idegösszeroppanást kapott. Azóta többször is beszélt a mentális egészség fontosságáról. A Vanity Fairnek 2024 szeptemberében azt mondta, hogy már megfelelő gyógyszeres kezelést kap. Emellett a testhőmérsékletének tudatos változtatását – például hideg vizet vagy meleget – is használja megküzdési eszközként. Elmondása szerint a különböző hőmérsékletek más-más helyzetben nyugtató hatással vannak rá, és segítenek egyensúlyba kerülni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: