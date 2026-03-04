Goztola Lorent Kristinát Legjobb Színésznő díjra jelölték Franciaországban – Exkluzív interjú a színésznővel

A Soft Floating in the Fields of Spheres – Könnyed lebegés a Szférák mezején az a film, ami maximálisan leköti a figyelmed. Négy idősíkon játszódó pszichológiai dráma, amelyben a valóság, az emlékezet és a képzelet rétegei lassan egymásba csúsznak. Goztola Lorent Kristina új filmje már most a filmfesztiválok favoritja.

A díjátadó 2026. május 16-án lesz a Reims-i Operaház falai között.

A film világpremierje a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál volt, ahol díjat nyert.

Az életéről mesélt nekünk a színésznő.

A film történetének középpontjában Rebecca áll – egy fiatal keramikusművész –, aki egy balesetet követően az élet és halál határán lebeg. Miközben az orvosok küzdenek az életéért, tudata különböző idősíkok között sodródik.

A mozit Korday Péter rendezte, aki a francia cinéma d’auteur hagyományait követve, mégis saját vizuális nyelven mesél. A főszerepben Goztola Lorent Kristina látható – alakítása pedig most újabb nemzetközi elismerést hozhat a számára.

A Red Movie Awards zsűrije a Legjobb Színésznő díjára jelölte a Franciaországban élő és alkotó művészt. A rangos eseményt 2026. május 16-án tartják, a Reims-i Operaház épületében.

A film világpremierje 2025 novemberében volt a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál programjában, ahol az Alternatív / A lélek misztériumai / Kísérleti kategóriában díjat nyert. A Macoproject New York – Los Angeles kurátorai Kristina játékát „mélyen emberinek és metafizikusnak” nevezték, amely „egyszerre teszi törékennyé és elementárissá a történetet”.

Egyébként Goztola Lorent Kristina korábban olyan világsztárokkal szerepelt már egy filmben, mint Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia Wasikowska és Kristanna Loken. Az elmúlt években azonban tudatosan a mainstream mellett a francia művészfilmes irányba is nyitott.

Exkluzív interjú a francia-magyar színésznővel, Goztola Lorent Kristinával

A nemzetközi elismeréseket bezsebelő színésznőt az életútjáról és a külföldi sikereiről kérdeztük. Kevesen tudják, de Goztola Lorent Kristina pályája nem a filmmel indult, hanem egy csipetnyi zenével és színházzal.