Goztola Lorent Kristinát Legjobb Színésznő díjra jelölték Franciaországban – Exkluzív interjú a színésznővel

A Soft Floating in the Fields of Spheres – Könnyed lebegés a Szférák mezején az a film, ami maximálisan leköti a figyelmed. Négy idősíkon játszódó pszichológiai dráma, amelyben a valóság, az emlékezet és a képzelet rétegei lassan egymásba csúsznak. Goztola Lorent Kristina új filmje már most a filmfesztiválok favoritja.
Red Movie Awards 2026: francia film főszerepéért kapott rangos jelölést Goztola Lorent Kristina
- Goztola Lorent Kristinát a Red Movie Awards Legjobb Színésznő díjára jelölték.
- A díjátadó 2026. május 16-án lesz a Reims-i Operaház falai között.
- A film világpremierje a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál volt, ahol díjat nyert.
- Az életéről mesélt nekünk a színésznő.
A film történetének középpontjában Rebecca áll – egy fiatal keramikusművész –, aki egy balesetet követően az élet és halál határán lebeg. Miközben az orvosok küzdenek az életéért, tudata különböző idősíkok között sodródik.
A mozit Korday Péter rendezte, aki a francia cinéma d’auteur hagyományait követve, mégis saját vizuális nyelven mesél. A főszerepben Goztola Lorent Kristina látható – alakítása pedig most újabb nemzetközi elismerést hozhat a számára.
A Red Movie Awards zsűrije a Legjobb Színésznő díjára jelölte a Franciaországban élő és alkotó művészt. A rangos eseményt 2026. május 16-án tartják, a Reims-i Operaház épületében.
A film világpremierje 2025 novemberében volt a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál programjában, ahol az Alternatív / A lélek misztériumai / Kísérleti kategóriában díjat nyert. A Macoproject New York – Los Angeles kurátorai Kristina játékát „mélyen emberinek és metafizikusnak” nevezték, amely „egyszerre teszi törékennyé és elementárissá a történetet”.
Egyébként Goztola Lorent Kristina korábban olyan világsztárokkal szerepelt már egy filmben, mint Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia Wasikowska és Kristanna Loken. Az elmúlt években azonban tudatosan a mainstream mellett a francia művészfilmes irányba is nyitott.
Exkluzív interjú a francia-magyar színésznővel, Goztola Lorent Kristinával
A nemzetközi elismeréseket bezsebelő színésznőt az életútjáról és a külföldi sikereiről kérdeztük. Kevesen tudják, de Goztola Lorent Kristina pályája nem a filmmel indult, hanem egy csipetnyi zenével és színházzal.
„19 évesen én már színpadon álltam, zenés daraboknak a főszerepeit játszottam, így zenész-színészként kezdtem a pályafutásomat. Viszont ekkoriban Londonban megláttam egy prózai előadást, és ez borzasztóan megtetszett: a stílus, illetve az, hogy közvetlen közelről láthattam a nagy neveket, akiket eddig csak a filmvásznon” – mondta a színésznő, akinek egészen eddig a pillanatig meg sem fordult a fejében, hogy ő moziban szerepeljen, mert sosem érdekelte különösképpen ez a világ.
„Persze mindig bennem volt, hogy ‘ajj, de jó lehet Audrey Hepburnnek lenni’, de az nekem olyan távolinak tűnt. Hogy én, egy angol vagy egy francia nyelvi filmben játsszak fiatal, pályakezdő színésznőként?”
A fordulatot az ügynöke hozta el, aki bemutatta Kristinát több nagy nevű, filmes mesternek, akik – látva játékát – inkább a drámai, prózai színészet felé terelgették. Azóta sok nemzetközi magazin, csak a hollywoodi mainstream és a francia művészfilm közötti hídként emlegeti a színésznőt.
„Dolgoztam már nagy hollywoodi nevekkel, de a francia vonal lett az igazi szerelem. Itt nagyon mélyen bele lehet menni a szerep megformálásába.”
Új utakon
A kreatív energiái az utóbbi években új területek felé vezényelték. Kipróbálhatta magát már producerként és forgatókönyvíróként is, viszont az elmondása szerint a rendezés már nem az ő világa.
„Én nem rendezek, én színésznő vagyok. Az egy másik munka. Teljesen más az, amikor a kamera előtt állsz, és más az, amikor te instruálsz. Abból, hogy valaki színész, nem feltétlen következik az, hogy egy idő után rendező legyen.”
„Nem hagytam el Magyarországot”
A nemzetközi karrier ellenére a gyökerek fontosságát hangsúlyozza. Úgy hiszi, sosem hagyta el a hazáját, csak egy másik ligába lépett - csak úgy, mint egy sportoló. De ettől függetlenül fontosnak tartja, hogy közel legyen Magyarországhoz, itt tud igazán feltöltődni.
„Imádom a Dunakanyart, Szentendrét, Visegrádot. A Rák jegyében születtem, úgyhogy nekem nagyon fontos az otthon, a család, a barátok, és a természet közelsége.”
Egy láthatatlan erő nem egyenlő a szerencsével
Kristina nem hisz a szerencsében. De ha visszatekint az eddigi életére, látja, hogy egy láthatatlan erő – lehet az univerzum vagy a jóisten – mindig segítette az életét.
„Ez a jókor lenni, jó helyen” – mondja. Véleménye szerint, ha jó szakemberek, mesterek vesznek körül, akikre felnézhet az ember, már jó úton van.
Ezek is érdekelhetnek: