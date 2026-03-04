Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda

Harry Styles bevallotta: undorító dologra akarták rávenni a maraton előtt

Horváth Angéla
2026.03.04.
Harry Styles egy interjúban olyan részletet árult el a maratonra való felkészüléséről, amely undort váltott ki a rajongókból. Az énekes arról beszélt, azt tancsolták neki hosszútávfutók: „gyakorolja” a bepisilést a verseny előtt – ő azonban határozottan kijelentette, hogy soha nem tette ilyet.

A 32 éves sztár – aki jelenleg új albuma, a Kiss All the Time. Disco, Occasionally megjelentetésére készül – tavaly visszavonult a zeneipartól egy időre, hogy a tokiói és a berlini maratonra készülhessen. A One Direction egykori frontembere, Harry Styles egy podcastban mesélt az edzésekről és a futókultúra kevésbé ismert oldaláról is titkokat árult el.

Harry Styles egy időre visszavonult a zeneipírtól, hogy maratonokat fusson
Forrás: Getty Images

Harry Styles két maratont is futott, de egyszer sem pisilt be

Amikor a riporter szóba hozta, hogy Harry Styles egyre komolyabban vesz a sportot, az énekes nevetve hárított: „Két maraton nem sok. Kettő csak egy pár.” A beszélgetés ezután váratlan fordulatot vett, a műsorvezető ugyanis kényelmetlen dolgot kérdezett: „Volt már, hogy bepisiltél? Légy őszinte!”

Harrry Styles elárulta: egyik futása során sem kellett pisilnie. Ugyanakkor arrl is beszélt, hogy több tapasztalt futó figyelmeztette: előfordulhat ilyen helyzet, sőt, volt, aki azt tanácsolta neki, gyakorolja is a bepisilést. „Sokan mondták, hogy pisilnem kell majd, hogy akkor be kell pisilnem, amit gyakorolnom kellene” – mondta. Hozzátette, ezt soha nem tudná megtenni. 

Egy hozzá közel álló forrás szerint Harry Styles ugyanolyan elszántan vetette bele magát a maratonra való felkészülésbe, mint korábban a turnézásba. „A hosszú éjszakákat hosszú futásokra és jégfürdőkre cserélte. A pisiléssel kapcsolatos tanács a távfutók között elég hétköznapi, de ő ezt inkább nevetségesnek találta” – mondta a bennfentes. Hozzátette: Styles komolyan vette a versenyeket, de túlzásba nem akarta vinni. Végül mindkét maratont teljesítette anélkül, hogy össze kellett volna pisilnie magát. Berlinben 2:59:13-as időt futott, Tokióban pedig 3:24:07-et – az előbbi különösen figyelemre méltó, hiszen a három órán belüli maratonidő még tapasztalt futók számára is komoly eredmény. „Módszeresen készült Berlinre: szigorú edzésterv, tudatos étrend, korai kelések. Ez nem hiúsági kérdés volt – valóban próbára akarta tenni magát” - mondta egy közeli ismerőse.

