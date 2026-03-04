Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
popkultúra

Miért nézzük ma is a Trainspottingot? Érdekességek a 30 éves kultfilmről

AFP -
popkultúra Ewan McGregor Trainspotting
Jónás Ágnes
2026.03.04.
Egyszerre volt provokatív, szórakoztató és nyers, vitákat generált, és mégis megszerettette magát a nézőkkel. Az idén 30 éves Trainspotting egyedi filmnyelve, lendülete, cinikus humora és ikonikus monológjai kortalanok, zenéje és vizuális nyelve továbbra is frissnek hat. Még számos érvünk van amellett, miért érdemes idén is megnézned, szóval bátran görgess lejjebb.

Már a premier  is rendkívül megosztóra sikeredett, de pont ez tette érdekessé, később pedig kultfilmmé. A Trainspotting egyszerre váltott ki vitákat, felháborodást és lelkes rajongást. Világpremiérjére 1996. február 23-án került sor, az Egyesült Királyságban pedig február végén-március elején kezdődtek a vetítések.

Trainspotting 1996
A Trainspotting útkereső főszereplői: Johnny Lee Miller, Ewan McGregor, Kevin McKidd, Ewen Bremner
Forrás: AFP

30 éves a Trainspotting

  • Danny Boyle rendezőt Irvine Welsh regénye annyira lenyűgözte, hogy rögtön át akarta ülteti a sztorit filmnyelvre. 
  • Nem drogellenes tanmesét akart, hanem megmutatni, milyen az, amikor egy egész generáció marad célok és jövőkép nélkül. 
  • Íme néhány kulissza, amit talán nem tudtál az ikonikus Trainspotting filmről. 

A rendező, Danny Boyle, tudatosan kerülte a moralizálást: nem elrettentő tanmesét akart készíteni, hanem egy nyers, energikus, fekete humorral átszőtt generációs portrét. A zenét nemcsak háttérként használta, hanem a történet ritmusát és hangulatát is formálta. Nagy hangsúlyt fektetett a színészek improvizációjára, így a karakterek életszerűek és hitelesek lettek.

Trainspotting, Ewan McGregor
Trainspotting: pörgős, cinikus, önironikus, és meghozta a világszintű ismertséget Ewan McGregornak.
Forrás: AFP

A Trainspotting valójában nem a heroinról szól

Boyle-t inkább az érdekelte, mi történik egy generációval, amikor megszűnnek a hagyományos kapaszkodók. Fontos inspiráció volt számára Irvine Welsh regénye – amikor először olvasta, megragadta, hogy a szöveg egyszerre brutálisan őszinte és meglepően humoros. Kifejezetten tetszettek neki a belső monológok, a cinikus hangvétel, valamint az, ahogyan a fiatalok szembesülnek az élet értelmetlenségével. 

A végleteket, a humort és az undort kívánta filmnyelvre átültetni és új megvilágításba helyezni a drogfüggőséget. 

A cím egy szlengből ered: a drogozásra utal, mivel a függők gyakran a vonatpályaudvarokon lőtték be magukat.

Trainspotting, 1996, Ewan McGregor.
Ewan McGregor rengeteget fogyott a filmszerep kedvéért.
Forrás: AFP

A járókelők döbbenten szemlélték a lepusztult szereplőket

A stáb alacsony költségvetéssel dolgozott, ezért sok jelenetet Edinburgh utcáin kellett felvenniük. A forgalmat nem mindig állították le így a járókelők döbbenten figyelhették a forgatást, anélkül hogy sejtették volna, egy későbbi kultfilm készül a szemük előtt. 

Ewan McGregor alig tisztálkodott, csak hogy hitelesebb lehessen főszereplőként

Ewan McGregor pályafutásának egyik legmeghatározóbb élményeként beszélt a Trainspotting forgatásról, azt azonban szinte minden interjúban elismerte, hogy a szerep fizikai és lelki szempontból is megterhelő volt számára. 

Hogy minél hitelesebben alakíthassa Renton figuráját, heroinfüggőkkel találkozott és beszélgetett, megfigyelte testtartásukat, a mozdulataikat. Olyannyira komolyan vette a karaktert, hogy 12 kilót adott le, tudatosan elhanyagolta külsejét a hitelesség kedvéért.

Lüktető vénák és csokikrém a WC-ben

A hírhedt legundorítóbb WC-s jelenetet stúdióban vették fel, és a látványt szándékosan eltúlozták, így az szürreális, már-már meseszerű lett. 

A stáb szerencséjére a mellékhelyiséget csokikrémmel kenték össze, így bár a látvány gyomorforgató lett, az illat állítólag kifejezetten kellemes volt a felvétel során.  

A heroint fecskendező közelikhez művégtagot használtak, amelybe lüktető vénákat és művért helyeztek, így a beadás látványa ijesztően élethűre sikeredett.

Trainspotting WC jelenet
Elmerülni a függőségben. Az ominózus Trainspotting WC-s  jelenete Ewan McGregorral.
Forrás: AFP

A fiatalokat popkulturális utalásokkal is levette a lábáról a Trainspotting 

A film elején (és végén) elhagzó „Válaszd az életet!” monológ nemcsak popkulturális ikon lett, hanem a film egyik legfontosabb üzenetét is hordozza: a fogyasztói társadalom ürességét és a reklámok manipulatív hatását kritizálja. 

A bemutató után Skóciában és Nagy-Britanniában heves viták indultak arról, romantizálja-e a droghasználatot, de az alkotás a fiatalok körében rendkívül népszerűvé vált. Úgy érezték, hogy a film ráérzett a problémáikra, éppen ezért gond nélkül képesek voltak hozzá kapcsolódni, 

akárcsak a felcsendülő, lázadást sugalló zenékhez (Underworld Born Slippy, Iggy Pop, aki Budapesten is adott már koncertet, Lou Reed és Elvis Costello dalai). A jelenleg 70 éves Danny Boyle 2017-re elkészítette a Trainspotting 2-t is, amelyben Renton tiszta marad. Egy ideig. 

A film világszerte körülbelül 48 millió fontot, azaz 72 millió dollárt termelt, több mint harmincszorosát a gyártási költségnek, így 1996 legjobban megtérülő filmjévé vált. Ewan McGregort azóta is az ikonius WC-s jelenetről kérdezik a legtöbben, ha interjút készítenek vele. 

Függőséggel kapcsolatos problémák esetén hívd a 0–24 órás, ingyenesen elérhető Lelki Elsősegély Szolgálatot a 116-123-as vagy 06 80 820 111 telefonszámon. Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Filmkedvelő vagy? Ezek a cikkek is érdekelhetek:

Christian Bale hat órán át üvöltött a sminkben – Így készült A Menyasszony!, a modern Frankenstein-történet

A Netflix 2025-ös felodolgzása után most itt egy újabb fejezet a szörny életéből. Christian Bale főszereplésével érkezik a mozikba a következő Frankenstein-történet, A Menyasszony!

4 film, amit egyszerre jelöltek Arany Málnára és Oscar-díjra is ugyan abban az évben

Az álomgyárban a dicsőség és a szégyen néha édestestvérek.

Kristályfalaktól a bőrszobáig: merülj el velünk az Üvöltő szelek gótikus kulisszái között – Fotók

A romantikus filmdráma 2026-os adaptációja nemcsak a klasszikus szerelmi történetet kelti életre, hanem látványában is lenyűgöző élményt kínál.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu