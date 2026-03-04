Miért nézzük ma is a Trainspottingot? Érdekességek a 30 éves kultfilmről

Már a premier is rendkívül megosztóra sikeredett, de pont ez tette érdekessé, később pedig kultfilmmé. A Trainspotting egyszerre váltott ki vitákat, felháborodást és lelkes rajongást. Világpremiérjére 1996. február 23-án került sor, az Egyesült Királyságban pedig február végén-március elején kezdődtek a vetítések.

A Trainspotting útkereső főszereplői: Johnny Lee Miller, Ewan McGregor, Kevin McKidd, Ewen Bremner

30 éves a Trainspotting Danny Boyle rendezőt Irvine Welsh regénye annyira lenyűgözte, hogy rögtön át akarta ülteti a sztorit filmnyelvre.

Nem drogellenes tanmesét akart, hanem megmutatni, milyen az, amikor egy egész generáció marad célok és jövőkép nélkül.

Íme néhány kulissza, amit talán nem tudtál az ikonikus Trainspotting filmről.

A rendező, Danny Boyle, tudatosan kerülte a moralizálást: nem elrettentő tanmesét akart készíteni, hanem egy nyers, energikus, fekete humorral átszőtt generációs portrét. A zenét nemcsak háttérként használta, hanem a történet ritmusát és hangulatát is formálta. Nagy hangsúlyt fektetett a színészek improvizációjára, így a karakterek életszerűek és hitelesek lettek.

Trainspotting: pörgős, cinikus, önironikus, és meghozta a világszintű ismertséget Ewan McGregornak.

A Trainspotting valójában nem a heroinról szól

Boyle-t inkább az érdekelte, mi történik egy generációval, amikor megszűnnek a hagyományos kapaszkodók. Fontos inspiráció volt számára Irvine Welsh regénye – amikor először olvasta, megragadta, hogy a szöveg egyszerre brutálisan őszinte és meglepően humoros. Kifejezetten tetszettek neki a belső monológok, a cinikus hangvétel, valamint az, ahogyan a fiatalok szembesülnek az élet értelmetlenségével.

A végleteket, a humort és az undort kívánta filmnyelvre átültetni és új megvilágításba helyezni a drogfüggőséget.

A cím egy szlengből ered: a drogozásra utal, mivel a függők gyakran a vonatpályaudvarokon lőtték be magukat.

Ewan McGregor rengeteget fogyott a filmszerep kedvéért.

A járókelők döbbenten szemlélték a lepusztult szereplőket

A stáb alacsony költségvetéssel dolgozott, ezért sok jelenetet Edinburgh utcáin kellett felvenniük. A forgalmat nem mindig állították le így a járókelők döbbenten figyelhették a forgatást, anélkül hogy sejtették volna, egy későbbi kultfilm készül a szemük előtt.