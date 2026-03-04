Miért nézzük ma is a Trainspottingot? Érdekességek a 30 éves kultfilmről

Már a premier is rendkívül megosztóra sikeredett, de pont ez tette érdekessé, később pedig kultfilmmé. A Trainspotting egyszerre váltott ki vitákat, felháborodást és lelkes rajongást. Világpremiérjére 1996. február 23-án került sor, az Egyesült Királyságban pedig február végén-március elején kezdődtek a vetítések.
30 éves a Trainspotting
- Danny Boyle rendezőt Irvine Welsh regénye annyira lenyűgözte, hogy rögtön át akarta ülteti a sztorit filmnyelvre.
- Nem drogellenes tanmesét akart, hanem megmutatni, milyen az, amikor egy egész generáció marad célok és jövőkép nélkül.
- Íme néhány kulissza, amit talán nem tudtál az ikonikus Trainspotting filmről.
A rendező, Danny Boyle, tudatosan kerülte a moralizálást: nem elrettentő tanmesét akart készíteni, hanem egy nyers, energikus, fekete humorral átszőtt generációs portrét. A zenét nemcsak háttérként használta, hanem a történet ritmusát és hangulatát is formálta. Nagy hangsúlyt fektetett a színészek improvizációjára, így a karakterek életszerűek és hitelesek lettek.
A Trainspotting valójában nem a heroinról szól
Boyle-t inkább az érdekelte, mi történik egy generációval, amikor megszűnnek a hagyományos kapaszkodók. Fontos inspiráció volt számára Irvine Welsh regénye – amikor először olvasta, megragadta, hogy a szöveg egyszerre brutálisan őszinte és meglepően humoros. Kifejezetten tetszettek neki a belső monológok, a cinikus hangvétel, valamint az, ahogyan a fiatalok szembesülnek az élet értelmetlenségével.
A végleteket, a humort és az undort kívánta filmnyelvre átültetni és új megvilágításba helyezni a drogfüggőséget.
A cím egy szlengből ered: a drogozásra utal, mivel a függők gyakran a vonatpályaudvarokon lőtték be magukat.
A járókelők döbbenten szemlélték a lepusztult szereplőket
A stáb alacsony költségvetéssel dolgozott, ezért sok jelenetet Edinburgh utcáin kellett felvenniük. A forgalmat nem mindig állították le így a járókelők döbbenten figyelhették a forgatást, anélkül hogy sejtették volna, egy későbbi kultfilm készül a szemük előtt.
Ewan McGregor alig tisztálkodott, csak hogy hitelesebb lehessen főszereplőként
Ewan McGregor pályafutásának egyik legmeghatározóbb élményeként beszélt a Trainspotting forgatásról, azt azonban szinte minden interjúban elismerte, hogy a szerep fizikai és lelki szempontból is megterhelő volt számára.
Hogy minél hitelesebben alakíthassa Renton figuráját, heroinfüggőkkel találkozott és beszélgetett, megfigyelte testtartásukat, a mozdulataikat. Olyannyira komolyan vette a karaktert, hogy 12 kilót adott le, tudatosan elhanyagolta külsejét a hitelesség kedvéért.
Lüktető vénák és csokikrém a WC-ben
A hírhedt legundorítóbb WC-s jelenetet stúdióban vették fel, és a látványt szándékosan eltúlozták, így az szürreális, már-már meseszerű lett.
A stáb szerencséjére a mellékhelyiséget csokikrémmel kenték össze, így bár a látvány gyomorforgató lett, az illat állítólag kifejezetten kellemes volt a felvétel során.
A heroint fecskendező közelikhez művégtagot használtak, amelybe lüktető vénákat és művért helyeztek, így a beadás látványa ijesztően élethűre sikeredett.
A fiatalokat popkulturális utalásokkal is levette a lábáról a Trainspotting
A film elején (és végén) elhagzó „Válaszd az életet!” monológ nemcsak popkulturális ikon lett, hanem a film egyik legfontosabb üzenetét is hordozza: a fogyasztói társadalom ürességét és a reklámok manipulatív hatását kritizálja.
A bemutató után Skóciában és Nagy-Britanniában heves viták indultak arról, romantizálja-e a droghasználatot, de az alkotás a fiatalok körében rendkívül népszerűvé vált. Úgy érezték, hogy a film ráérzett a problémáikra, éppen ezért gond nélkül képesek voltak hozzá kapcsolódni,
akárcsak a felcsendülő, lázadást sugalló zenékhez (Underworld Born Slippy, Iggy Pop, aki Budapesten is adott már koncertet, Lou Reed és Elvis Costello dalai). A jelenleg 70 éves Danny Boyle 2017-re elkészítette a Trainspotting 2-t is, amelyben Renton tiszta marad. Egy ideig.
A film világszerte körülbelül 48 millió fontot, azaz 72 millió dollárt termelt, több mint harmincszorosát a gyártási költségnek, így 1996 legjobban megtérülő filmjévé vált. Ewan McGregort azóta is az ikonius WC-s jelenetről kérdezik a legtöbben, ha interjút készítenek vele.
Függőséggel kapcsolatos problémák esetén hívd a 0–24 órás, ingyenesen elérhető Lelki Elsősegély Szolgálatot a 116-123-as vagy 06 80 820 111 telefonszámon. Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.
