Liptai Claudia estélyi ruháját még a királynők is megirigyelnék: A Nagy Duett legújabb adásának divatpillanatai

2026.03.09.
Liptai Claudia mindenkit túlragyogott a színpadon! A Nagy Duett különleges nőnapi adása minden eddigit felmúlt. Nézd meg galériánkban, milyen elképesztő szettekben jelentek meg a sztárok!

Vasárnap láthattuk A Nagy Duett 4. élő adását, amelynek különleges tematikája a nőnap volt. A zseniális produkciók és az izgalmas verseny mellett a divat is reflektorfénybe került. Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna ehhez mérten istennőként ragyogtak. Mutatjuk galériánkban a műsor legizgalmasabb divatpillanatait!

A Nagy Duett 2026
A Nagy Duett negyedik adásának stílusa.
Forrás:  MEDIAWORKS

A Nagy Duett negyedik adásának divatpillanatai

  • A vasárnapi műsorban külön figyelmet kaptak a női műsorvezetők és zsűritagok. 
  • Liptai Claudia igazi királynőként tündökölt a színpadon.
  • A négy zsűri egy egységes, kék színpalettát alkotott. 

A Nagy Duett 2026-ban is tud újat mutatni. A műsor sztárjai külön figyelmet fordítottak a nőnapra, és virágokkal ajándékozták meg Liptai Claudiát és Lékai-Kiss Ramónát. Az ünnepélyes hangulat az új adás szettjeiben is visszaköszönt, ami tovább emelte az est fényét.

Liptai Claudia egy elképesztően gyönyörű estélyi ruhában volt, amely a műsorvezető új oldalát mutata meg. A fényes, zöld és virágmintás szaténruha tökéletesen állt rajta. Egyszerre volt modern és vintage a tervezés, pont ez tette olyan egyedivé.

Ezzel ellentétben Lékai-Kiss Ramóna egy lezserebb szettben ülte végig a műsort. A világos farmer és a mélykék, extravagáns fekete felső a laza elegancia divatját testesítette meg. Ez az összeállítás friss, modern és elképesztően fiatalos volt, kiemelve Ramóna természetes szépségét.

A Nagy Duett férfi sztárjai különleges harmóniát alkottak. Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tamás is farmerkék színekben pompáztak. Stohl András a rá jellemző vastagkeretes szemüvegben és vagány kabátban volt, míg Horváth Tamás egy festett mintás ingnél maradt. Kasza Tibi merészebb vizekre evezett, és egy kék flitterekkel díszített bomberdzsekiben jelent meg.

Kattints a galériára, és nézd meg A Nagy Duett negyedik adásának szettjeit!

