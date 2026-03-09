Liptai Claudia estélyi ruháját még a királynők is megirigyelnék: A Nagy Duett legújabb adásának divatpillanatai

Vasárnap láthattuk A Nagy Duett 4. élő adását, amelynek különleges tematikája a nőnap volt. A zseniális produkciók és az izgalmas verseny mellett a divat is reflektorfénybe került. Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna ehhez mérten istennőként ragyogtak. Mutatjuk galériánkban a műsor legizgalmasabb divatpillanatait!

A Nagy Duett negyedik adásának stílusa.

Forrás: MEDIAWORKS

A Nagy Duett negyedik adásának divatpillanatai A vasárnapi műsorban külön figyelmet kaptak a női műsorvezetők és zsűritagok.

Liptai Claudia igazi királynőként tündökölt a színpadon.

A négy zsűri egy egységes, kék színpalettát alkotott.

A Nagy Duett 2026-ban is tud újat mutatni. A műsor sztárjai külön figyelmet fordítottak a nőnapra, és virágokkal ajándékozták meg Liptai Claudiát és Lékai-Kiss Ramónát. Az ünnepélyes hangulat az új adás szettjeiben is visszaköszönt, ami tovább emelte az est fényét.

Liptai Claudia egy elképesztően gyönyörű estélyi ruhában volt, amely a műsorvezető új oldalát mutata meg. A fényes, zöld és virágmintás szaténruha tökéletesen állt rajta. Egyszerre volt modern és vintage a tervezés, pont ez tette olyan egyedivé.

Ezzel ellentétben Lékai-Kiss Ramóna egy lezserebb szettben ülte végig a műsort. A világos farmer és a mélykék, extravagáns fekete felső a laza elegancia divatját testesítette meg. Ez az összeállítás friss, modern és elképesztően fiatalos volt, kiemelve Ramóna természetes szépségét.

A Nagy Duett férfi sztárjai különleges harmóniát alkottak. Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tamás is farmerkék színekben pompáztak. Stohl András a rá jellemző vastagkeretes szemüvegben és vagány kabátban volt, míg Horváth Tamás egy festett mintás ingnél maradt. Kasza Tibi merészebb vizekre evezett, és egy kék flitterekkel díszített bomberdzsekiben jelent meg.