Romeo Beckham színésznek áll: titokzatos új filmben debütál

2026.03.09.
Divat, futball, reflektorfény. Romeo Beckham már sok mindent kipróbált. De arra talán kevesen számítottak, hogy a következő állomás a filmvászon lesz.

Úgy tűnik, a Beckham családnál a karrierváltás legalább annyira természetes, mint a designer-napszemüveg. Romeo Beckham most egy teljesen új pályára lép.

Romeo Beckham a londoni kifutón
Romeo Beckham a kifutók világából egyből a képernyőre ugrik. 
Forrás:  Getty Images

Új Beckham-sztori: Romeo Beckham Hollywood felé veszi az irányt – Már forog az első filmje

  • Romeo Beckham első filmszerepét kapta egy francia rendező debütáló alkotásában.
  • A produkcióban olyan legendák szerepelnek, mint Catherine Deneuve és Guillaume Canet.
  • A film a profi tenisz világának ambíciókkal és titkokkal teli kulisszái mögé visz.

Ha van család, amelynek minden lépését a figyeli a világ, az kétségtelenül a Beckham-dinasztia. A futballlegenda, David Beckham és a divatikon, Victoria Beckham gyerekei már szinte születésük óta reflektorfényben élnek. Most azonban új fejezet kezdődik: a második fiú, Romeo Beckham a filmiparban próbál szerencsét. Ez talán kivezeti őket a Brooklyn Beckham okozta harag-spirálból, ami már szétcincálta az egész famíliát.

A fiatal sztárcsemete eddig leginkább modellként − vonult például a londoni divathéten − és futballistaként volt ismert, most viszont a színészet felé fordul. 

Első filmszerepét a Forty Love című produkcióban kapta, amely egy feltörekvő francia rendező, Pierre‑Ange Carlotti debütáló alkotása lesz.

És bár az alkotásról egyelőre meglepően kevés információ szivárgott ki, az biztos: a projekt már most komoly figyelmet kap.

A divat világából a filmvászonra

Pierre-Ange Carlotti neve nem teljesen ismeretlen a kreatív iparágakban. Bár a mozirajongók számára most válik igazán ismertté, a divatvilágban már régóta otthonosan mozog. Fotográfusként olyan márkáknak dolgozott már, mint a Saint Laurent vagy a Jimmy Choo, és az avantgárd divatmárka, a Vetements korai kampányaiban is részt vett.

A divat és a film közötti átjárás egyébként egyáltalán nem ritka. Elég csak Tom Ford példájára gondolni, aki a kifutók világából lépett át a moziba, és olyan elismert filmeket rendezett, mint az Egy egyedülálló férfi vagy a Éjszakai ragadozók.

Carlotti esetében is hasonló kreatív evolúcióról beszélhetünk. A fotózás során szerzett vizuális érzéke most egy teljes történetmesélésben kap szerepet – és ha hihetünk az első híreknek, a film látványvilága legalább olyan hangsúlyos lesz, mint a története.

Miről szól a Forty Love?

A Forty Love története a profi tenisz világában játszódik, ahol az ambíció, a teljesítménykényszer és a személyes kapcsolatok furcsa elegyet alkotnak. A sztori állítólag azt vizsgálja, hogyan mosódik össze a sportolók életében a karrier és a magánélet – mindezt a dél-francia riviéra napsütötte, mégis feszültséggel teli környezetében.

A forgatás a hírek szerint a francia Riviérán zajlott, többek között Cannes, Monte‑Carlo és Roquebrune‑Cap‑Martin környékén. A mediterrán díszlet már önmagában is garancia arra, hogy a film látványban nem fog spórolni.

A produkció ráadásul nemcsak a helyszínekkel próbál nagyot dobni. A szereplőgárda is elég impozáns.

Legendák és feltörekvő sztárok egy filmben

A film egyik legnagyobb neve kétségtelenül a francia filmtörténet ikonja, Catherine Deneuve. Mellette feltűnik Guillaume Canet, valamint a fiatal francia színész Benjamin Voisin, akit a közönség nemrég az L’Étranger adaptációjában láthatott.

És itt jön a csavar: ebben a rangos társaságban bukkan fel Romeo Beckham is, akinek ez lesz az első filmszerepe, amivel talán a legutóbbi szakítását is sikerül feldolgozni. 

Hogy pontosan kit alakít, azt egyelőre homály fedi. A produkció körül jelenleg inkább a titkolózás dominál, ami – lássuk be – a marketing egyik leghatékonyabb formája.

Mikor láthatjuk a filmet?

A forgatás állítólag tavaly ősszel zajlott, és novemberben fejeződött be. A premier pontos dátumát azonban még nem jelentették be. Egy dolog viszont biztos: amikor a Forty Love végre a mozikba kerül, a Beckham-rajongók, a divatvilág bennfentesei és a filmrajongók egyaránt kíváncsian ülnek majd be a vetítésre. Mert ha van valami, amit a Beckham család mindig tud, az az, hogyan kell reflektorfényben maradni. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
