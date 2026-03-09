Romeo Beckham színésznek áll: titokzatos új filmben debütál

Úgy tűnik, a Beckham családnál a karrierváltás legalább annyira természetes, mint a designer-napszemüveg. Romeo Beckham most egy teljesen új pályára lép.

Romeo Beckham a kifutók világából egyből a képernyőre ugrik.

Forrás: Getty Images

Új Beckham-sztori: Romeo Beckham Hollywood felé veszi az irányt – Már forog az első filmje Romeo Beckham első filmszerepét kapta egy francia rendező debütáló alkotásában.

A produkcióban olyan legendák szerepelnek, mint Catherine Deneuve és Guillaume Canet.

A film a profi tenisz világának ambíciókkal és titkokkal teli kulisszái mögé visz.

Ha van család, amelynek minden lépését a figyeli a világ, az kétségtelenül a Beckham-dinasztia. A futballlegenda, David Beckham és a divatikon, Victoria Beckham gyerekei már szinte születésük óta reflektorfényben élnek. Most azonban új fejezet kezdődik: a második fiú, Romeo Beckham a filmiparban próbál szerencsét. Ez talán kivezeti őket a Brooklyn Beckham okozta harag-spirálból, ami már szétcincálta az egész famíliát.

A fiatal sztárcsemete eddig leginkább modellként − vonult például a londoni divathéten − és futballistaként volt ismert, most viszont a színészet felé fordul.

Első filmszerepét a Forty Love című produkcióban kapta, amely egy feltörekvő francia rendező, Pierre‑Ange Carlotti debütáló alkotása lesz.

És bár az alkotásról egyelőre meglepően kevés információ szivárgott ki, az biztos: a projekt már most komoly figyelmet kap.

A divat világából a filmvászonra

Pierre-Ange Carlotti neve nem teljesen ismeretlen a kreatív iparágakban. Bár a mozirajongók számára most válik igazán ismertté, a divatvilágban már régóta otthonosan mozog. Fotográfusként olyan márkáknak dolgozott már, mint a Saint Laurent vagy a Jimmy Choo, és az avantgárd divatmárka, a Vetements korai kampányaiban is részt vett.

A divat és a film közötti átjárás egyébként egyáltalán nem ritka. Elég csak Tom Ford példájára gondolni, aki a kifutók világából lépett át a moziba, és olyan elismert filmeket rendezett, mint az Egy egyedülálló férfi vagy a Éjszakai ragadozók.

Carlotti esetében is hasonló kreatív evolúcióról beszélhetünk. A fotózás során szerzett vizuális érzéke most egy teljes történetmesélésben kap szerepet – és ha hihetünk az első híreknek, a film látványvilága legalább olyan hangsúlyos lesz, mint a története.