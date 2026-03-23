Közeleg az óraátállítás: pontosan ekkor kell előretekerni a mutatókat

2026-ban a nyári időszámítás március 29-én, vasárnap hajnalban kezdődik, és egészen október 25-ig tart majd. A tavaszi óraátállításnál hajnali 2 órakor 3 órára kell előre tekerni az órákat, vagyis egy órával kevesebbet alhatunk.

Óraátállítás 2026: pár nap, és jön a nyári időszámítás.

A változás nemcsak a napi rutinokat boríthatja fel, hanem sokak közérzetére is hatással lehet. Emellett a közlekedésben is érezhető lesz az átállás: több nemzetközi vonat menetrendje módosul, ezért az utasoknak érdemes előre tájékozódniuk az esetleges változásokról és késésekről.

Óraátállítás: a nyári vagy a téli időszaámítás jobb a szervezetnek?

Az óraátállítás megszüntetése évek óta napirenden van az Európai Unióban, de egyelőre nem született egységes döntés. Magyarországon sincs egyetértés abban, hogy melyik időszámítás lenne a kedvezőbb. A Magyar Alvás Szövetség álláspontja szerint a téli időszámítás jobban igazodik az emberi szervezet természetes ritmusához, ugyanakkor sokan a nyári időszámítás mellett érvelnek, mert ragaszkondka a hosszabb, világos estékhez. Egyelőre tehát marad a jól ismert rendszer: hétvégén ismét át kell állítani az órákat, majd alkalmazkodni az új ritmushoz.

