Óraátállítás 2026-ban: Magyarország már döntött, melyik időszámítást támogatná

Az óraátállítás 2026-ban március 29-én, vasárnap lesz. Hajnali két órakor az órákat háromra kell állítani, vagyis aznap egy órával kevesebbet alhatunk. Az átállás nemcsak emiatt okoz kellemetlenséget sokaknak: a szervezetnek időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon az új ritmushoz.

Óraátállítás 2026: idén március 29-én kell átállítanunk az órákat

2026. március 29-én lép életbe a nyári időszámítás: hajnalban egy órával előre kell állítani az órákat, ami után tovább lesz világos esténként, ugyanakkor sokaknál fáradtságot és alvászavarokat okozhat az átállás.

Az Európai Unió már 2018-ban felvetette az óraátállítás megszüntetését, de a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy a jövőben a téli vagy a nyári időszámítás maradjon érvényben; Magyarország nyári időszámítást támogatná.

A nyári időszámítás ötlete több mint kétszáz éves: Benjamin Franklin vetette fel 1784-ben, először Németország vezette be 1916-ban, Magyarországon szintén ekkor alkalmazták először, majd 1980-tól vezették be újra tartósan.

Óraátállítás 2026-ban: március 29-én tekerjük előre az órákat

Az óraátállítás napján, március 29-én Magyarországon este 19 óra 9 perckor nyugszik majd le a Nap. Innentől a nappalok hosszabbnak tűnnek, este tovább lesz világos. Az átállás azonban nem mindenkinek megy könnyen: sokan fáradtságot, alvászavarokat vagy koncentrációs nehézségeket tapasztalnak ezekben a napokban. Bár az Európai Unió már évekkel ezelőtt felvetette az óraátállítás eltörlésének lehetőségét, a gyakorlatban mindez máig nem valósult meg. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban arról beszélt, hogy amennyiben az uniós tagállamok közös döntést akarnak hozni, Magyarország inkább a nyári időszámítás mellett tenné le a voksát.

Az Európai Bizottság 2018-ban széles körű konzultációt indított a témában. A felmérésben több mint 4,6 millió ember vett részt, és a válaszadók mintegy 80 százaléka támogatta az óraátállítás megszüntetését. A bizottság ennek alapján 2021-től javasolta a rendszer kivezetését, a tagállamok azonban nem tudtak megegyezni abban, hogy a jövőben a téli vagy a nyári időszámítást alkalmazzák véglegesen. A döntés jelentős hatással lehet a gazdaságra, a közlekedésre vagy akár az energiafelhasználásra is. Emellett az egyes országok közötti időzónák összehangolása is komoly kihívást jelenthet.