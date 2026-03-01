Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 2–március 8.: az Ikreknek titkos rajongója akad, a Halakra konfliktusok várnak

A hét elején a Mars jegyváltása, majd a keddi telihold és a szerdai bolygószembenállások komoly érzelmi hullámzásokat hozhatnak. Több jegy is fáradtabbnak, ingerlékenyebbnek érezheti magát, ami könnyen vitákhoz vezethet a párkapcsolatokban. Ugyanakkor ott a lehetőség a mélyebb beszélgetésekre, az összefogásra és akár új, izgalmas kezdetekre is. Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Heti szerelmi horoszkóp március 2-március 8.: telihold miatti viták, munkahelyi feszültség és szenvedélyes fordulatok.

Forrás: Moment RF

Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 2–március 8.

Kos

Sűrű napok várnak a munkában, vagy intézivalók terén. Ezt a mars hétfői jegyváltása és a keddi telihold is igazolja. Emellett lehet, hogy a párod elhanyagolva érzi magát. Beszéljetek erről.

Bika

A keddi telihold gyerekes szóváltás veszélyét jelzi. Jobb, ha egész héten figyeltek egymásra, tiszteletben tartjátok egymás igényeit. Ez az igazi ajándék, amit adhattok egymásnak.

Ikrek

Hétfőn a Halakba lépő Mars, kedden a telihold és szerdán a dupla bolygószembenállás munkahelyi rivalizálást jelez. Nagyon le fog fárasztani, hogy helyt tudj állni. Fogadd el, hogy ilyen fáradtan nem tudsz ismerkedni. De ami késik, nem múlik... Amúgyis lehet egy titkos rajongód!

Rák

A párodnak nehezen érthető, mi miatt aggodalmaskodsz. Te pedig úgy érezheted, nem érti meg, hogy rendbe szeretnéd tenni az ügyeidet. Mondd el neki, avasd be a részletekbe! Meglátod majd, hogy milyen segítőkész és empatikus.

Oroszlán

Ha kritizálni kezd a másik, állítsd le! A bolygószembenállások elhúzódó marakodást szimbolizálnak. Ennek elejét kell venni. Máskülönben a duzzogás befészkeli magát közétek.

Szűz

A keddi telihold és a szerdai további 2 bolygószembenállás vitára adhat okot. Valójában nincs okotok veszekedni. Csupán a tavaszi fáradtság miatt lehettek ingerlékenyebbek.

Ha az ismerkedés fázisában vagytok, akkor a másik most nagyon meglephet a viselkedésével. Ugyanakkor az égi folyamatok szerint mindenképp adj lehetőséget ennek a kapcsolatnak. Megéri!

Skorpió

Hétfőn a Mars belép a Halakba, csütörtökön Nap-Jupiter szuper fényszög lesz. A Mars felbátorít, és valamire vállalkozni szeretnél. Kicsit tanácstalan lehetsz, hogy hogyan győzd meg a párodat, hogy támogasson ebben. Ha kétségek gyötörnek, akkor várj még a beszélgetéssel!

Nyilas

A keddi telihold és a szerdai dupla bolygószembenállás megvisel téged. Úgy érzed képtelen vagy egyszerre 2 fronton helytállni: otthon és a munkában. Beszélj erről a szerelmeddel! Fontos, hogy képben legyen, és ne higgye, hogy kiszerettél belőle.

Bak

A következő héten az emberek többségét, a párodat is frusztrálni fogja a keddi telihold. Neked nincs más dolgod, mint meghallgatni a másikat. Figyelmesen és türelmesen, úgy, ahogy csak te tudsz!

Vízöntő

Mindegy, hogy milyen régi a szerelmetek, a mélyben még szunnyad a szenvedély. Ez tart össze titeket. Sőt megvéd a hétköznapok kicsinyes provokációi ellen. Ezt ezen a héten megtapasztalhatjátok.

Halak

Hétfőn a Mars belép a Halakba, a keddi telihold és a szerdai dupla bolygószembenállás pedig konfliktus veszélyét jelzi. Most csak a folyamatos, őszinte kommunikáció segít megelőzni a vitát!