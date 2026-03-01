Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezeket az ételeket soha nem eheti meg Katalin hercegné – meglepő, milyen szigorú szabályok kötik

Getty Images Europe - Max Mumby/Indigo
királyi család Katalin hercegné étrend tiltólista
Hajdu Viktória
2026.03.01.
A curry és a pizza még belefér, de vannak ételek, amelyek nem kerülhetnek a királyi családtagok asztalára. Íme, Katalin hercegné tiltólistás ételei!

Katalin hercegné nem csak a királyi feladatok ellátásában jeleskedik, hanem háziasszonyként is remekel. A hercegné szeret a konyhában tevékenykedni: a curry az egyik nagy kedvence, otthon gyakran készíti el ezt a fogást a családnak is. Ám a trónörökös feleségeként nem ehet meg mindent, amit szeretne. 

A képen Katalin hercegné összeszorított szájjal, feket kabátban.
Katalin hercegnének szigorú szabályokat kell betartania: vannak ételek, amiket nem ehet meg
Forrás: Getty Images

Miért nem ehet Katalin hercegné kagylót? A királyi étrend legfurcsább szabályai

  • Katalin hercegné szereti a curryt, a pizzát és egyszerű ételeket.
  • Tudatos étrendet tart, kerüli a tejtermékeket és a szénhidrátot bizonyos étkezési szabályok miatt.
  • A brit királyi család tagjai számos ételt elkerülnek biztonsági okokból, például kagylót és fokhagymát sem esznek.

Katalin hercegné imád enni, de arra is odafigyel, hogy tudatosan étkezzen. Állítólag a Dukan-diéta elvei szerint állítja össze az étrendjét, amelyben a friss zöldségek, fehérjék és egészséges zsiradékok dominálnak, a tejtermékeket és gyorsan felszívódó szénhidrátokat kerüli.  Még a nassolnivalók is egészséges verzióban vannak jelen a tányérján: goji bogyó, nyers gyümölcs és pattogatott kukoricát rágcsál, ha megkívánna valamit.

És itt jön a csavar!

Bár egy hercegnő is ehet pizzát vagy curryt,  vannak olyan ételek, amelyek sosem kerületnek a tányérjára.

A brit királyi család tagjai (és ezzel együtt Katalin is) nem fogyasztanak olyan ételeket, amelyek kellemetlenségeket okozhatnak egy-egy eseményen. Ilyenek például: 

  • A kagyló és a tenger gyümölcsei – nagy az ételmérgezés veszélye, ezért nem szerepelnek a királyi menükben.  
  • Fokhagyma és túl intenzív illatú fogások – kellemetlen lehelletet okoznak, ez pedig nem előnyös egy társadalmi eseményen.
  • Nagyon gazdag, krémes vagy nehéz szószok, és nyers húsok.

Így fest egy hercegnő gasztroélete

Ha végiggondoljuk, Katalin hercegné a napjai nagy részében gasztronómiai kompromisszumokat köt: otthon egyszerű, hétköznapi ételeket főz, egészségesen étkezik, mégis tiszteletben tartja a királyi ház ételekre vonatkozó, nem hivatalos, de meglepően szigorú tilalmait. A curry még belefér, a kagyló már nem – ez a ellentét adja a történet sava-borsát.

