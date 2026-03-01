Lebuktak: Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban egy eldugott luxus üdülőhelyen romantikáztak

Gondolj csak bele, nyugodtan autózol a világtól távol, az arizonai végtelen sivatagban, aztán egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy egy parkolóban meglátod Kim Kardashiant és Lewis Hamiltont, akik látszólag éppen a napfelkelte megtekintése után távoznak a helyszínről. Ez történt egy amerikai házaspárral, akik véletlenül rögzítették a hírességeket, nem messze a Powell-tónál található, ötcsillagos Amangiri hoteltől.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban hónapok óta randizgatnak egymással

Forrás: Getty Images / Life.hu

Kim Kardashian kedvenc szállodájában romantikázhattak a felek

A TMZ számolt be arról, hogy nem véletlen, hogy pont az arizonai sivatag kellős közepén futottak bele a celebpárba. Nem messze innen található ugyanis a Kardashian család kedvenc szállodája, az Amangiri hotel. Ez a páratlan kilátással és ellátással rendelkező szálloda a sztárok kedvenc helye. Pont azért, mert itt a nyilvánosságtól távol titokban romantikázhatnak, gyönyörű napfelkeltéket láthatnak és közben nem kell aggódniuk amiatt, hogy bárki észrevegye őket. Persze csak akkor, ha nem hagyják el a helyszínt, mint ahogy Lewis és Kim. Szerencsétlenségükre pont belefutottak egy családba, akik a napfelkeltét kamerázták és helyette a sztárpárt kapták lencsevégre. A Super Bowl során azonban már az egész világ láthatta, hogy egy párt alkotnak, így kevésbé tűnhet problémásnak, hogy most újfent lefotózták őket együtt.

https://t.co/eeBIYv1nu7 What Kim doesn’t understand about herself is that she is always in a self inflicted competition with her sisters. To the point she will passive aggressively have a sexual relationship with a womanizer her younger sister dated. And the younger sister knows. — Champagne Wishes and River Islands Dreams (@elpachuco48) March 1, 2026

Az Amangiri hotel nyújtotta kényelemről és luxusról mindent elmond, hogy a legolcsóbb szobájuk 1,6 millió forintba kerül és a teraszáról a Colorado-fennsík 900 hektáros, érintetlen, vörös sziklás vidékét láthatjuk. Ezen felül sziklacsúcsokon található teniszpályák, wellnes-részleg, sőt még egy Novak Djokovic nevével fémjelzett méregtelenítő programon is várja a vendégeket itt.

Amangiri hotel in Canyon Point, Utah 🏜 pic.twitter.com/Opf9cuJ51V — INTERIOR PORN (@INTERIORPORN1) October 30, 2024

Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolatát taglaló korábbi cikkeinket itt tudjátok elolvasni: