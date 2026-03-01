Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 1., vasárnap Albin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
romantikus hangulat

Lebuktak: Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban egy eldugott luxus üdülőhelyen romantikáztak

romantikus hangulat Kim Kardashian kikapcsolódás Lewis Hamilton
Komáromi Bence
2026.03.01.
Most már szinte biztos, hogy egy párt alkotnak a hírességek. Egy gyanútlan autós ugyanis véletlenül lencsevégre kapta, amint Kim Kardashian és Lewis Hamilton titokban Arizonában romantikáztak.

Gondolj csak bele, nyugodtan autózol a világtól távol, az arizonai végtelen sivatagban, aztán egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy egy parkolóban meglátod Kim Kardashiant és Lewis Hamiltont, akik látszólag éppen a napfelkelte megtekintése után távoznak a helyszínről. Ez történt egy amerikai házaspárral, akik véletlenül rögzítették a hírességeket, nem messze a Powell-tónál található, ötcsillagos Amangiri hoteltől.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban hónapok óta randizgatnak egymással
Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban hónapok óta randizgatnak egymással
Forrás: Getty Images / Life.hu

Kim Kardashian kedvenc szállodájában romantikázhattak a felek

A TMZ számolt be arról, hogy nem véletlen, hogy pont az arizonai sivatag kellős közepén futottak bele a celebpárba. Nem messze innen található ugyanis a Kardashian család kedvenc szállodája, az Amangiri hotel. Ez a páratlan kilátással és ellátással rendelkező szálloda a sztárok kedvenc helye. Pont azért, mert itt a nyilvánosságtól távol titokban romantikázhatnak, gyönyörű napfelkeltéket láthatnak és közben nem kell aggódniuk amiatt, hogy bárki észrevegye őket. Persze csak akkor, ha nem hagyják el a helyszínt, mint ahogy Lewis és Kim. Szerencsétlenségükre pont belefutottak egy családba, akik a napfelkeltét kamerázták és helyette a sztárpárt kapták lencsevégre. A Super Bowl során azonban már az egész világ láthatta, hogy egy párt alkotnak, így kevésbé tűnhet problémásnak, hogy most újfent lefotózták őket együtt.

Az Amangiri hotel nyújtotta kényelemről és luxusról mindent elmond, hogy a legolcsóbb szobájuk 1,6 millió forintba kerül és a teraszáról a Colorado-fennsík 900 hektáros, érintetlen, vörös sziklás vidékét láthatjuk. Ezen felül sziklacsúcsokon található teniszpályák, wellnes-részleg, sőt még egy Novak Djokovic nevével fémjelzett méregtelenítő programon is várja a vendégeket itt. 

Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolatát taglaló korábbi cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Kim Kardashian és Lewis Hamilton már nem titkolóznak: így romantikáztak a Super Bowlon - Fotó

Kim Kardashian és Lewis Hamilton a 2026-os Super Bowlon mutatkoztak először nyilvánosan együtt. Úgy tűnik, a sztárpár nem titkolózik tovább.

„ Jelenleg elválaszthatatlanok” – Anglia után Párizsban romantikázott Kim Kardashian és Hamilton

Az új álompár London után Rómában randizott. Kim Kardashian és Lewis Hamilton a legfrissebb hírek szerint közel három órán át egy exkluzív étteremben romantikázott, és egy közeli ismerősük szerint jelenleg elválaszhatatlanok.

Titokban randizik Kim Kardashian és Lewis Hamilton – romantikus hétvégét töltöttek Angliában

Úgy tűnik, Hollywood és a Forma–1 világa összefonódik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu