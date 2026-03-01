Lebuktak: Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban egy eldugott luxus üdülőhelyen romantikáztak

Gondolj csak bele, nyugodtan autózol a világtól távol, az arizonai végtelen sivatagban, aztán egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy egy parkolóban meglátod Kim Kardashiant és Lewis Hamiltont, akik látszólag éppen a napfelkelte megtekintése után távoznak a helyszínről. Ez történt egy amerikai házaspárral, akik véletlenül rögzítették a hírességeket, nem messze a Powell-tónál található, ötcsillagos Amangiri hoteltől.
Kim Kardashian kedvenc szállodájában romantikázhattak a felek
A TMZ számolt be arról, hogy nem véletlen, hogy pont az arizonai sivatag kellős közepén futottak bele a celebpárba. Nem messze innen található ugyanis a Kardashian család kedvenc szállodája, az Amangiri hotel. Ez a páratlan kilátással és ellátással rendelkező szálloda a sztárok kedvenc helye. Pont azért, mert itt a nyilvánosságtól távol titokban romantikázhatnak, gyönyörű napfelkeltéket láthatnak és közben nem kell aggódniuk amiatt, hogy bárki észrevegye őket. Persze csak akkor, ha nem hagyják el a helyszínt, mint ahogy Lewis és Kim. Szerencsétlenségükre pont belefutottak egy családba, akik a napfelkeltét kamerázták és helyette a sztárpárt kapták lencsevégre. A Super Bowl során azonban már az egész világ láthatta, hogy egy párt alkotnak, így kevésbé tűnhet problémásnak, hogy most újfent lefotózták őket együtt.
Az Amangiri hotel nyújtotta kényelemről és luxusról mindent elmond, hogy a legolcsóbb szobájuk 1,6 millió forintba kerül és a teraszáról a Colorado-fennsík 900 hektáros, érintetlen, vörös sziklás vidékét láthatjuk. Ezen felül sziklacsúcsokon található teniszpályák, wellnes-részleg, sőt még egy Novak Djokovic nevével fémjelzett méregtelenítő programon is várja a vendégeket itt.
