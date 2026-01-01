Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Egyetlen arcmimika 93 százalékos valószínűséggel jósolja meg a párkapcsolat végét

Shutterstock - Cookie Studio
párkapcsolat megvetés mimika
Bába Dorottya
2026.01.01.
Szavak helyett olykor beszédesebbek az arcra kiülő érzelmek. Egy kutatás szerint a párkapcsolat vége 93 százalékos valószínűséggel megjósolható egyetlen arckifejezésből.

Elterjedt sztereotípia, hogy a válások gigászi viták kíséretében következnek be. Ez rövid távú kapcsolatok esetén akár igaz is lehet, azonban hosszú távú párkapcsolat esetén a nonverbális jelek félelmetesebbek. Nemrég felfedezték, hogy az arc mimikájának egyetlen rezdülése szinte teljes bizonyosságot ad a válás eljöveteléről.

Megvetés a párkapcsolatban
Egy apró arckifejezés is képes megjósolni a párkapcsolat végét.
Forrás: Shutterstock

Ha a mimika mesélni tudna… Arckifejezés, ami a párkapcsolat végét jelzi

Amikor egy évek, évtizedek óta tartó kapcsolatban elharapódznak a problémák, kiabálás helyett apró, passzív jelek képében bugyognak a felszínre. Dr. John Gottman családterapeuta évtizedekig tanulmányozta a tartós szerelmi kapcsolatokat, és sikerült feltárnia egy ismétlődő mintázatot, ami a válások bekövetkeztét jelzi. Az ő munkássága nyomán kezdett vizsgálódni Vanessa Van Edwards testbeszédszakértő, aki meglepő felfedezést tett.

A mimika, amelynek egyetlen, jelentéktelennek tűnő rezdüléséből képes 93%-os valószínűséggel megjósolni egy párkapcsolat végét, a féloldalas mosoly.

Miért pont a féloldalas mosoly a szakítás jele?

A felhúzott száj, vagyis a félmosoly a megvetés csalhatatlan jele. Ha pedig már felmerül egy párkapcsolatban, annak a viszonynak jószerivel befellegzett. Dr. Gottman kutatásaiban az elzárkózást, a védekező magatartást, a megvetést, valamint a kritikát nevezte meg a párkapcsolati apokalipszis 4 lovasának. Ezek közül a megvetés a legbiztosabb jele a végnek.

Ugyanis abban a kapcsolatban, amiben már a megvetés is feltűnt, mint érzelem, ott jelen van felsőbbrendűség érzése, az elhidegülés, az érzelmi távolságtartás, és innen már csak az esetek elenyésző hányadában van visszatérés.

A féloldalt megejtett mosoly pedig a megvetés mimikai kirajzolódása, a nonverbális kommunikáció gyakori eszköze. Ezt az elméletet erősíti David M. Schneer 2019-ben megjelent tanulmánya is, melyben a féloldalas mosoly mellett a szemforgatást, fintorgást, beszélgetés közben ruhával babrálást is a megvetés jelei közé sorolta. Fontos azonban, hogy még akkori sincs minden veszve, ha valamelyik fél szívében megvetés keletkezik: humorral, a beszélgetés pozitív irányba terelésével, érzelmi önvizsgálattal, valamint őszinte kommunikációval még orvosolhatják a problémákat.

Tehát, ha azt látod, hogy a párod félmosollyal az arcán néz rád, készülj fel, hogy a következő lépés akár a szakítás is lehet. Ha ezt el akarod kerülni, előzd meg, hátha még megmentheted a kapcsolatot.

Érdekelnek a párkapcsolati témák? Akkor olvasd el a következő cikkeket is!

Amikor a férfi tényleg szeret – így ismered fel az igazit

A szerelem nem mindig nagy szavakban, hanem apró gesztusokban mutatkozik meg. Amikor egy férfi igazán szeret, nem ígér, hanem jelen van – mindennap, csendesen, de annál őszintébben.

2 jel, hogy nem a vonzalom szűnt meg, csak a libidód ment téli szünetre

Egy szexuálpszichológus most lerántja a leplet arról, mi állhat a téli libidócsökkenésed mögött.

Tényleg ennyire bonyolult? 6 női mondat, amit a férfiak sosem értenek

Ezúttal 6 olyan mondatot gyűjtöttünk össze, amelyeket a férfiak rosszul értelmeznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu