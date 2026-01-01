Egyetlen arcmimika 93 százalékos valószínűséggel jósolja meg a párkapcsolat végét

Elterjedt sztereotípia, hogy a válások gigászi viták kíséretében következnek be. Ez rövid távú kapcsolatok esetén akár igaz is lehet, azonban hosszú távú párkapcsolat esetén a nonverbális jelek félelmetesebbek. Nemrég felfedezték, hogy az arc mimikájának egyetlen rezdülése szinte teljes bizonyosságot ad a válás eljöveteléről.

Egy apró arckifejezés is képes megjósolni a párkapcsolat végét.

Forrás: Shutterstock

Ha a mimika mesélni tudna… Arckifejezés, ami a párkapcsolat végét jelzi

Amikor egy évek, évtizedek óta tartó kapcsolatban elharapódznak a problémák, kiabálás helyett apró, passzív jelek képében bugyognak a felszínre. Dr. John Gottman családterapeuta évtizedekig tanulmányozta a tartós szerelmi kapcsolatokat, és sikerült feltárnia egy ismétlődő mintázatot, ami a válások bekövetkeztét jelzi. Az ő munkássága nyomán kezdett vizsgálódni Vanessa Van Edwards testbeszédszakértő, aki meglepő felfedezést tett.

A mimika, amelynek egyetlen, jelentéktelennek tűnő rezdüléséből képes 93%-os valószínűséggel megjósolni egy párkapcsolat végét, a féloldalas mosoly.

Miért pont a féloldalas mosoly a szakítás jele?

A felhúzott száj, vagyis a félmosoly a megvetés csalhatatlan jele. Ha pedig már felmerül egy párkapcsolatban, annak a viszonynak jószerivel befellegzett. Dr. Gottman kutatásaiban az elzárkózást, a védekező magatartást, a megvetést, valamint a kritikát nevezte meg a párkapcsolati apokalipszis 4 lovasának. Ezek közül a megvetés a legbiztosabb jele a végnek.

Ugyanis abban a kapcsolatban, amiben már a megvetés is feltűnt, mint érzelem, ott jelen van felsőbbrendűség érzése, az elhidegülés, az érzelmi távolságtartás, és innen már csak az esetek elenyésző hányadában van visszatérés.

A féloldalt megejtett mosoly pedig a megvetés mimikai kirajzolódása, a nonverbális kommunikáció gyakori eszköze. Ezt az elméletet erősíti David M. Schneer 2019-ben megjelent tanulmánya is, melyben a féloldalas mosoly mellett a szemforgatást, fintorgást, beszélgetés közben ruhával babrálást is a megvetés jelei közé sorolta. Fontos azonban, hogy még akkori sincs minden veszve, ha valamelyik fél szívében megvetés keletkezik: humorral, a beszélgetés pozitív irányba terelésével, érzelmi önvizsgálattal, valamint őszinte kommunikációval még orvosolhatják a problémákat.

Tehát, ha azt látod, hogy a párod félmosollyal az arcán néz rád, készülj fel, hogy a következő lépés akár a szakítás is lehet. Ha ezt el akarod kerülni, előzd meg, hátha még megmentheted a kapcsolatot.

Érdekelnek a párkapcsolati témák? Akkor olvasd el a következő cikkeket is!