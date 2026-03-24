A passenger princessek etikettje – Így ne hajítsanak ki az M7-esen

Stresszes, nagy koncentrációt igénylő dolog a vezetés, így nem hibáztatható az, aki inkább utasként vesz részt az autózásban. Azonban ilyenkor is be kell tartani az utazási etikettet, hisz egy passenger princess attól még ugyanúgy résztvevője a forgalomnak, hogy nem ő ül a volánnál. Összeszedtük a legfontosabb illemszabályokat, amit minden anyósülésen ülő hercegnek és hercegnőnek illik betartani.
Hogyan viselkedjünk autó utasaként?
- A zavartalan, biztonságos autózásban az utasnak is felelőssége van.
- A passenger princess etikett betartásával elejét vehetjük a konfliktusoknak.
Mi az a passenger princess?
Olyan személyeket, tipikusan nőket szokás ezzel a szlengkifejezéssel illetni, akik szívesebben utaznak az anyósülésen, minthogy ők kezelnék a volánt. A passenger princess jelentése azonban a viselkedésre is kiterjed: ők kezelik a zenét, fűtést-klímát, de ő gondoskodik a nasikról és a sofőr szórakoztatásáról is.
Olyanok ők, mint egy anyósülésen utazó hercegnő, akiket a daliás herceg visz egy vasparipán.
Azonban az elmúlt években a kifejezés negatív felhangot is kapott, mint a kotnyeles, hisztis utasok szinonimája. Annak érdekében, hogy ne váljunk Borsószem hercegkisasszonnyá, összeállítottuk az utazási etikett alapszabályait.
Autós illemtan, avagy az utasok 7 alapszabálya
Azt, hogy ne szemeteljünk és tartsuk tisztán az utasteret, már nem is vesszük be külön a listába, annyira alapvetés. Ugyanez a kategória, hogyha mi vagyunk az egyedüli utasok, akkor ne üljünk a hátsó ülésre. A biztonsági öv pedig kötelező!
1. Soha ne nyúlj az autó kezelőpaneljéhez
Ez nemcsak nagy fokú faragatlanság, de még balesetveszélyes is. Hacsak nem a légkondicionálót, esetleg a rádiót akarjuk kezelni, hozzá ne nyúljunk a kezelőpanelhez.
2. Kés, villa, olló, a láb nem a műszerfalra való
Bevett utazási póz az anyósülésen, amikor műszerfalon pihentetik a lábukat. Egyfelől, fiziológiai szempontból ez az egyik legrosszabb testtartás, amit felvehetünk, másfelől a lábfejből áradó aromák sem a legjobb autóillatosítók.
Azt pedig csak mellékesen jegyezzünk meg, hogy baleset esetén súlyos sérüléseket szerezhetünk.
3. Ne légy Csipkerózsika!
Passenger princess, de nem mindegy, milyen! Amikor valaki utastársai vagyunk, roppant nagy illetlenség elszunyókálni, miközben a másik ember becsesebbik felünket szállítja A-ból B-be. Ugyanis ilyenkor illik szórakoztatni, figyelmeztetni őt a veszélyekre, ami alvás közben nehezen kivitelezhető.
4. Ne dumáljunk bele a sofőr vezetésébe
Alapvetésnek kéne lennie, mégsem megy mindenkinek. A szlengkifejezés pejoratívvá válásának egyik fő oka, hogy sokan beleszólnak abba, hogyan vezet a sofőr. A parkolási tanácsoktól és a kanyarodás kritizálásától minden sofőrnek felmegy az agyvize. Legjobb, amikor olyantól érkezik a jó tanács, aki még életében nem vezetett. Természetesen a közlekedési szabálysértésre való figyelemfelhívás egészen más kategória.
5. Légy kellemes társaság!
Íratlan szabály, hogy egy utas felel a jó hangulatért az autóban, így hisztis, idegesítő énünket hagyjuk inkább a parkolóban. Mehetnek a sztorizgatások, pletykálás, de ha a sofőr inkább podcastet hallgatna, akkor fogadjuk el. Még egy jó tanács: az idétlen autós játékokkal ne is próbálkozzunk, azok mindenkinek kínosak.
6. Oszd meg a nassolnivalót
Nem csak autóban, de minden szociális szituációban illik megosztani másokkal a rágcsálnivalót. Gondoskodjunk a sofőr etetéséről, itatásáról, ami javítja közérzetét, megerősíti a kapcsolatokat.
Persze ne rendezzünk autós lakomát anélkül, hogy erre engedélyt kértünk volna.
7. Maradj nyugodt
Tekintsünk magunkra jó stewardessként, és minden szituációban őrizzük meg hidegvérünket. Ugyanis az autóvezetés hosszú, stresszes tevékenység, ahol ha ijesztő szituációban mi is pánikolunk, csak tovább rontunk a helyzeten. A sofőr józan ítélőképessége érdekében őrizzük meg nyugalmunkat.
A passenger princess kódexe
Egy tökéletes passenger princess figyelmes, nyugodt, szórakoztató, gondoskodik a sofőr jólétéről és kiiktatja a zavaró tényezőket. A zavartalan, kellemes utazásban nekünk utasoknak is nagy felelősségünk van, amit nem árt észben tartani.
