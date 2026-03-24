A passenger princessek etikettje – Így ne hajítsanak ki az M7-esen

autózás illemtan utas
Bába Dorottya
2026.03.24.
Ne higgyük, hogy ránk nem vonatkoznak szabályok, amikor utasként autózunk. Összeállítottuk a passenger princessek 7 aranyszabályát!

Stresszes, nagy koncentrációt igénylő dolog a vezetés, így nem hibáztatható az, aki inkább utasként vesz részt az autózásban. Azonban ilyenkor is be kell tartani az utazási etikettet, hisz egy passenger princess attól még ugyanúgy résztvevője a forgalomnak, hogy nem ő ül a volánnál. Összeszedtük a legfontosabb illemszabályokat, amit minden anyósülésen ülő hercegnek és hercegnőnek illik betartani.

Passenger princess etikett
Passenger princess-etikett: nem mindegy, hogy viselkedünk utasként.
Hogyan viselkedjünk autó utasaként?

  • A zavartalan, biztonságos autózásban az utasnak is felelőssége van.
  • A passenger princess etikett betartásával elejét vehetjük a konfliktusoknak.

Mi az a passenger princess?

Olyan személyeket, tipikusan nőket szokás ezzel a szlengkifejezéssel illetni, akik szívesebben utaznak az anyósülésen, minthogy ők kezelnék a volánt. A passenger princess jelentése azonban a viselkedésre is kiterjed: ők kezelik a zenét, fűtést-klímát, de ő gondoskodik a nasikról és a sofőr szórakoztatásáról is.

Olyanok ők, mint egy anyósülésen utazó hercegnő, akiket a daliás herceg visz egy vasparipán.

Azonban az elmúlt években a kifejezés negatív felhangot is kapott, mint a kotnyeles, hisztis utasok szinonimája. Annak érdekében, hogy ne váljunk Borsószem hercegkisasszonnyá, összeállítottuk az utazási etikett alapszabályait.

Autós illemtan, avagy az utasok 7 alapszabálya

Azt, hogy ne szemeteljünk és tartsuk tisztán az utasteret, már nem is vesszük be külön a listába, annyira alapvetés. Ugyanez a kategória, hogyha mi vagyunk az egyedüli utasok, akkor ne üljünk a hátsó ülésre. A biztonsági öv pedig kötelező!

1. Soha ne nyúlj az autó kezelőpaneljéhez

Ez nemcsak nagy fokú faragatlanság, de még balesetveszélyes is. Hacsak nem a légkondicionálót, esetleg a rádiót akarjuk kezelni, hozzá ne nyúljunk a kezelőpanelhez.

2. Kés, villa, olló, a láb nem a műszerfalra való

Bevett utazási póz az anyósülésen, amikor műszerfalon pihentetik a lábukat. Egyfelől, fiziológiai szempontból ez az egyik legrosszabb testtartás, amit felvehetünk, másfelől a lábfejből áradó aromák sem a legjobb autóillatosítók.

Azt pedig csak mellékesen jegyezzünk meg, hogy baleset esetén súlyos sérüléseket szerezhetünk.

3. Ne légy Csipkerózsika!

Passenger princess, de nem mindegy, milyen! Amikor valaki utastársai vagyunk, roppant nagy illetlenség elszunyókálni, miközben a másik ember becsesebbik felünket szállítja A-ból B-be. Ugyanis ilyenkor illik szórakoztatni, figyelmeztetni őt a veszélyekre, ami alvás közben nehezen kivitelezhető.

4. Ne dumáljunk bele a sofőr vezetésébe

Alapvetésnek kéne lennie, mégsem megy mindenkinek. A szlengkifejezés pejoratívvá válásának egyik fő oka, hogy sokan beleszólnak abba, hogyan vezet a sofőr. A parkolási tanácsoktól és a kanyarodás kritizálásától minden sofőrnek felmegy az agyvize. Legjobb, amikor olyantól érkezik a jó tanács, aki még életében nem vezetett. Természetesen a közlekedési szabálysértésre való figyelemfelhívás egészen más kategória.

5. Légy kellemes társaság!

Íratlan szabály, hogy egy utas felel a jó hangulatért az autóban, így hisztis, idegesítő énünket hagyjuk inkább a parkolóban. Mehetnek a sztorizgatások, pletykálás, de ha a sofőr inkább podcastet hallgatna, akkor fogadjuk el. Még egy jó tanács: az idétlen autós játékokkal ne is próbálkozzunk, azok mindenkinek kínosak.

6. Oszd meg a nassolnivalót

Nem csak autóban, de minden szociális szituációban illik megosztani másokkal a rágcsálnivalót. Gondoskodjunk a sofőr etetéséről, itatásáról, ami javítja közérzetét, megerősíti a kapcsolatokat.

Persze ne rendezzünk autós lakomát anélkül, hogy erre engedélyt kértünk volna.

7. Maradj nyugodt

Tekintsünk magunkra jó stewardessként, és minden szituációban őrizzük meg hidegvérünket. Ugyanis az autóvezetés hosszú, stresszes tevékenység, ahol ha ijesztő szituációban mi is pánikolunk, csak tovább rontunk a helyzeten. A sofőr józan ítélőképessége érdekében őrizzük meg nyugalmunkat.

A passenger princess kódexe

Egy tökéletes passenger princess figyelmes, nyugodt, szórakoztató, gondoskodik a sofőr jólétéről és kiiktatja a zavaró tényezőket. A zavartalan, kellemes utazásban nekünk utasoknak is nagy felelősségünk van, amit nem árt észben tartani.

További autós tartalmak is érdekelnek? Nézd meg ezeket a cikkeket:

3+1 váratlan mód, amire biztonsági övet használhatod: hasznosabb, mint gondolnád

Ahogy beülünk az autóba, az első dolgunk bekapcsolni az övet a biztonságunk érdekében. Azonban a biztonsági övnek vannak egészen meglepő felhasználási módjai is.

Ez a gyakori vezetési szokás nárcisztikus személyiségre utal – Te magadra ismersz?

Az utakon elvileg egyenlő és szigorú KRESZ korlátozza a sofőröket, ám sokak habitusa még így is előbújik. Pár gyakori vezetési szokást csak nárcisztikus személyiségűek csinálnak.

KRESZ-kvíz: te mennyire ismered a fontos közlekedési táblákat?

Töltsd ki a tesztet és kiderül, mennyire ismered a közlekedési táblákat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu