A passenger princessek etikettje – Így ne hajítsanak ki az M7-esen

Stresszes, nagy koncentrációt igénylő dolog a vezetés, így nem hibáztatható az, aki inkább utasként vesz részt az autózásban. Azonban ilyenkor is be kell tartani az utazási etikettet, hisz egy passenger princess attól még ugyanúgy résztvevője a forgalomnak, hogy nem ő ül a volánnál. Összeszedtük a legfontosabb illemszabályokat, amit minden anyósülésen ülő hercegnek és hercegnőnek illik betartani.

Passenger princess-etikett: nem mindegy, hogy viselkedünk utasként.

Hogyan viselkedjünk autó utasaként? A zavartalan, biztonságos autózásban az utasnak is felelőssége van.

A passenger princess etikett betartásával elejét vehetjük a konfliktusoknak.

Mi az a passenger princess?

Olyan személyeket, tipikusan nőket szokás ezzel a szlengkifejezéssel illetni, akik szívesebben utaznak az anyósülésen, minthogy ők kezelnék a volánt. A passenger princess jelentése azonban a viselkedésre is kiterjed: ők kezelik a zenét, fűtést-klímát, de ő gondoskodik a nasikról és a sofőr szórakoztatásáról is.

Olyanok ők, mint egy anyósülésen utazó hercegnő, akiket a daliás herceg visz egy vasparipán.

Azonban az elmúlt években a kifejezés negatív felhangot is kapott, mint a kotnyeles, hisztis utasok szinonimája. Annak érdekében, hogy ne váljunk Borsószem hercegkisasszonnyá, összeállítottuk az utazási etikett alapszabályait.

Autós illemtan, avagy az utasok 7 alapszabálya

Azt, hogy ne szemeteljünk és tartsuk tisztán az utasteret, már nem is vesszük be külön a listába, annyira alapvetés. Ugyanez a kategória, hogyha mi vagyunk az egyedüli utasok, akkor ne üljünk a hátsó ülésre. A biztonsági öv pedig kötelező!

1. Soha ne nyúlj az autó kezelőpaneljéhez

Ez nemcsak nagy fokú faragatlanság, de még balesetveszélyes is. Hacsak nem a légkondicionálót, esetleg a rádiót akarjuk kezelni, hozzá ne nyúljunk a kezelőpanelhez.

2. Kés, villa, olló, a láb nem a műszerfalra való

Bevett utazási póz az anyósülésen, amikor műszerfalon pihentetik a lábukat. Egyfelől, fiziológiai szempontból ez az egyik legrosszabb testtartás, amit felvehetünk, másfelől a lábfejből áradó aromák sem a legjobb autóillatosítók.

Azt pedig csak mellékesen jegyezzünk meg, hogy baleset esetén súlyos sérüléseket szerezhetünk.

3. Ne légy Csipkerózsika!

Passenger princess, de nem mindegy, milyen! Amikor valaki utastársai vagyunk, roppant nagy illetlenség elszunyókálni, miközben a másik ember becsesebbik felünket szállítja A-ból B-be. Ugyanis ilyenkor illik szórakoztatni, figyelmeztetni őt a veszélyekre, ami alvás közben nehezen kivitelezhető.