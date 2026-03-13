Ennyit ért valójában Sohpie hozománya: a Bridgerton lányokéhoz képest semmiségnek számított

Legutóbb a Bridgerton család 4. évadában jutott a hozománynak fontos szerep Sophie kapcsán, ám a motívuma számos kosztümös filmben, de még a Gossip Girlben is feltűnik. A menyasszony kelengyéje szinte már a harmadik fél volt a házasságban, olykor birodalmak jövője múlott rajta. Vajon honnan indult a népiesen móringnak nevezett szokás? Utánajártunk és azt is megtudhatod, miért nem volt olyan nagylelkű Benedict néhai apósa.
A hozományok története
- Hozomány egy, a menyasszony életét, háztartást fedező összeg, ingóságok és földek.
- Szerepe az évszázadok során folyamatosan változott.
- A Bridgerton családból ismert Sophie-val nem volt olyan bőkezű az apja, mint hittük.
Honnan ered a hozomány?
Mivel a történelem során a nők gyakran nem számítottak önálló jogi személynek, így apjuk vagyonát sem örökölhették, alternatív megoldást kellett találni anyagi helyzetük biztosítására. Így jön képbe a hozomány, melyről az egyik legkorábbi írásos bizonyíték i. e. 1700-as évekből Hammurapi törvénykönyvéből maradt fenn. Szinte valamennyi kultúra régi házassági szokásaiban megjelent, ám jelentéstartalma az idők során folyamatosan változott.
A hozomány (dowry) célja az volt, hogy biztosítsa a menyasszony megélhetését, valamint a közös háztartás költségeit. Ugyan a férj családja kezelte, azonban a tulajdonjog hivatalosan a nőé volt, ami halálozás esetén az özvegyasszonyt és gyerekeit illette.
Pénzen kívül a hozomány ékszereket, földeket, ruhákat, egyéb ingóságokat is tartalmazott. A kelengyés láda tartalma azonban messze túlmutatott azon, hogy milyen élete lesz a menyecskének: megmutatta a család státuszát és vagyoni helyzetét. Éppen ezért a kelengye összeválogatására komoly energiákat fordítottak, sok helyen az esküvői szokások bevett gyakorlataként nyilvánosan meg is mutatták, hogy az közösségnek ne legyen kétsége afelől, van mit a tejbe aprítani.
A hozomány nem összekeverendő a menyasszonypénzzel, melyet a vőlegény családja fizetett az arának, mintegy fájdalomdíjként. Ez utóbbi előreveti, hogy az összeg olykor fontosabb volt, mint maga a menyasszony személye, ha nem tudtak megegyezni a felek, az a házasság meghiúsulását jelenthette. Mivel a menyasszony kelengyéje körüli viták sok helyen erőszakba, válásba torkolltak, bizonyos országok, például India, Nepál be is tiltotta a gyakorlatot.
Hozományok egykor és ma
Ugyan a kelengye hivatalosan a menyasszony tulajdona volt, mivel a férj kezelte a frigy megléte alatt, hamar megjelentek a hozományvadászok. Ez jószerivel újkori találmány volt, hisz a 18-19. századra egyfajta előre kifizetett örökségnek tekintették. (Utóbbira jó példa a Bridgerton 4. évada.) Nem túl szívderítő tény, hogy a reneszánsz korban bevett gyakorlat volt, hogy a nemi erőszak, esetleg lányrablás után hozományt kellett fizetni a nőnek, mintegy fájdalomdíjként.
A középkorban elterjedt volt, hogy a zárdába vonuló hajadonok kisebb kelengyével járultak hozzá a költségekhez. Ez állítólag azért alakult ki, hogy a többi lány magasabb összeget vihessen a házasságba, és kapcsolódik ahhoz a nézethez is, hogy egy apáca hivatalosan Krisztus jegyese.
A középkori Magyarország jól ismert gyakorlata volt a „leánynegyed”, amikor az ifjú ara a föld negyedét vitte a házasságba.
Európából a 19-20. századra kopott ki a hozomány gyakorlata, amikor az elrendezett házasságot felváltotta a szerelmi frigy. Igaz, az európai királyi családoknál egészen az 1960-as évekig fennmaradt a gyakorlat. Zsófia spanyol királyné például 300 000 dollár (mai árfolyamon 10 milliárd forint) hozományt vitt II. János Károllyal 1962-ben köttetett házasságába, mely anakronisztikus mivolta miatt rengeteg kritikát kapott.
Mekkora hozományok voltak a Bridgerton családban?
A Bridgerton család 4. évadának nagy megfejtése az volt, hogy a Hamupipőkeként dolgoztatott Sohpie-ra édesapja mégiscsak hagyott hozományt. Az akkor kapott 18 000 ropogós angol font inflációval korrigálva 1,8 millió dollár lenne 2026-ban, mely forintra átváltva 608 millió forintnak felel meg.
Ez a Bridgerton lányok hozományával, valamint egy korabeli brit arisztokrata anyagi helyzetével összevetve szerény összegnek számít. Mind Daphne, mind Fancesca 60 000 fontot (~1, 6 mrd. forint) vittek a házasságukba és ezzel még mindig nem ők a sorozat csúcstartói. Ez a cím Cressida Cowpert illeti, aki 70 000 font (~1,9 mrd. Forint) kelengyével büszkélkedett, amit rózsaszín lakásdekorációba fektetett be.
Ehhez képest Penelope 10 000 fontjával (271 millió forint) szerényen járult hozzá a Bridgerton háztartáshoz, bár így is többet fizetett, mint Kate, aki kelengye nélkül lett vikomtné.
Bridgerton csalás és a hozomány története
A Netflix kosztümös sorozata remekül érzékelteti, hogy a hozománynak mekkora szerepe volt régen a házasságokban. Ami egykor az ara életét hivatott biztosítani, később üzleti tranzakcióvá tette a szövetséget, hogy végül kikopjon a gyakorlatból. Egyes helyeken azonban a mai napig fennmaradt.
