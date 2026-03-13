Ennyit ért valójában Sohpie hozománya: a Bridgerton lányokéhoz képest semmiségnek számított

Legutóbb a Bridgerton család 4. évadában jutott a hozománynak fontos szerep Sophie kapcsán, ám a motívuma számos kosztümös filmben, de még a Gossip Girlben is feltűnik. A menyasszony kelengyéje szinte már a harmadik fél volt a házasságban, olykor birodalmak jövője múlott rajta. Vajon honnan indult a népiesen móringnak nevezett szokás? Utánajártunk és azt is megtudhatod, miért nem volt olyan nagylelkű Benedict néhai apósa.

A Bridgerton család remekül érzékelteti a hozomány történelmi szerepét.

A hozományok története Hozomány egy, a menyasszony életét, háztartást fedező összeg, ingóságok és földek.

Szerepe az évszázadok során folyamatosan változott.

A Bridgerton családból ismert Sophie-val nem volt olyan bőkezű az apja, mint hittük.

Honnan ered a hozomány?

Mivel a történelem során a nők gyakran nem számítottak önálló jogi személynek, így apjuk vagyonát sem örökölhették, alternatív megoldást kellett találni anyagi helyzetük biztosítására. Így jön képbe a hozomány, melyről az egyik legkorábbi írásos bizonyíték i. e. 1700-as évekből Hammurapi törvénykönyvéből maradt fenn. Szinte valamennyi kultúra régi házassági szokásaiban megjelent, ám jelentéstartalma az idők során folyamatosan változott.

A hozomány (dowry) célja az volt, hogy biztosítsa a menyasszony megélhetését, valamint a közös háztartás költségeit. Ugyan a férj családja kezelte, azonban a tulajdonjog hivatalosan a nőé volt, ami halálozás esetén az özvegyasszonyt és gyerekeit illette.

Pénzen kívül a hozomány ékszereket, földeket, ruhákat, egyéb ingóságokat is tartalmazott. A kelengyés láda tartalma azonban messze túlmutatott azon, hogy milyen élete lesz a menyecskének: megmutatta a család státuszát és vagyoni helyzetét. Éppen ezért a kelengye összeválogatására komoly energiákat fordítottak, sok helyen az esküvői szokások bevett gyakorlataként nyilvánosan meg is mutatták, hogy az közösségnek ne legyen kétsége afelől, van mit a tejbe aprítani.

Évszázadokig a hozomány határozta meg a menyasszony értékét.

A hozomány nem összekeverendő a menyasszonypénzzel, melyet a vőlegény családja fizetett az arának, mintegy fájdalomdíjként. Ez utóbbi előreveti, hogy az összeg olykor fontosabb volt, mint maga a menyasszony személye, ha nem tudtak megegyezni a felek, az a házasság meghiúsulását jelenthette. Mivel a menyasszony kelengyéje körüli viták sok helyen erőszakba, válásba torkolltak, bizonyos országok, például India, Nepál be is tiltotta a gyakorlatot.