Sisi legendája nem tükrözi a valóságot – Botrányos igazságok a királynéról

Erzsébet, a magyarok királynéja – így szokás emlegetni Sisit, ám ez az elsőre kedves becenév valójában árnyaltabb jelentést hordoz, mint hinnénk. Ugyanis a világszép császárné a magyarokon kívül sok más nemzetnek is a királynéja volt, ami jól példázza árnyaltabb személyiségét. Vajon mit gondoltak a birodalom többi részén a császáréról? Valóban olyan közkedvelt volt, mint amilyennek ma látjuk? Cikkünkben ennek jártunk utána.

Sisi királyné jóval ellentmondásosabb karakter volt, mint ahogy az utókor látja.

Forrás: Getty Images

Sisi népszerűsége Magyarországon és a többi tartományban A lázadó császárné ha csak tehette, kerülte királynéi feladatait.

Egy időben „Bécs ritkán látott vendégének” gúnyolták, sokszor évekig távol volt a fővárostól.

Sisi életfelfogása jóval individualistább volt, mint amit a 19. században megszoktak.

Sisi: a lázadó királyné árnyoldalai

Bár a történelmi emlékezet, valamint a róla szóló kosztümös filmek rózsaszín ködöt hintenek alakjára, Erzsébet császárné és magyar királyné közel sem volt olyan tökéletes, mint hisszük. Ha onnan közelítjük meg a királyné megítélését, hogy miként látta el királynéi feladatait, a róla szóló mítosz porba hullik. Ugyanis egy uralkodónő fő feladata a diplomaták fogadása, jótékonykodás, kórházak látogatása, országa reprezentálása – egy szóval a „haza anyja” szerepét kell felvennie. Csakhogy Sisi ebben nem jeleskedett, amikor csak tehette, kerülte feladatait.

Például az 1873-as bécsi világkiállításon csak akkor volt hajlandó megjelenni, amikor a perzsa sah kijelentette, addig nem távozik a császárvárosból, míg Erzsébettel nem találkozik. Hivatalos megjelenéseket csak elvétve vállalt, személyisége, neveltetése okán kevésbé is volt alkalmas a királynéi szerepre. Menye, Stefánia, vagy a későbbi osztrák császárné, Zita például már jóval alkalmasabb jelölt volt.

Korfu szigetén még külön kastélya is volt a császárnénak, az Achilleon-palota.

Forrás: Getty Images

A birodalom többi részén jóval árnyaltabb volt megítélése, mint hazákban, ugyanis több energiát fordított szépségére, mint királynéi feladataira. Nem csoda, hogy egyik udvarhölgye eképp nyilatkozott róla:

A legendákban fog tovább élni, nem a történelemben.

Ez a megjegyzés később prófécia lett, hisz ha összehasonlítjuk a Sisiről szóló legendákat, és azt, ami a történelemkönyvekben van, mintha ugyanannak az érmének a két oldalát látnánk. A gyönyörű, stílusos tündérkirálynő és a feladatait hanyagoló, önző uralkodóné képe feszül egymásnak.