Ezzel az egyszerű teszttel kiderítheted, valójában mennyire vagy stresszes

Életünk tele van feszültséggel, legyen szó párkapcsolatról, gyereknevelésről, munkáról vagy szimplán a hétköznapi teendőkről. A közösségi média azonban itt sem hagy minket magunkra, ugyanis a TikTok-trendek közül most egy igazán hasznos ütötte fel a fejét. A gyors és látványos módszer azt ígéri, hogy mindössze pár másodperc alatt felmérheted a stressz-szintedet. Hogyan is működik ez pontosan, és miért örülhetünk ennek annyira? Tarts velünk, mert mindenről lerántjuk a leplet!

Egy meglepő TikTok-trend, ami segíthet megállapítani, hogy mennyire vagy stresszes.

Mindent a nyeléses stressztesztről – ezekre a kérdésekre fogsz választ kapni Mire figyelj, miközben teszteled a stressz-szintedet?

Milyen tudományos magyarázat áll a módszer mögött?

Miért elengedhetetlen a stressz kezelése?

A stressz gyakorlatilag elkerülhetetlen, és bár a test is jelzi, ha túltelítődik, nem árt időnként egy kis önellenőrzés. Az elsőre furán hangzó három nyeléses stresszteszt során nincs más dolgod, mint egymás után háromszor nyelni egyet. A TikTok-trend követői szerint, ha ez nehezen megy – közben gombócot érzel a torkodban, nem sikerül gördülékenyen –, az bizony arra utalhat, hogy az idegrendszered túlterhelt állapotban van.

#exhausted #overloaded #vagusnerve #nervoussystem ♬ original sound - The Workout Witch @theworkoutwitch how to test if your vagus nerve is dysregulated 👇🏼 this is a small but surprisingly accurate way to test how regulated or overloaded your nervous system is... swallowing is a vagal reflex, so when your nervous system is overwhelmed or overloaded, that reflex gets harder to coordinate if your vagus nerve is dysregulated you’ll also ✨have cold hands and feet ✨feel on edge for no reason ✨have difficulty focusing or finishing tasks ✨overwork to stay busy ✨rush through your day when you don’t have to ✨be clenching your jaw right now ✨have a stiff neck and shoulders ✨feel detached from your emotions ✨get easily overwhelmed by small things ✨have a hard time making decisions ✨have a tense tongue right now do you want to heal your vagus nerve and get your energy back? get guided through the step by step 👇🏼 heal your nervous system 🔗 on profile 💖✌🏼💖 • • • #overwhelmed

Mi áll a stresszteszt hátterében?

Ha hiszed, ha nem, ennek bizony van tudományos magyarázata, az ok pedig a bolygóidegben (nervus vagus) rejlik. Az egyik legösszetettebb és leghosszabb idegünk köti össze az agyat számos szervvel, például a szívvel, a tüdővel és az emésztőrendszerrel, valamint fontos szerepet játszik a stresszreakciók szabályozásában. De mi köze mindennek ehhez a TikTok-trendhez? Mivel a nyelési reflex szorosan kapcsolódik ehhez az ideghez, ha a szervezet túlterhelt vagy krónikus stressz alatt áll, a test hajlamos háttérbe szorítani az olyan automatikus folyamatokat, mint az emésztés vagy akár a nyelés. Emiatt egyesek szerint a három egymás utáni nyelés nehézsége az idegrendszer kimerültségét jelezheti.

A szakértők azonban óvatosságra intenek. Bár a nyelés valóban összefügg az idegrendszer működésével, az, hogy valaki nem tud háromszor egymás után nyelni, nem feltétlenül jelent idegrendszeri problémát. Okozhatja egyszerűen átmeneti feszültség, figyelemelterelés vagy akár az is, hogy épp nem termelődik elég nyál.