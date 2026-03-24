19 évig élt rabságban féltékeny rokona miatt: Stuart Mária, a tragikus sorsú skót királynő

A melodrámai történelmi regények, filmek gyakori alanyai a hatalmuktól megfosztott uralkodónők. Közülük is kiemelkedik Stuart Mária, aki ugyan egy hatalmas ország felett uralkodott, mégis kívülálló volt egész életében. Intrikák, cselszövések, hatalmi harcok játékszere volt, akit még rokonai is csak kihasználtak. Írásunkban végigvesszük, mi vezetett ahhoz, hogy a skót királynő élete végül hóhérbárd alatt érjen véget.

Stuart Mária uralkodását tragédiák árnyékolták be.

Stuart Mária élete 1542. december 8-án született, V. Jakab gyerekeként.

6 naposan lett Skócia királynője, Franciaországban nőtt fel, 1559-ben rövid ideig francia királyné volt.

Férje halála után visszatért hazájába, de nehezen ment neki az uralkodás.

1567-ben lemondatták a skót trónról és Stuart Mária börtönben töltötte utolsó éveit.

Skót gyerekkirálynő, francia királyné

V. Jakab skót királynak megannyi fattyú mellett csak két törvényes gyermeke született: Jakab, Rothesay hercege, illetve Stuart Mária. Mivel a kisfiú alig 10 hónaposan elhunyt, az 1542. december 8-án született kislány lett a trónörökös. Nem sok ideje volt felkészülni az uralkodásra, mivel édesapja alig hatnapos korában elhunyt, így még össze sem forrtak koponyacsontjai, amikor fejére került a skót korona.

Régensei I. Mária skót királynőt ötéves korában eljegyezték a francia trónörökössel és az angol inváziótól tartva a francia udvarba küldték. Ott mély műveltségre tett szert, kiváló táncos és lovas vált belőle, több hangszeren is játszott, a francia nyelv mellett pedig latinul, görögül, olaszul, spanyolul is megtanították. A sudár, vörös hajú, intelligens lány a francia udvar kedvence lett, 1558-ban pedig hozzáment a dauphinhoz, aki II. Ferenc néven nem sokkal később francia király lett.

Stuart Mária Franciaorszgban töltötte gyerekkorát.

Stuart Mária azonban nem sokáig lehetett francia királyné, mivel férje alig egy évvel trónra lépése után elhunyt. A 17 éves özvegynek nem volt maradása Franciaországban, mivel az intrikus, erős kezű anyósa, Medici Katalin nemes egyszerűséggel kidobta a palotából. Útja egyenesen hazájába vezetett.

Stuart Mária visszatérése Skóciába és viharos uralkodása

1561 augusztusában lépett újra skót földre a királynő, ám egy egészen más ország fogadta, mint amit bő egy évtizeddel korábban ott hagyott. Vallási megosztottság, széthúzó politikai légkör, instabilitás, valamint egy pöffeszkedő déli szomszéd fogadta. Mivel Mária ötéves kora óta nem élt Skóciában, nem volt tapasztalata a skót belügyekről, az ország működéséről, így már uralma elején sokan megkérdőjelezték hatalmát. Toleranciát mutatott a protestánsok felé, ám többet foglalkozott a belpolitikával, mint a sürgető belső problémákkal.

Jól érzékelteti nehéz helyzetét például az a tény, hogy francia akcentussal beszélt, ami még jobban megnehezítette jogai érvényesítését.

Ugyan tolerancia és mértékletesség jellemezte uralmát, ráadásul tanácsadóit is jól válogatta össze, azonban 1565-ben elkövetett egy végzetesnek bizonyuló baklövést. Ugyanis feleségül ment Henry Stuarthoz, Lord Darnley-hez, aki angol alattvaló, katolikus vallású, nem mellesleg VII. Henrik dédunokája volt. Sokan viszolyogtak a házasságtól, ám a királynőt elvakította a szerelem.