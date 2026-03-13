Esküvő a túlvilággal – Amikor a család menyasszonyt keres a halott fiúnak

Kínában több mint háromezer éve ismert szokás a szellemházasság. A rituálé során két elhunyt személyt – vagy ritkábban egy élőt és egy halottat – adnak össze jelképes esküvőn. A hagyomány különösen Sanhszi, Senhszi és Honan tartományokban maradt fenn, ahol a túlvilágba vetett hit és a családi hagyományok ma is fontos szerepet játszanak.

A szellemházasságok sokszor élő és holt között köttetnek, hogy az elhunyt lelke ne maradjon magányos, vagy ne maradjon szégyenben a vénlány.

Forrás: 123 RF

Mit jelent a szellemházasság? A szellemházasság célja, hogy az elhunyt lelke ne maradjon magányos a túlvilágon.

A hagyomány a családi becsülethez és a vérvonal továbbélésének hitéhez kötődik.

Néha élő és halott között köttetik, hogy a nő társadalmi helyzete rendeződjön.

A túlvilágban is kell társ – ezért létezik a szellemházasság

Halott vőlegény, túlvilági esküvő – elsőre bizarrnak hangzik, mégis létező hagyomány. A szellemházasság a kínai hitvilágból nőtt ki, amely szerint a halál nem a történet vége. A túlvilágot sokan az élők világának folytatásaként képzelik el, ahol a lelkeknek ugyanúgy szükségük lehet társra és családra.

Ha valaki nőtlenül vagy hajadonként hal meg, attól tartanak, hogy lelke magányos marad, sőt nyugtalanná válhat. Egy boldogtalan szellem a hit szerint akár vissza is térhet, és bajt hozhat a családra. Ezért a hozzátartozók olykor posztumusz esküvőt szerveznek az elhunytnak, hogy biztosítsák számára a túlvilági társaságot és a lelki békét.

A családi becsület és a vérvonal szerepe

A szellemházasság leggyakrabban akkor merült fel, amikor egy fiatal férfi nőtlenül halt meg. A család ilyenkor menyasszonyt keresett számára – sokszor egy másik elhunyt nőt –, hogy jelképesen családot alapíthasson.

A hagyományos kínai társadalomban a család és a vérvonal kiemelt jelentőségű volt. Egy nőtlenül meghalt férfi szégyent hozhatott a családjára, mert nem vitte tovább a nemzetséget. Hasonló probléma érintette a hajadon nőket is. Ha egy lány férj nélkül halt meg, nem tartozott egyetlen család ősöknek szentelt oltárához sem.

Amikor egy élő ember házasodik szellemmel

Ritkább, de előfordul, hogy egy élő ember köt házasságot egy elhunyttal. Ez például akkor történhet, ha egy jegyespár egyik tagja még az esküvő előtt meghal. Ilyenkor a túlélő fél jelképesen mégis megtarthatja az esküvőt.

Ha az életben maradt fél nő, a hagyomány gyakran szigorú szabályokat ír elő: cölibátust kell fogadnia, és az elhunyt férfi családjához tartozik. A közösség szemében így a kapcsolat valódi házasságnak számít.

Előfordul az is, hogy egy hajadon nő tudatosan vállal szellemházasságot. Ugyanis azokat a nőket, akik egy bizonyos kor után sem mennek férjhez, gyakran a család szégyenének vagy terhének tekintik. Egy ilyen házasság azonban javíthatja a nő társadalmi megítélését, és egyben otthont is biztosíthat számára a férje családjánál.

Amikor a hagyomány a mindennapi élethez igazodik

A szellemházasság különösen elterjedt volt Sanhszi tartományban, ahol sok fiatal férfi vesztette életét a szénbányákban – írja a South China Morning Post. A családok ilyenkor menyasszonyt kerestek az elhunyt fiuknak, hogy így tisztelegjenek előtte, és jelképesen kárpótolják a fiatalon elveszett életért.

A szokás egy másik családi szabállyal is összefügg: a fiatalabb testvérek hagyományosan nem házasodhattak meg az idősebbek előtt. Ha azonban az idősebb testvér nőtlenül halt meg, a szellemházasság lehetővé tette, hogy a család jelképesen megházasítsa, így a fiatalabbak már a szabályok megszegése nélkül köthettek házasságot.

A tradíció még sötétebb oldala

Bár a szellemházasság ma már sok helyen inkább folklórnak számít, egyes vidéki területeken még mindig komolyan veszik. A hagyomány iránti kereslet miatt az utóbbi években illegális kereskedelem is kialakult.

Előfordult, hogy sírokat fosztottak ki, és női holttesteket adtak el menyasszonynak. Egy ilyen test az illegális piacon jelentős összegekért cserélhet gazdát, ezért egyes temetőkben ma már kamerákkal és őrökkel védik a sírokat.