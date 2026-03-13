Március 15-én kerül megrendezésre a 98. Oscar-gála. A 2026-os díjátadó rengeteg izgalmat tartogat számunkra és még új rekordot is beállíthat, miután a Bűnösök című film 16-jelölését válthatja aranyszobrocskára. Ez ugyanis minden idők legtöbb Oscar-díj jelölése. Azt azonban nem állítja senki, hogy az alkotás bármivel is jobb lenne, mint a kevésbé díjazott társai, sokan inkább annak tudják be az elképesztő jelölés-áradatot, hogy idén kevés olyan minőségi film született, amely különböző kategóriákban is esélyes lehet az Oscar-díjra. A közelgő Oscar-gála kapcsán utánajártunk, hogy a múltban mely filmeket kerülték el az elismerések, annak ellenére, hogy az évtizedek alatt kultfilmekké nőtték ki magukat.
5 film, ami nem kapta meg a neki járó Oscar-díjat
A következő filmek egytől egyig olyan alkotások, amelyek már a saját korukban is hatalmas sikernek örvendtek, azonban igazán az elmúlt évtizedek hozták meg számukra az igazi népszerűséget. Ezek a filmek a mai napig hatalmas rajongótáborral rendelkeznek, annak ellenére is, hogy az adott évben nem ők nyerték meg a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Sőt, vannak olyanok, amelyek olyan mozikkal szemben maradtak alul, amelyeknek már a létezésére sem emlékeznek a rajongók.
1. A remény rabjai
A listánk talán legmeglepőbb szereplője nem más, mint a Stephen King regénye alapján készült, A remény rabjai című film. Tim Robbins és Morgan Freeman felejthetetlen filmje hosszú évek óta vezeti a legnépszerűbb filmek listáját, és bár a maga idejében nem volt még akkora kultusza mint napjainkban, így is 7 Oscar-jelölést sikerült becserkésznie. Ezek közül viszont egyet sem sikerült megnyernie. Az 1995-ös Oscar-díjátadón ugyanis egy másik kultikus film, a Forrest Gump mindent letarolt, és elhappolta a díjakat Frank Darabont filmjétől. Így megdöbbentő módon a világ legjobbnak tartott alkotása egyetlen Oscar-díjjal sem rendelkezik.
2. Ragyogás
Köztudott, hogy a horror műfaja nem igazán szokott szóhoz jutni az Oscar-gálákon – az idei év ebben is formabontónak bizonyulhat –, azonban hihetetlen belegondolni, hogy Stanley Kubric filmje még csak jelölést sem kapott a filmjével, amely a világ egyik legismertebb színészévé tette Jack Nicholsont, és amelynek képkockáit még az is ismeri, aki nem látta az alkotást. Az csak a hab a tortán, hogy A remény rabjaihoz hasonlóan ez a film is egy Stephen King regény adaptációja. Az 1981-es Oscar-gála azonban nekünk magyaroknak hatalmas sikerrel zárult, ugyanis a Légy című alkotás megnyerte a rövidfilmek kategóriáját. A Ragyogás helyett pedig a szintén zseniális Átlagemberek vihette haza a legjobb filmnek járó díjat.
3. A hetedik
Hoppá, egy újabb Morgan Freeman-film. Úgy látszik, hogy rájárt a rúd a 90-es években a tehetséges színészre. Bár a Brad Pittel közös munkáját sokan a mai napig a világ legjobb thrillereként tartják számon, a 1996-os Oscar-gálán nem győzte meg az Akadémia tagjait, akik inkább Mel Gibson filmjét, a Rettenthetetlent jutalmazták 5 aranyszobrocskával, köztük a legjobb filmnek járó díjjal.
4. Harcosok klubja
Ha már Brad Pitt: tudtad, hogy a színész egyik legismertebb és legszerethetőbb filmje még csak jelölést sem kapott? Ennek számos oka van, például a 18-as korhatára és a kendőzetlenül ábrázolt brutalitása. Az viszont vitathatatlan, hogy a Harcosok klubja időtálló darab, amely szerepel az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyvben is. A port.hu értékelésén pedig 9 csillagot kapott a film, ami mondanunk sem kell, hogy elképesztő teljesítménynek számít egy kizárólag felnőtteknek szóló alkotástól.
5. A Wall Street farkasa
Leonardo DiCaprio esélyes rá, hogy a 2026-os Oscar-gálán megduplázza az aranyszobrocskáinak számát. Azt viszont senki nem vitatja, hogy A visszatérő című filmjéért kapott első Oscar-díja inkább szólt a karrierjének, mintsem a túlélős mozi minőségének. A színész ugyanis számtalan filmjével megnyerhette volna már korábban a legjobb főszereplőnek járó díjat, azonban az Akadémia hosszú időn keresztül mintha nem vett volna tudomást arról, hogy generációjának egyik, ha nem a legjobb színészéről van szó. Nem véletlen, hogy Leonardo DiCaprio Oscar-őrülete akkor kezdődött igazán, amikor a mozikba került a Wall Street farkasa, amely csak fele akkorát szólt volna, ha nem a világsztár játszotta volna Jordan Belfortot. Bár 2014-ben a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi főszereplő, a legjobb férfi mellékszereplő és a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriájában is jelölést kapott, végül egyik díjat sem vihette haza a pénzvilág legmocskosabb oldalát bemutató film. Idén azonban az Egyik csata a másik után című filmjével végre ismét felérhet a csúcsra.
Az Oscar-gála 2026-os eseményének angol nyelvű előzetesét itt tudjátok megtekinteni:
További filmes érdekességeket itt olvashatsz: