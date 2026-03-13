Március 15-én kerül megrendezésre a 98. Oscar-gála. A 2026-os díjátadó rengeteg izgalmat tartogat számunkra és még új rekordot is beállíthat, miután a Bűnösök című film 16-jelölését válthatja aranyszobrocskára. Ez ugyanis minden idők legtöbb Oscar-díj jelölése. Azt azonban nem állítja senki, hogy az alkotás bármivel is jobb lenne, mint a kevésbé díjazott társai, sokan inkább annak tudják be az elképesztő jelölés-áradatot, hogy idén kevés olyan minőségi film született, amely különböző kategóriákban is esélyes lehet az Oscar-díjra. A közelgő Oscar-gála kapcsán utánajártunk, hogy a múltban mely filmeket kerülték el az elismerések, annak ellenére, hogy az évtizedek alatt kultfilmekké nőtték ki magukat.

Az Oscar-díj a filmvilág legrangosabb kitüntetésének számít, de néha nem az az alkotás kapja, amit a közönség a legjobbnak tartott

5 film, ami nem kapta meg a neki járó Oscar-díjat

A következő filmek egytől egyig olyan alkotások, amelyek már a saját korukban is hatalmas sikernek örvendtek, azonban igazán az elmúlt évtizedek hozták meg számukra az igazi népszerűséget. Ezek a filmek a mai napig hatalmas rajongótáborral rendelkeznek, annak ellenére is, hogy az adott évben nem ők nyerték meg a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Sőt, vannak olyanok, amelyek olyan mozikkal szemben maradtak alul, amelyeknek már a létezésére sem emlékeznek a rajongók.

1. A remény rabjai

A listánk talán legmeglepőbb szereplője nem más, mint a Stephen King regénye alapján készült, A remény rabjai című film. Tim Robbins és Morgan Freeman felejthetetlen filmje hosszú évek óta vezeti a legnépszerűbb filmek listáját, és bár a maga idejében nem volt még akkora kultusza mint napjainkban, így is 7 Oscar-jelölést sikerült becserkésznie. Ezek közül viszont egyet sem sikerült megnyernie. Az 1995-ös Oscar-díjátadón ugyanis egy másik kultikus film, a Forrest Gump mindent letarolt, és elhappolta a díjakat Frank Darabont filmjétől. Így megdöbbentő módon a világ legjobbnak tartott alkotása egyetlen Oscar-díjjal sem rendelkezik.

Az ikonikus duó: Morgan Freeman és Tim Robbins A remény rabjaiban

2. Ragyogás

Köztudott, hogy a horror műfaja nem igazán szokott szóhoz jutni az Oscar-gálákon – az idei év ebben is formabontónak bizonyulhat –, azonban hihetetlen belegondolni, hogy Stanley Kubric filmje még csak jelölést sem kapott a filmjével, amely a világ egyik legismertebb színészévé tette Jack Nicholsont, és amelynek képkockáit még az is ismeri, aki nem látta az alkotást. Az csak a hab a tortán, hogy A remény rabjaihoz hasonlóan ez a film is egy Stephen King regény adaptációja. Az 1981-es Oscar-gála azonban nekünk magyaroknak hatalmas sikerrel zárult, ugyanis a Légy című alkotás megnyerte a rövidfilmek kategóriáját. A Ragyogás helyett pedig a szintén zseniális Átlagemberek vihette haza a legjobb filmnek járó díjat.