Aggódnak a családtagok a csontsoványra fogyott Kelly Osbourne és Sharon Osbourne egészségéért - Fotó

Sharon Osbourne és lánya, Kelly Osbourne közösen látogattak el a 2026-os Brit Awards-ra. A rajongók egyből kiszúrták a fotóikon, hogy a tavaly elhunyt, Ozzy Osbourne családtagjain drasztikus nyomot hagyott az elmúlt hónapok gyásza. A hölgyek ugyanis rendkívül lefogytak és beesett volt az arcuk. A képek láttán a családtagjaik aggódni kezdtek az egészségükért.

Csontsoványra fogyott Kelly Osbourne és Sharon Osbourne

Forrás: Getty Images Europe

Kelly Osbourne kinézete már a Grammy-gálán is riadalmat keltett

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a Grammy-díjátadó afterpartiján döbbentek vették észre a vendégek, hogy Ozzy Osbourne lánya egy ujjatlan ruhában jelent meg, ami nem tudta eltitkolni, hogy a karjai szinte pálcikaként álltak ki a testéből. Kelly arca ráadásul rendkívül beesettnek tűnt. A rajongók egyből aggódni kezdtek érte, amin nem segített az sem, hogy a vele lévő édesanyja szintén megviseltnek tűnt. Néhány nappal később a Brit Awards során még drasztikusabbnak tűnt a változás.

Most a család egyik benntese arról beszélt, hogy nagyon féltik a hölgyek egészségét és rettegnek attól, hogy az el nem múló gyász milyen következményeket okozhat még.

„Láttuk a friss fotókat, rémisztőek. Kellyt először fel sem ismertük. Sokkoló volt, nem tudjuk, hogy mi történik a háttérben. Nagyon aggódunk értünk. Van ebben több is, mint a bánat? Ettől félünk" - nyilatkozta a Page Sixnek a családtagokat jól ismerő forrás.

