Aggódnak a családtagok a csontsoványra fogyott Kelly Osbourne és Sharon Osbourne egészségéért - Fotó

Komáromi Bence
2026.03.13.
Néhány hete lapunk is beszámolt arról, hogy Ozzy Osbourne gyászoló családtagjainak külseje drasztikusan megváltozott az elmúlt hónapokban. Most kiderült, hogy már a rokonok is megnyomták a pánikgombot, miután meglátták Kelly Osbourne legújabb fotóit.

Sharon Osbourne és lánya, Kelly Osbourne közösen látogattak el a 2026-os Brit Awards-ra. A rajongók egyből kiszúrták a fotóikon, hogy a tavaly elhunyt, Ozzy Osbourne családtagjain drasztikus nyomot hagyott az elmúlt hónapok gyásza. A hölgyek ugyanis rendkívül lefogytak és beesett volt az arcuk. A képek láttán a családtagjaik aggódni kezdtek az egészségükért.

Csontsoványra fogyott Kelly Osbourne és Sharon Osbourne
Forrás: Getty Images Europe

Kelly Osbourne kinézete már a Grammy-gálán is riadalmat keltett

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a Grammy-díjátadó afterpartiján döbbentek vették észre a vendégek, hogy Ozzy Osbourne lánya egy ujjatlan ruhában jelent meg, ami nem tudta eltitkolni, hogy a karjai szinte pálcikaként álltak ki a testéből. Kelly arca ráadásul rendkívül beesettnek tűnt. A rajongók egyből aggódni kezdtek érte, amin nem segített az sem, hogy a vele lévő édesanyja szintén megviseltnek tűnt. Néhány nappal később a Brit Awards során még drasztikusabbnak tűnt a változás.

Most a család egyik benntese arról beszélt, hogy nagyon féltik a hölgyek egészségét és rettegnek attól, hogy az el nem múló gyász milyen következményeket okozhat még.

„Láttuk a friss fotókat, rémisztőek. Kellyt először fel sem ismertük. Sokkoló volt, nem tudjuk, hogy mi történik a háttérben. Nagyon aggódunk értünk. Van ebben több is, mint a bánat? Ettől félünk" - nyilatkozta a Page Sixnek a családtagokat jól ismerő forrás.

Az Osbourne családdal foglalkozó további cikkeinket itt tudod elolvasni:

Megszületett Ozzy Osbourne: a legendás rockzenész fia megható módon tiszteleg elhunyt édesapja előtt

Újabb taggal bővült Jack Osbourne családja. A legendás rochzenész fia, a 40 éves Jack Osbourne és felesége, Aree Gearhart március 11-én, szerdán jelentették be közösségi oldalaikon, hogy világra jött második közös gyermekük, a kis Ozzy.

„Mindig jobb akart lenni” – Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját a 2026-os Brit Awardson

Megható pillanatokban sem volt hiány a 2026-os Brit Awards díjátadóján. Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját, és özvegye szívszaggató beszéddel emlékezett az ikonikus zenészre.

Kelly Osbourne nagyon megváltozott – A barátai szerint a valóság ijesztő

A Grammy-díjátadó In Memoriam-blokkjában Ozzy Osbourne előtt tisztelegtek, ám a közvetítés alatt sokak figyelmét Kelly Osbourne megjelenése ragadta meg. A családhoz közel állók szerint a látványos fogyás mögött komoly gondok állhatnak.

 

 

 

