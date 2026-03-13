Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Péntek 13: 5+1 dolog, amit jobb, ha ma elkerülsz, szerencsétlenséget hozhat

hiedelem péntek 13 babona
A péntek 13-ához számtalan babona kapcsolódik: egyes hiedelmek szerint ezen a napon még a hajvágás, a főzés vagy akár egy ásítás is balszerencsét hozhat. A népi hagyományok szerint ilyenkor érdemes különösen óvatosnak lenni, mert a legártatlanabbnak tűnő mindennapi cselekedetek is rossz előjeleket hordozhatnak.

Kevés dátum létezik a naptárban, amely annyi babonát és baljós történetet hordozna, mint a péntek 13-a. Sokan ilyenkor ösztönösen óvatosabbak: halogatják a fontos döntéseket, elkerülik az utazást, vagy egyszerűen csak rossz előérzettel kezdik a napot. De vajon miért éppen ez a dátum vált a balszerencse jelképévé? A félelem gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza, és egyszerre kapcsolódnak vallási történetekhez, történelmi eseményekhez és a 13-as szám köré épült ősi babonákhoz. A péntek és a 13-as szám találkozása így vált az egyik legismertebb és legmakacsabb modern kori hiedelemmé. 

A péntek 13-tól való rettegésnek neve is van

A babonák hosszú ideje részei a mindennapi kultúrának, és különösen igaz ez péntek 13-ára. A néphit szerint ezen a napon bizonyos tevékenységeket jobb elkerülni, mert balszerencsét hozhatnak, vagy rossz eseményeket is előidézhetnek. Bár ezeknek a hiedelmeknek nincs tudományos alapjuk, sokan ma is komolyan veszik őket. A paraszkevidekatriafóbia görög eredetű kifejezés, mely szó szerint péntek 13-fóbiát jelent. Nézzük, melyek azok a dolgok, amit ezen a napon a babonásak, jobb ha elkerülnek. 

Ne menj fodrászhoz, ne főzz, és a sót is kerüld: ezek a legfurcsább péntek 13-i babonák

  1. A hiedelmek szerint ezen a napon kerülendő a hajvágás és a körömvágás.
  2. Nem ajánlott ásítani, mert a babona szerint a nagyra tátott szájon keresztül gonosz démonok kerülhetnek az emberbe.
  3. Péntek 13-án a főzés, pláne a sózás balszerencsét hozhat, ha a só kiömlik, az pedig egyenesen tragédia.
  4. Lehetőleg kerülni kell az utazást, egyesek szerint a legjobb egész nap otthon maradni.
  5. Az ezen a napon induló kapcsolatok a hiedelem szerint nem tartósak. 

+1 Úgy tartják, hogy az ezen a napon beszedett gyógyszer nem használ.

A babonák a kapcsolatokat is érintik

A néphit szerint az ezen a napon kezdődő szerelmi kapcsolatok halálra vannak ítélve, ezért sokan nem tartják szerencsésnek az első randit péntek 13-án. A hiedelmek szerint házasságot sem érdemes ezen a napon kötni, sőt a szülést is próbálták korábban elkerülni. A balszerencse elhárítására különféle praktikák alakultak ki. Egyes babonás emberek lefekvés előtt 13 tárgyat érintenek meg vagy 13 szót mondanak, hogy feloldják a rontást, mások sót dobnak a hátuk mögé a bal vállukon át, hogy elkerüljék a szerencsétlenséget

