Miért tartjuk szerencsétlen napnak a péntek 13-át?

A babona szerint péntek 13-án ami elromolhat, el is romlik, és amennyiben lehetséges, ne ma kezdjünk bele fontos dolgokba. Péntek 13 az a dátum, amitől évezredek óta tartanak az emberek. Nézzük, honnan eredeztethető ez a félelem!

Péntek 13: valóban szerencsétlen nap?

Miért éppen a péntek 13?

A 13-as számot már az ókorban is baljósnak tartották. Sok kultúrában a 12 a teljességet jelképezte: 12 hónap van egy évben, 12 csillagjegy az égen, és a keresztény hagyományban 12 apostol ült az asztalnál az utolsó vacsorán. A legenda szerint a 13. vendég – Júdás – volt az, aki elárulta Jézus Krisztus. Innen ered az a régi babona is, hogy ha 13 ember ül egy asztalnál, valakit szerencsétlenség ér.

A 13-as szám ezért sokáig a rend megbomlását, a harmónia felborulását jelképezte.

A péntek sem volt mindig kedvelt nap. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon feszítették keresztre Jézus Krisztus. A középkorban emiatt sokan a pénteket eleve balszerencsés napnak tartották. Egyes legendák szerint több bibliai esemény is pénteken történt: például Ádám és Éva ekkor kóstolt bele a tiltott gyümölcsbe – bár ennek nincs történelmi bizonyítéka, a hiedelem mégis elterjedt. A péntek 13-ához kapcsolódó egyik legismertebb történelmi esemény, amikor 1307-ben IV. Szép Fülöp francia király parancsára Franciaország-szerte letartóztatták a Knights Templar rend tagjait. Sokukat kínzás után kivégezték. A 19. századig ez a nap volt Európában a hóhérok napja, ezen a napon rendezték a nyilvános kivégzéseket. Bár nem biztos, hogy a babona innen ered, a történet sokak szerint hozzájárult ahhoz, hogy a péntek 13-a baljós napként rögzüljön a köztudatban.

A 13-as szám a világban

Az Egyesült Államokban a felhőkarcolókban nincs tizenharmadik emelet, a kórházakban, szállodákban nincs tizenhármas szoba. Az Apolló 13 katasztrófája után még most is él az a hiedelem, hogy az űrrakéta 13 óra 13 perces kilövési kísérlete a harminckilences indítóállványról meghiúsult. Las Vegas több kaszinójában szintén kihagyták a 13. emelet, a memphisi repülőtéren 13, B13 és C13 számú beszállókapukat. San Franciscóban a 12. és a 14. sugárút közötti utcának sem adtak szerencsétlenséget hozó nevet, ezért Funston Avenue-nek hívják. A színházak nézőterein kihagyták a 13. sort, az utcákon 13-as házszámot. A fekete péntek, minden idők egyik legváratlanabb tőzsdei árzuhanása is péntekre esett, a Forma 1-ben pedig nincs 13-as számú autó.