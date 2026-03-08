Meglepő dolog derült ki a tetovált nőkről: erre még a tudósok sem számítottak

Divat vagy önkifejezés? A testdíszítés gyakran az egyén identitásának, történeteinek és érzelmi tapasztalatainak kifejezése. Egy friss pszichológiai kutatás szerint a tetoválás többet árul el a viselőjéről, mint elsőre gondolnánk. Különösen a nők esetében világít rá érdekes összefüggésekre.

Testművészet, önbizalom és a tetoválás jelentése

Ez a művészeti ág már rég kinőtte a szubkulturális minőségét. Míg egykor a társadalom perifériáján élők viseltek a bőrükön mintákat, manapság sokan ékszerként vagy örök kiegészítőként gondolnak rá. A tetoválások népszerűsége az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen nőtt. Szinte minden évnek, így 2026-nak is megvannak a maga tetoválástrendjei. Míg a társadalom egyes csoportjai még mindig előítélettel tekintenek a tetoválásra, sok tetovált nő éppen ezeken a normákon túllépve éri el azt az önbizalmat, amit keres.

Mi a közös a tetovált nőkben?

Egy amerikai egyetemi kutatás meglepő összefüggést fedezett fel a négynél több tetoválással rendelkező nők körében. Ugyanis ők jóval nagyobb valószínűséggel számoltak be magasabb önbecsülésről, mint azok, akiknek kevesebb vagy egyáltalán nincs tetoválásuk. Az ok nem a bőrbe kerülő tintában keresendő, sokkal inkább valami mélyebb pszichológiai dinamikában húzódik meg.

A legalább négy tetoválással rendelkezőnők bizony tényszerűen magabiztosabbak a kevésbé kivarrt társaiknál.

Miért lesznek magabiztosabbak a tetoválást viselő nők?

Elsőként fontos megemlíteni az önkifejezés szerepét. Sok esetben ugyanis a tetoválás jelentése nem pusztán esztétikai, bizony komoly történeteket rejt: egy elvesztett kapcsolat, egy gyógyulási folyamat vagy egy tudatos változás. Ez a fajta jelentésréteg hozzájárulhat ahhoz, hogy viselője erőteljesebbnek, saját bőrében otthonosabbnak érezze magát – ami végső soron az önbecsülés növekedését is magával hozhatja.

Érdekes módon a kutatások rámutatnak arra is, hogy a tetoválások nem csupán az önbizalommal állnak szoros kapcsolatban. Bizony pszichológiai túlélési stratégiák is lehetnek. Sok nő számára a tetoválás a fájdalom vagy veszteség szimbolikus átalakítása. Ahelyett, hogy elrejtenék a múltat, művészi formában integrálják azt az identitásukba.

Milyenek tehát a tetovált nők? Összességében elmondható, hogy a tetoválás megítélése sokat változott. Manapság már önkifejezésként, a készítőire pedig művészként tekintünk. Egy tanulmány azonban még tovább ment. A kutatók ugyanis arra a megállapításra jutottak, hogy a négynél több tetoválást viselő nők magasabb önbizalommal rendelkeznek. Akár önkifejezésről, személyes történetekről vagy épp társadalmi szerepekről legyen szó, a testművészet és a belső erő közti kapcsolat továbbra is izgalmas kutatási terület marad.

