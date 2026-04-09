Álomház és esküvői tervek: nagy fordulat jön Kolozsi Ádám és Eszter életében A mi történetünk műsorban

A mi történetünk 8. epizódjában Kolozsi Ádám és menyasszonya, Eszter története kapta a főszerepet, és nem túlzás azt mondani: a fiatal pár életének egyik legfontosabb pillanatát láthattuk kibontakozni.

A pár Eszter szüleit is meglátogatja, ahol az esküvőszervezés kerül szóba.

Ádám később testvérével együtt egy rászoruló családnak segít.

A régi álom végre megvalósulhat. Ádámot felhívta a hitelügyintéző, és kiderült, hogy minden a terv szerint halad:

megvehetik azt a házat, amelybe korábban már beleszerettek.

A fiatal férfi le is tette a foglalót az ingatlanra, majd úgy döntött, különleges módon osztja meg a hírt Eszterrel. Egy meghitt, meglepetésvacsorát szervezett, ahol végre elmondta a nagy hírt.

„Miénk a ház, hívott az ügyintéző!”

Ezután a beszélgetés hamar nosztalgiázásba fordult. Felidézik, hogyan találtak egymásra, és azt is, milyen terveik vannak a jövőre nézve. A ház nem csupán egy ingatlan számukra, hanem egy új fejezet kezdete.

Később a pár találkozott Eszter szüleivel, ahol egy meghitt családi ebédnél mesélik el, hogy meglett az új ház. Ádámék mesélnek arról, mennyire megtetszett nekik az ingatlan, és hogy már a foglalót is letették rá.

A beszélgetés közben az esküvő szervezése is terítékre kerül. Hol tartanak az előkészületek? Milyen lesz a nagy nap? Bár még sok részlet vár kidolgozásra, az biztos, hogy a pár lelkesedése töretlen. A családi légkörben egyértelműen érződött, hogy mindenki drukkol nekik.

A rész végén Ádám ismét megmutatja azt az oldalát, ami miatt sokan szimpatizálnak vele. Testvérével, Zsolttal együtt ellátogatnak egy rászoruló családhoz, ahová egy kiságyat és néhány játékot visznek. A segítség nemcsak tárgyi adomány, hanem egyfajta üzenet is, hogy a közösség ereje és az egymásra figyelés még mindig fontos érték.

Miközben Ádámék saját életükben is nagy lépést tesznek előre, arra is figyelnek, hogy másoknak segítsenek és talán éppen ez adja a történet igazi súlyát.