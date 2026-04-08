Élsport vagy pizzéria? Fordulatok és nosztalgia A mi történetünk legújabb epizódjában

TV2 A mi történetünk Szöllősi Szabolcs
Egy pizzéria ötlete, egy bizonytalan sportkarrier és egy megható visszatérés a kezdetekhez. A mi történetünk új epizódja érzelmes fordulatokat hozott.

A TV2 A mi történetünk legutóbbi epizódja ismét közelebb viszi a nézőket Szöllősi Szabolcs és Szandra életének fontos pillanataihoz. A hetedik rész különösen érdekes, hiszen egyszerre szól a jövőről, a bizonytalan döntésekről és arról a nosztalgikus érzésről, amikor valaki visszatér oda, ahol minden elkezdődött.

Szöllősiék A mi történetünk doku-realityben.
Forrás: TV2 Sajtószoba

A mi történetünk: Szöllősi Szabolcs nagy döntése és Szandi mentoráltja

  • Szöllősi Szabolcs egy pizzérianyitás lehetőségét fontolgatja barátja segítségével.
  • Szandi találkozik régi barátnőjével, aki fontos karrierdöntés előtt áll.
  • Megható pillanat: Szandi visszatér abba a csarnokba, ahol kézilabdás pályafutása kezdődött.

A történet egyik szála Szöllősi Szabolcs körül forog, aki egy baráti találkozó apropóján új lehetőségeket kezd mérlegelni. Szabi ellátogat barátja, Balázs Attila pizzériájába, ahol a beszélgetés természetesen nem marad meg a pizza tésztájának titkainál. Az élsport világa ugyanis kemény és gyors tempójú, és Szabi jól tudja: 

„Nem lehet örökké csúcsteljesítményt nyújtani.”

Éppen ezért egy ideje már motoszkál a fejében egy új terv – egy saját pizzéria megnyitása. Az ötlet elsőre talán meglepőnek tűnhet, de aki már kóstolt egy igazán jó pizzát, tudja, hogy ebben is lehet szenvedély, kreativitás és komoly munka. Szabi számára a vállalkozói lét teljesen új terep, így nem tagadja, hogy a kihívásoktól tart egy kicsit. Ugyanakkor pontosan érzi, hogy az élet következő fejezetére is fel kell készülnie.

A pizzakészítés után Szöllősi-Zácsik Szandi és a gyerekek érkeznek Szabiért, és együtt indulnak tovább Szandi szüleihez. A családi látogatás azonban nemcsak a nagyszülőkkel való találkozásról szól, hanem régi barátságok felidézéséről is.

Szandi találkozik régi barátnőjével, Barbussal, aki jelenleg komoly dilemmával küzd. A fiatal kézilabdázó ugyanis ajánlatot kapott Magyarországról, ami hatalmas lehetőséget jelenthet a karrierje szempontjából. Ugyanakkor a döntés korántsem egyszerű: Barbus számára nemcsak egy csapatváltásról van szó, hanem arról is, hogy el kellene hagynia a családját és a megszokott környezetét.

A beszélgetés során Szandi igyekszik támogatni barátnőjét, hiszen pontosan tudja, milyen érzés fiatalon nagy döntést hozni. A mi történetünkben Szandi elmeséli, hogy ő maga is hasonló helyzetben volt, amikor 14 évesen Magyarországra költözött, hogy jobb sportolási lehetőségek között folytathassa pályafutását. Tapasztalataiból kiindulva arra bátorítja Barbust, hogy merjen élni a lehetőséggel, még akkor is, ha az eleinte ijesztőnek tűnik.

„Nekem anno nem volt segítségem, de Barbusnak mindenképp segíteni fogok. ”

A mi történetünk hetedik epizódjának egyik legmeghatóbb pillanata azonban még csak ezután következett. Szandi visszalátogat abba a csarnokba, ahol kislányként elkezdte a kézilabdát. Az üres lelátók és a jól ismert pálya látványa egyszerre idézi fel a kezdetek izgalmát és az azóta megtett hosszú utat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
