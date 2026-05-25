Jason Momoa szexi macipapa lett – A szuperhőstest a múlté

Ha szabadság és forgatási szünet, akkor a szigorú diétát felváltják a kevésbé alakbarát fogások, a zsíros nassolnivalók és a desszertek. A filmsztárok életében a szerepekhez való fizikai átalakulás teljesen megszokott – esetükben jelentős súlyvesztés és hízás egyaránt előfordul –, de a forgatásmentes időszakokban sokan visszatérnek egy lazább életmódhoz. Így történhet meg, hogy a kamera elől eltűnve néhány hírességen látványos változás figyelhető meg.

Habár George Clooney hízékony típus, a 20 kiló fölösleget Syriana című film kedvéért pakolta magára, hízás azóta nem fenyegeti a forgatási szünetekben sem.

Hízás a szabadság alatt, avagy a sztár is ember A sztárok étkezése a szünetekben sokszor ugyanúgy az élvezeti ételek köré épül, mint bárki másnál.

A forgatási időszakokhoz kötött szigorú diéták és edzésprogramok után sokuknál természetes, hogy visszatérnek az egészségtelenebb ételekhez és a kötetlenebb életmódhoz.

Íme 4 híresség, akik szintén hajlamosak kikerekedni, ha forgatási szünetről van szó, és persze ilyenkor készülnek róluk a legelőnytelenebb paparazzi fotók.

Más, szintén elhivatott sztár a szerepek kedvéért is hajlandó hízni, gondoljunk csak Charlize Theronra és a rém című filmre, vagy Renée Zellweger Bridget Jones karakterére. Ryan Gosling, az immáron kétgyermekes apuka korábban 30 kilót hízott egy szerepért, amit végül meg sem kapott. Pedig mindent beleadott: amikor szomjas volt, fagyit evett. Peter Jackson mégis visszautasította őt, a Komfortos mennyország című film férfi főszerepét végül Mark Wahlberg kapta.

Jason Momoa aputesttel is cuki

Jason Momoa köztudottan hiú, ugyanakkor szereti a tartalmas, kalóriadús ételeket, legyen szó grillezett húsokról, tacóról vagy egy-egy pohár sörről. Sőt, nyíltan beszélt arról is, hogy amikor nincs szerephez kötött edzés, inkább a lazább életmódot választja, és ilyenkor a szigorú szuperhősforma sem prioritás számára. Úgy tűnik 2026 tavasza is egy ilyen időszak számára. Szerintünk aputesttel is cuki.

Leonardo DiCaprio pocakkal is szerethető

Leonardo DiCapriónak a pihenőidőszakokban finoman szólva kevésbé szigorú az étrendje. A vörös szőnyeges eseményekhez képest ilyenkor gyakrabban lecsúszik nála egy-egy pizza, vagy egy-egy pohár bor, ami nyilván hat az alakjára is. A legtöbb kilót 2016–2017 utáni időszakban szedte fel, A visszatérő rendkívül megterhelő forgatása és az Oscar-szezon után.