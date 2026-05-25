Jason Momoa szexi macipapa lett – A szuperhőstest a múlté

Jónás Ágnes
2026.05.25.
A sztárok élete nem csak játék és mese. A csillogás, a tökéletes alak, a szédítő mosoly és a kifogástalan öltözék mögött bizony ott a teljesen hétköznapi valóság, és igen, a hízás is. A hírességek is emberek, akik a forgatások közti szünetekben néha bizony elengedik magukat, nem is kicsit. Nézd meg, mi lett Jason Momoából!

Ha szabadság és forgatási szünet, akkor a szigorú diétát felváltják a kevésbé alakbarát fogások, a zsíros nassolnivalók és a desszertek. A filmsztárok életében a szerepekhez való fizikai átalakulás teljesen megszokott – esetükben jelentős súlyvesztés és hízás egyaránt előfordul –, de a forgatásmentes időszakokban sokan visszatérnek egy lazább életmódhoz. Így történhet meg, hogy a kamera elől eltűnve néhány hírességen látványos változás figyelhető meg.

Habár George Clooney hízékony típus, a 20 kiló fölösleget Syriana című film kedvéért pakolta magára, hízás azóta nem fenyegeti a forgatási szünetekben sem. 
Hízás a szabadság alatt, avagy a sztár is ember

  • A sztárok étkezése a szünetekben sokszor ugyanúgy az élvezeti ételek köré épül, mint bárki másnál.
  • A forgatási időszakokhoz kötött szigorú diéták és edzésprogramok után sokuknál természetes, hogy visszatérnek az egészségtelenebb ételekhez és a kötetlenebb életmódhoz. 
  • Íme 4 híresség, akik szintén hajlamosak kikerekedni, ha forgatási szünetről van szó, és persze ilyenkor készülnek róluk a legelőnytelenebb paparazzi fotók. 

Más, szintén elhivatott sztár a szerepek kedvéért is hajlandó hízni, gondoljunk csak Charlize Theronra és a rém című filmre, vagy Renée Zellweger Bridget Jones karakterére. Ryan Gosling, az immáron kétgyermekes apuka korábban 30 kilót hízott egy szerepért, amit végül meg sem kapott. Pedig mindent beleadott: amikor szomjas volt, fagyit evett. Peter Jackson mégis visszautasította őt, a Komfortos mennyország című film férfi főszerepét végül Mark Wahlberg kapta.

Jason Momoa aputesttel is cuki

Jason Momoa köztudottan hiú, ugyanakkor szereti a tartalmas, kalóriadús ételeket, legyen szó grillezett húsokról, tacóról vagy egy-egy pohár sörről. Sőt, nyíltan beszélt arról is, hogy amikor nincs szerephez kötött edzés, inkább a lazább életmódot választja, és ilyenkor a szigorú szuperhősforma sem prioritás számára. Úgy tűnik 2026 tavasza is egy ilyen időszak számára. Szerintünk aputesttel is cuki.

Leonardo DiCaprio pocakkal is szerethető

Leonardo DiCapriónak a pihenőidőszakokban finoman szólva kevésbé szigorú az étrendje. A vörös szőnyeges eseményekhez képest ilyenkor gyakrabban lecsúszik nála egy-egy pizza, vagy egy-egy pohár bor, ami nyilván hat az alakjára is. A legtöbb kilót 2016–2017 utáni időszakban szedte fel, A visszatérő rendkívül megterhelő forgatása és az Oscar-szezon után.

Leonardo DiCaprio a jóllakott ovis.
Russel Crowe és a tészta esete

Nocsak, a Télapó! Russell Crowe pályafutása során többször is látványos fizikai átalakuláson ment keresztül szerepei miatt, a pihenőidőben aztán jól elengedte magát és a hízás nála főleg pocakra ment. Az olaszos fogások, sörök és borok gyakran szerepelnek ilyenkor az étlapján – még jó, hogy mindig képes újra remek formába hozni magát. 

Crowe jelentős fogyáson ment keresztül 2025 végére és 2026 elejére: egyes interjúk szerint több mint 20-25 kilogrammot is leadott, és tudatosabban figyel az étkezésére, valamint az alkoholbevitelre is. 

Russell Crowe elengedte magát régebben.
Vin Diesel halálos iramban hízik és fogy

Vin Diesel sem mindig a legszigorúbb diétát követi, amikor éppen nem akciófilmre készül. A Halálos iramban filmek forgatási szünetei alatt készült paparazzi és közösségi médiás képek teljesen letaglózták a rajongókat.

Diesel maga vallotta be, hogy szabadsága alatt előszeretettel fogyaszt hamburgert, sült oldalast és ízfokozókkal felturbózott sült krumplit, amelyek mellett nehéz tartani a versenysúlyt.

Vin Diesel Micimackó-pocakkal.
A sztárvilág fogyási és hízási hullámait ma már egy új jelenség is befolyásolja: az úgynevezett Ozempic-őrület. Az eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztett hatóanyag körüli médiafigyelem az elmúlt években a hollywoodi testkultúrába is beszivárgott, és sok hírességnél találgatások indultak arról, hogy gyorsabb fogyásuk mögött ilyen jellegű módszer állhat. Sharon Osbourne például nyíltan beszélt látványos súlycsökkenéséről, míg Kelly Osbourne a mai napig nem ismerte be, hogy Ozempic-arcát a méregdrága injekcióknak köszönheti. 

