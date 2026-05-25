Sarah Ferguson marionettként rángatta a lányait: elverte a pénzüket és folyamatosan követelőzött

York volt hercegnéje csak magára vethet, ha most lányai nem fedezik a költségeit. Sarah Ferguson korábban is nagy anyagi terhet jelentett Beatrixnek és Eugéniának.

Andrew Lownie életrajzi könyvének új kiadásában arról ír, hogy Sarah Ferguson rendszeresen másokkal fizettette ki luxuséletmódjának költségeit, viselkedésével pedig saját lányait is zavarba hozta. A kötet állításai szerint gyakran Beatrix hercegnőnek kellett anyja számláit rendeznie, a személyzet pedig kaotikus rémálomként élte meg a vele való munkát.

Forrás: Chris Jackson Collection

Beatrice hitelkártyáját használta Sarah Ferguson

Andrew Lownie The Rise and Fall of the House of York (A York-ház felemelkedése és bukása) című bestsellerének új kiadása több friss állítást is tartalmaz a 66 éves Sarah Fergusonról. A könyvben megszólal a volt hercegné személyi asszisztense is, aki szerint a York-ház légköre folyamatosan feszült és kiszámíthatatlan volt. Az asszisztens azt állítja, hogy a személyzet tagjai az esetek nagy részében kellemetlenül érezték magukat Ferguson viselkedése miatt. A beszámolók alapján az alkalmazottakat szigorú titoktartási megállapodások kötötték, miközben Beatrix és Eugénia hercegnők szinte teljesen anyjuk irányítása alatt álltak, de szégyellték annak viselkedését.  Lownie arról is ír, hogy a York-háztartás fenntartása rendkívül költséges volt, Fergusonnak pedig teljesen irracionális követelései voltak.  Sarah Ferguson állítólag ragaszkodott hozzá, hogy minden nap készítsenek számára egy friss krémes tortát, függetlenül attól, hogy az előző napi sütemény elfogyott-e, rettenetesen pazarló életet élt és gyakran Beatrix fizette ki a számláit a hitelkártyájáról.

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 14: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Princess Eugenie, Sarah Ferguson, Duchess of York and Princess Beatrice attend the wedding of Petra Palumbo and Simon Fraser, Lord Lovat at St Stephen Walbrook church on May 14, 2016 in London, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
A hercegnőket anyjuk irányította.
Forrás: Getty Images Europe

Saját könyveit is felvásárolta

Az egyik asszisztens még ennél is megdöbbentőbb kijelentést tett. Elárulta, hogy Ferguson nagy mennyiségben vásárolta fel saját könyveit, hogy azok feljebb kerüljenek a bestsellerlistákon, majd később ezeket ajándékként osztogatta. Hozzátette, Sarah ritkán fizetett bármiért is, rendszeresen barátaitól várta el hogy meghívják, vagyonos ismerőseitől kért biztonsági szolgálatot, és olyan haute couture ruhákat is megtartott, amelyeket eredetileg csak kölcsönkapott − írja Lownie nyomán a Mirror

