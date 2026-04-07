A TV2 szerelmespárja már az esküvőt tervezi: Kolozsi Ádám és Eszter csak másfél éve jöttek össze

Kolozsi Ádám és Eszter nem vesztegetik az időt: az eljegyzés már megtörtént, a következő cél pedig a közös otthon megteremtése. Terveikről meséltek A mi történetünkben.

A TV2 A mi történetünk című doku-realityjében egy fiatal pár, Kolozsi Ádám és Eszter is bemutatkozott, akik kapcsolatuk kezdete óta egy irányba tartanak. A szerelmük gyorsan mélyült el, és rövid idő alatt eljutottak odáig, hogy közös jövőben gondolkodnak. Jelenleg Ádám édesanyjával élnek Putnokon, de már készülnek a következő nagy lépésre: házasságot terveznek, és hamarosan saját otthont szeretnének vásárolni.

Ádám elmondása szerint édesanyja sokáig óvta őt, de mostanra már ő is elérkezettnek látja az időt fia önállósodására. „Édesanyám nagyon gondoskodó, én vagyok a legkisebb gyerek és engem mindig túlféltett, de ahogy idősödöm, végre elfogadta, hogy egyszer én is el fogok költözni otthonról. Jelenleg Putnokon élünk édesanyámmal, és örülök neki, hogy eddig vele lehettünk és támogatott minket mindenben, de most minden lehetőségünk megvan arra, hogy egy új otthont tudjunk találni” – idézte a fiatalt a Borsonline.

Az édesanya is támogatja a fiatalok terveit, és úgy látja, ma sokkal több lehetősége van a fiatal pároknak, mint korábban. „Az az igazság, hogy amikor én fiatal voltam, ilyen lehetőségek nem voltak. Albérletben kezdték a fiatalok, és nem voltak ilyen kedvező hitelek, amiket felvehettek volna, hogy saját kertes házról álmodjanak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség, amit ki is kell használni” – fogalmazott.

Bár sokak számára meglepő lehet, hogy ilyen rövid idő után már esküvőről és közös ingatlanról beszélnek, Ádám és Eszter szerint nincs okuk várni. A kapcsolatukat mindketten komolynak érzik, és biztosak abban, hogy egymás mellett képzelik el a jövőjüket.

„Másfél éve vagyunk együtt a kedvesemmel, és mondhatjuk, hogy mindkettőnknek szerelem volt első látásra, mert nagyon sok közös érték köt minket össze. Nagyon komoly a kapcsolatunk, és nem is tudom elképzelni nélküle az életem” – mondta Ádám.