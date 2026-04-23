Ezt a figyelmeztető jelet vette észre a férfi, mielőtt 10 centimétert amputáltak a péniszéből

2026.04.23.
Egy 26 éves férfi, Steven Hamill megrázó történetet mesélt el. Elárulta, milyen figyelmeztető jelek voltak, mielőtt az orvosok 10 centimétert amputáltak a nemi szervéből.

A férfiak legrosszabb rémálma vált valóra Steven Hamillal: amputálták legbecsesebb szervének egy részét. A 26 éves férfi elárulta, hogy mi volt az első jel, amelyeet figyelmen kívül hagyott!

Komoly előjelei voltak, hogy amputálni kell egy férfi nemiszervét. 
Ez volt az első jel, mielőtt amputálták a péniszét

Steven Hamill elmondása szerint először csak annyit vett észre, hogy a szokásos reggeli vizelés után valami nincs rendben: a kérdéses területen szokatlan duzzanatot érzékelt. 

„Egy 26 éves férfiként csak arra gondoltam, hogy majd elmúlik” – mondta később egy televíziós interjúban, azonban mint kiderült, ez csak a kezdet volt. 

Nem sokkal később már erős vérzés jelentkezett, amelyet először nem vett észre. Amikor azonban a konyhában vért látott maga körül, már egyértelművé vált, hogy komoly problémáról van szó, ezért csak ekkor fordult orvoshoz. A vizsgálatok után kezdetben félrediagnosztizálták, és egy kevésbé súlyos állapotot feltételeztek, amire szteroid tartalmú krémet kapott, de az állapota nem javult – sőt, egyre rosszabb lett.

A következő figyelmeztető jel már sokkoló volt: erős fájdalom, furcsa szag és folyamatos fájdalom volt az amputálás előjele. Ekkorra már egyértelmű volt, hogy valami sokkal súlyosabb betegség gyötri, ezért újra kivizsgálták: a végső diagnózis minden rémálmát felülmúlta: péniszrákot diagnosztizáltak. Ez egy rendkívül ritka betegség, amely kevesebb mint 1 százalékát teszi ki a daganatos megbetegedéseknek. Az állapot súlyossága miatt az orvosok végül műtéti beavatkozás mellett döntöttek, amely során amputálták a férfi nemiszervének felső 10 centiméterét. 

A férfi története nem tragédiával zárult.

Néhány évvel a beavatkozás után Hamill édesapa lett, és ma már nyíltan beszél tapasztalatairól, hogy mások időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A szakértők szerint a legfontosabb tanulság: bármilyen szokatlan tünet – duzzanat, fájdalom, vérzés vagy kellemetlen szag – esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, mert a korai felismerés életet menthet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu