Végre kiderült, mik azok a fekete pöttyök az autód szélvédőjén – Életveszélyes, ha eltűnik!

Sokan nap mint nap vezetnek anélkül, hogy észrevennék: az autójuk egyik legfontosabb biztonsági eleme szó szerint végig ott van a szemük előtt. A szélvédő szélén futó apró fekete pöttyök ugyanis nem dizájnelemek, azonban ha sérülnek vagy eltűnnek, az komoly kockázatot jelenthet. Mutatjuk, miért!

Az autó szélvédőjének szélén látható fekete pöttyök fontos jelentőséggel bírnak.

Erre szolgálnak a fekete pöttyök az autó szélvédőjén

Ha autóval közlekedsz, akkor valószínűleg tudtodon kívül te is órákon át bámulod vezetés közben a szélvédőn lévő fekete pöttyöket. Mégis a legtöbb sofőrnek fogalma sincs arról, mire is szolgálnak!

A jelenség nemrég robbant be a közösségi médiában, miután egy felhasználó rákérdezett, valójában mire szolgálnak ezek a pontok. A válasz sokakat sokkolt: ezek az úgynevezett „frit” bevonatok kulcsszerepet játszanak az autó szerkezeti biztonságában. Ezeknek a a fekete pöttyöknek az elsődleges feladata, hogy megvédjék azt a ragasztóréteget, amely a szélvédőt a karosszériához rögzíti. Ez a ragasztóanyag érzékeny az UV-sugárzásra, és ha nincs megfelelően árnyékolva, idővel elgyengülhet. A következmény? Az autó szélvédőjének stabilitása csökkenhet – extrém esetben akár ki is eshet az autó szélvédője!

A fekete pontok – vagy modernebb autóknál már sokszor csak fekete csík – segítenek a hőmérséklet egyenletes eloszlásában is, ugyanis átmenetet biztosítanak a két különböző felület között. Erre azért van szükség, mert az állandó hőingadozás növelné a szélvédő belső feszültségét a két felület határán, ami egy idő után törést idézne elő. A szakértők szerint éppen ezért nem szabad félvállról venni az állapotukat. Ha azt látod, hogy a pöttyök fakulnak, kopnak vagy sérülnek, azonnal vidd el szerelőhöz az autót!

Ezek is érdekelhetnek az autókkal kapcsolatban: