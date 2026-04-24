Végre kiderült, mik azok a fekete pöttyök az autód szélvédőjén – Életveszélyes, ha eltűnik!

Sokan nap mint nap vezetnek anélkül, hogy észrevennék: az autójuk egyik legfontosabb biztonsági eleme szó szerint végig ott van a szemük előtt. A szélvédő szélén futó apró fekete pöttyök ugyanis nem dizájnelemek, azonban ha sérülnek vagy eltűnnek, az komoly kockázatot jelenthet. Mutatjuk, miért!
Erre szolgálnak a fekete pöttyök az autó szélvédőjén
Ha autóval közlekedsz, akkor valószínűleg tudtodon kívül te is órákon át bámulod vezetés közben a szélvédőn lévő fekete pöttyöket. Mégis a legtöbb sofőrnek fogalma sincs arról, mire is szolgálnak!
A jelenség nemrég robbant be a közösségi médiában, miután egy felhasználó rákérdezett, valójában mire szolgálnak ezek a pontok. A válasz sokakat sokkolt: ezek az úgynevezett „frit” bevonatok kulcsszerepet játszanak az autó szerkezeti biztonságában. Ezeknek a a fekete pöttyöknek az elsődleges feladata, hogy megvédjék azt a ragasztóréteget, amely a szélvédőt a karosszériához rögzíti. Ez a ragasztóanyag érzékeny az UV-sugárzásra, és ha nincs megfelelően árnyékolva, idővel elgyengülhet. A következmény? Az autó szélvédőjének stabilitása csökkenhet – extrém esetben akár ki is eshet az autó szélvédője!
A fekete pontok – vagy modernebb autóknál már sokszor csak fekete csík – segítenek a hőmérséklet egyenletes eloszlásában is, ugyanis átmenetet biztosítanak a két különböző felület között. Erre azért van szükség, mert az állandó hőingadozás növelné a szélvédő belső feszültségét a két felület határán, ami egy idő után törést idézne elő. A szakértők szerint éppen ezért nem szabad félvállról venni az állapotukat. Ha azt látod, hogy a pöttyök fakulnak, kopnak vagy sérülnek, azonnal vidd el szerelőhöz az autót!
Ezek is érdekelhetnek az autókkal kapcsolatban: