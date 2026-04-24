Végre kiderült, mik azok a fekete pöttyök az autód szélvédőjén – Életveszélyes, ha eltűnik!

Simon Benedek
2026.04.24.
Te felfigyeltél már azokra a kis pöttyökre vezetés közben? Mutatjuk, miért életveszélyes, ha eltűnnek a fekete pöttyök az autód szélvédőjéről.

Sokan nap mint nap vezetnek anélkül, hogy észrevennék: az autójuk egyik legfontosabb biztonsági eleme szó szerint végig ott van a szemük előtt. A szélvédő szélén futó apró fekete pöttyök ugyanis nem dizájnelemek, azonban ha sérülnek vagy eltűnnek, az komoly kockázatot jelenthet. Mutatjuk, miért!

Az autó szélvédőjének szélén látható fekete pöttyök fontos jelentőséggel bírnak. 
  • Láttad már a fekete pöttyöket az autód szélvédőjén?
  • Tudod, mire valók?
  • Életveszélyes lehet a hiányuk!
  • Íme az okok.

Erre szolgálnak a fekete pöttyök az autó szélvédőjén

Ha autóval közlekedsz, akkor valószínűleg tudtodon kívül te is órákon át bámulod vezetés közben a szélvédőn lévő fekete pöttyöket. Mégis a legtöbb sofőrnek fogalma sincs arról, mire is szolgálnak!

A jelenség nemrég robbant be a közösségi médiában, miután egy felhasználó rákérdezett, valójában mire szolgálnak ezek a pontok. A válasz sokakat sokkolt: ezek az úgynevezett „frit” bevonatok kulcsszerepet játszanak az autó szerkezeti biztonságában. Ezeknek a a fekete pöttyöknek az elsődleges feladata, hogy megvédjék azt a ragasztóréteget, amely a szélvédőt a karosszériához rögzíti. Ez a ragasztóanyag érzékeny az UV-sugárzásra, és ha nincs megfelelően árnyékolva, idővel elgyengülhet. A következmény? Az autó szélvédőjének stabilitása csökkenhet – extrém esetben akár ki is eshet az autó szélvédője!

A fekete pontok – vagy modernebb autóknál már sokszor csak fekete csík – segítenek a hőmérséklet egyenletes eloszlásában is, ugyanis átmenetet biztosítanak a két különböző felület között. Erre azért van szükség, mert az állandó hőingadozás növelné a szélvédő belső feszültségét a két felület határán, ami egy idő után törést idézne elő. A szakértők szerint éppen ezért nem szabad félvállról venni az állapotukat. Ha azt látod, hogy a pöttyök fakulnak, kopnak vagy sérülnek, azonnal vidd el szerelőhöz az autót!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu