Crossover, sedan, cabrio? Ezt árulja el a személyiségedről, hogy milyen autótípust vezetsz

Getty Images - Ascent Xmedia
pszichológia autó vezetés
Simon Benedek
2026.04.20.
Sokan állítják, hogy a kisállatok hasonlítanak a gazdáikra, de miért ne lehetne ugyanez az autókkal is? Az, hogy milyen járművet választunk, sokat elárul személyiségünkről. Ezt mondja el rólad, milyen autótípust vezetsz!

Mindenkinek van olyan autótípusa, amit a szíve legmélyén imád és az álmaiban az szerepel, hogy egy ilyet vezessen. Persze sokaknak számít a márka is, azonban az autóknak a formája, identitása és stílusa talán még ennél is fontosabb. 

  • Mindenkinek van egy titkos vágyott autótípusa, amit a szíve mélyén szeretne vezetni.
  • Nem csupán a márka számít, hanem az autó formája, stílusa és identitása is.
  • Az autóválasztás sokat elárul rólunk, a személyiségünkről és az értékrendünkről.
  • Egy kutatás szerint a döntéseink szorosan összefüggenek a személyiségünkkel.
  • Egy sportos cabrió, egy praktikus kombi vagy egy stílusos coupé illik hozzád? Nézd meg most!

Ezek a legnépszerűbb autótípusok: neked melyik illik a személyiségedhez?

A Queenslandi Műszaki Egyetem és az Allianz biztosítótársaság közös kutatásában arra kereste a választ, miért választunk bizonyos autótípusokat, és mit árul el rólunk a kocsi, aminek a volánja mögött ülünk. Peter O’Connor, az Allianz viselkedési szakértője szerint: Autóvásárláskor a döntéseink szorosan összefüggnek a személyiségünkkel. A választásaink tükrözik, kik vagyunk, mit értékelünk és hogyan szeretnénk megjelenni mások szemében”. Mutatjuk, hogy az egyes autótípusokhoz milyen személyiségjegyek párosulnak!

Sedan
Sedan

Ha szedán típust választasz, valószínűleg megbízható, kiegyensúlyozott és praktikus személy vagy. Nem ragaszkodsz a feltűnő dizájnhoz, inkább a kényelmet, a biztonságot és a fenntarthatóságot értékeled. Jól szervezett, de nem feltétlenül a legextrémebb döntések embere vagy.

Crossover (SUV)
Crossover (SUV)

A crossover vezetője társaságkedvelő, családcentrikus és előrelátó. Nagyobb tér, praktikum és biztonság a prioritás, ugyanakkor a stílus is fontos. Aktív életet élsz, ezért szereted, ha az autód rugalmasan alkalmazkodik a rövidebb utakhoz és a hosszabb kiruccanásokhoz is. 

Sportautó
Sportautó

A sportautó tulajdonosa biztosan extrovertált, energikus és határozott személyiség. A teljesítmény, a gyorsulás és a vezetési élmény fontosabb, minthogy 4-5 fő is kényelmesen elférjen melletted. Nem zavar, ha az autód figyelemfelkeltő, sőt hajlandó vagy többet fizetni a stílusért és az egyediségért. 

Cabrio
Kabrió (cabrio)

Ha kabriót választasz, valószínűleg nyitott, spontán és talán kicsit szeleburdi természetű vagy. Szereted az élményeket, a szabadságot és a stílusod is könnyed, laza. A kabriótulajdonosok szabadlelkületű emberek, akiket nehéz gúzsba kötni. 

Kombi
Kombi

A kombi választása praktikus, családbarát, szorosan kötődő és megbízható személyiséget takar. A nagy csomagtér, a funkcionalitás és a mindennapi használhatóság a legfontosabb szempont, vagyis képes vagy mások igényeit a sajátjaid elé helyezni. Nem ragaszkodsz a luxushoz, a cél a kényelmes és könnyen kezelhető autó.

Coupé
Coupé

A coupét választók fiatalosak, trendérzékenyek és magabiztosak. Szeretik, ha az autójuk stílusos, de könnyen kezelhető, ugyanis fontos nekik az időtakarékosság és a gyorsaság a mindennapokban. 

Ferdehátú (hatchback)
Ferdehátú (hatchback)

A ferdehátú kreatív, praktikus és rugalmas karaktert sejtet. Szereted a könnyen parkolható, kompakt autót, ami a városi élethez illik. Nem vagy hajlandó a kötelezőnél többet fizetni, ugyanis a spórolás fontos számodra, akárcsak a megbízhatóság és a mindennapi használhatóság.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu