Crossover, sedan, cabrio? Ezt árulja el a személyiségedről, hogy milyen autótípust vezetsz

Mindenkinek van olyan autótípusa, amit a szíve legmélyén imád és az álmaiban az szerepel, hogy egy ilyet vezessen. Persze sokaknak számít a márka is, azonban az autóknak a formája, identitása és stílusa talán még ennél is fontosabb.

A cabrio nagyon egyedi autótípus, de nem mindenkinek való.

A Queenslandi Műszaki Egyetem és az Allianz biztosítótársaság közös kutatásában arra kereste a választ, miért választunk bizonyos autótípusokat, és mit árul el rólunk a kocsi, aminek a volánja mögött ülünk. Peter O’Connor, az Allianz viselkedési szakértője szerint: „Autóvásárláskor a döntéseink szorosan összefüggnek a személyiségünkkel. A választásaink tükrözik, kik vagyunk, mit értékelünk és hogyan szeretnénk megjelenni mások szemében”. Mutatjuk, hogy az egyes autótípusokhoz milyen személyiségjegyek párosulnak!

Sedan

Ha szedán típust választasz, valószínűleg megbízható, kiegyensúlyozott és praktikus személy vagy. Nem ragaszkodsz a feltűnő dizájnhoz, inkább a kényelmet, a biztonságot és a fenntarthatóságot értékeled. Jól szervezett, de nem feltétlenül a legextrémebb döntések embere vagy.

Crossover (SUV)

A crossover vezetője társaságkedvelő, családcentrikus és előrelátó. Nagyobb tér, praktikum és biztonság a prioritás, ugyanakkor a stílus is fontos. Aktív életet élsz, ezért szereted, ha az autód rugalmasan alkalmazkodik a rövidebb utakhoz és a hosszabb kiruccanásokhoz is.

Sportautó

A sportautó tulajdonosa biztosan extrovertált, energikus és határozott személyiség. A teljesítmény, a gyorsulás és a vezetési élmény fontosabb, minthogy 4-5 fő is kényelmesen elférjen melletted. Nem zavar, ha az autód figyelemfelkeltő, sőt hajlandó vagy többet fizetni a stílusért és az egyediségért.