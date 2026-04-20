Hihetetlen, de igaz! Egy felmérés szerint kivételes képességűek azok az emberek, akik a zokniban alszanak. Mutatjuk, hogy milyen 5 személyiségjeggyel rendelkeznek, amik jó vezetővé teszik őket.

Egy igazi vezető lakozik benned, ha zokniban alszol.

Forrás: 123RF

Hogy függ össze a zokniban alvás a vezetői képsségekkel?

A Yourtango felmérése szerint az emberek 32%-a vallotta be, hogy hetente legalább egyszer zokniban alszik. A lap szakértői utánajártak és kiderült, hogy van néhány személyiségjegy, ami különösen jellemző azokra az emberekre, akik zoknit viselnek éjszaka.

1. Felkészültek

Bármennyire is nyugtalanítónak tűnhet, az emberek nagy részét felkészületlenül érné, ha az éjszaka közepén krízishelyzet állna elő. Nem úgy, mint a zoknisokat! Ha elmegy az áram, fűtés nélkül maradnak, vagy csak egy vészhelyzet miatt hirtelen ki kell rohanniuk az utcára, ők biztos, hogy sokkal felkészültebben fogják venni az akadályokat, mint a zokni nélküli társaik. Bár nem állítjuk azt, hogy a lábruha bármitől is megvédene, de az biztos, hogy a biztonság és a felkészültség érzését adja.

2. Jó problémamegoldók

A zokni végül is egy kis trükk, ami segít a pihentető alvásban. Tudják, hogy valószínűleg fázni fog a lábuk, ezért kizárják ennek a lehetőségét. Apróságnak tűnhet, de mély tudatosságot feltételez, ha az ember öntudatlanul is, de megoldja a számára nem komfortos helyzeteket. Ez is annak a jele, hogy képes a dolgok mögé látni és reagálni a váratlan helyzetekre.

3. Magas szenzoros tudatossággal rendelkeznek

Azok, akiknek problémát okoz a hideg láb érzése, valószínűleg magas érzékszervi tudatossággal vannak megáldva. Ez más módokon is megnyilvánulhat: például bizonyos ételeket nem kedvelnek az állaguk miatt, vagy észreveszik, hogy ha az irodában máshogy világít a lámpa, mint eddig. Az ilyen emberek figyelmét nem kerülik el a legapróbb hibák sem, és tudják, hogyan oldják meg ezeket. Ez jó vezetőnek pedig szüksége van rá, hogy kiszúrja az ilyen apróságokat is, ha szeretné, hogy a nagy egész megfelelően működjön.

4. Jól irányítják a környezetüket

Nem bíznak a véletlenekben és nem hagyják, hogy kicsússzanak a dolgok a kezeik közül. Tudni akarják előre, hogy ha elalszanak, milyen hőmérsékletben lesz jó dolga a lábuknak. Ennek ellenére David Almeida professzor szerint nem kontrollmániások a zoknisok, csupán próbálják megtalálni az aranyközéputat a kényelem és a praktikusság között.