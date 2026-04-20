Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 20., hétfő Tivadar

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

Neked is lenne mit tanulnod az 50-es évekbeli „jó feleség” tanfolyamon

házasság feleség párkapcsolat
Ha azt gondolod, a 20. század közepén divatos jó feleség szerepet mára túlhaladtuk, akkor mindenképp tarts velünk. A boldog házasság titka ugyanis épp úgy ott rejlik a múltban, mint a jelen modern hozzáállásában.

Nem kell mondanod, pontosan tudjuk, hogy az 1950-es évek amerikai háziasszonyainak életmódja és a velük szemben támasztott elvárások a mai szemednek idegennek hathatnak. Mégis akadnak olyan gondolatok, amelyek akár a te boldog házasságod megteremtésében is nagy segítséget jelenthetnek. 

a boldog házasság a titka a jó feleség
A boldog házasság titka valóban az 50-es évek  jó feleségeinél keresendő?
Forrás:  123rf.com

Régi szabályok, amik ma is működhetnek, ha a tét a boldog házasság

  • Az 50-es évek feleségeinek bevált praktikái generációkon átívelő igazságok.
  • A jó feleség nem házi rabszolga, de nem is társas magányban élő nő.
  • Bizony bele kell tenni az energiát: hétköznapi gesztusok és apró figyelmességek.

Azt már megmutattuk, hogyan tudsz tökéletes férjet nevelni a fiadból, ahogyan arra is kitértünk már, melyik csillagjegyű pasik a legjobb férjjelöltek. Most azonban arra kérünk, tedd egy kicsit félre a modern feminista énedet, és légy nyitott a múlt bölcseleteire!

Milyen a jó feleség?

A boldog házasság titka az 50-es években a nagybetűs jó feleségektől függött. Ha akkoriban megkérdeztél volna bárkit, hogy mik a jó feleség ismérvei, válaszként a gondoskodást és az odafigyelést hallottad volna. Bár manapság egy párkapcsolat már jóval kiegyensúlyozottabban leosztott szerepeket kíván, az a fajta tudatosság, amellyel akkoriban a házasságot kezelték, ma is releváns lehet. A YourTango szerint például a mindennapi rutinok – mint egy közösen eltöltött este vagy egy figyelmes gesztus – kulcsszerepet játszanak abban, hogy a felek közel maradjanak egymáshoz. Ezekért pedig akkor és most is nagyrészt mi, nők felelünk.

a jó feleség ismérvei
Milyen a jó feleség? Hát nem az, aki folyton csak kritizál és elégedetlen.
Forrás:  123rf.com

A jó feleség ismérvei

A „Milyen a jó feleség?” kérdésére adott akkori válaszok között az első helyen egészen biztosan az otthonteremtés állt. Úgy vélték ugyanis, hogy egyedül a nő feladata a kellemes otthoni légkör megteremtése. Ez a gondolat ma már nem ennyire egyértelmű, hiszen közös felelősség a nyugodt, támogató közeg kialakítása, amely mindkét fél számára biztonságot ad, és segít levezetni a napi stresszt. Ugyanakkor, ha mélyen magadba nézel, mégis inkább a nők azok, akik élettel és bájos melegséggel töltik meg a falakkal körülhatárolt életteret.

Az 50-es évek jó feleségeinél a pozitív hozzáállás is rendkívül meghatározó volt. Ez a mai házasságokra átültetve természetesen nem azt jelenti, hogy a problémákat a szőnyeg alá kell söpörni. Inkább azt üzeni, hogy miként lenne érdemes reagálni rájuk. A folyamatos kritika és feszültség helyett a feleség támogató kommunikációja lehet a nyitja a boldog házasságnak. Persze ugyanez elvárható a férj oldaláról is.

A jó feleség ismérvei közé sorolták azt is, hogy a nő a négy fal között is figyelmet fordít a megjelenésére és az önmagával való törődésre. Ennek a mai megfelelője nem az élére vasalt szoknyás ruhákban vagy a tökéletesen dauerolt frizurában keresendő, inkább az önbecsülés és az önazonosság meglétében. Hiszen, ha valaki jól érzi magát a saját bőrében, az az energia a párkapcsolatában is visszaköszön.

Mit jelent tehát a jó feleség?

A boldog házasság titka nem egy régi szabálykönyv betartásán múlik, hanem azon, hogy a felek mennyire képesek egymásra hangolódni. Az 50-es évekből átemelhető tanulságok nem a szerepek merev követéséről szólnak, hanem arról, hogy a figyelem, a kedvesség és a tudatos jelenlét időtálló értékek.

Ezek is érdekelhetnek:

Melyik csillagjegy a legjobb férj? Ezek a jegyek tarolnak a házasságban

Ki ne szeretné tudni, hogy párja vajon jó férj lesz-e? A csillagjegyek segíthetnek megérteni, mennyire hűséges, gondoskodó vagy elkötelezett társ válhat belőle hosszú távon.

Ettől tuti a falnak mész! Ezeket a tippeket betartva leszel jó feleség

Csak így tarthatod meg a férjed!

5 jele annak, hogy feminista vagy, pedig nem is tudsz róla

A feminizmus a nemek közötti egyenlőség és igazságosság melletti kiállás, amely hosszú múltra tekint vissza. Ha kíváncsi vagy, hogy te magad is feminista vagy-e, az alábbi öt jel segíthet eldönteni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
