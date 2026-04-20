Te is imádtad gyermekként az egyfolytában mézet habzsoló mackót? Odáig voltál a kissé lüke, de annál aranyosabb barátaiért? Sőt, a Százholdas Pagonyban akartál élni? Akkor most örülhetsz! Micimackó és a barátai ugyanis most új kalandba bonyolódnak, és nem is akárhol: New Yorkban! Érkezik a Winnie-the-Pooh in the City!

A gyermeklelkűek örvendezhetnek most! Micimackó újra a való világba keveredik a barátaival. A Százholdas Pagonytól igen messze kerültek, sőt, már nem Róbert Gida az egyetlen ember, akivel összefonódik a sorsuk.

Micimackó és a barátai – Akkor és most

  • A csacsi, öreg medve történetét A. A. Milne írta 1925-ben.
  • A történet inspirációi valós plüssfigurák voltak, akik a New York-i Közkönyvtárban vannak elhelyezve.
  • A Micimackó-rajzfilmek és filmek listájára új alkotás érkezik 2027-ben: a Winnie-the-Pooh in the City.

Micimackó, a csacsi öreg medve eredete

Ugorjunk csak vissza a rajzfilmkarakterekkel színesített gyeremekkorunkba! A csacsi, öreg medvebocs történetét A. A. Milne tollából 1925 óta ismert. A mesét eredetileg az író kisfia, Christopher Robin (akit magyarul a mesékben Róbert Gidának hívunk) plüssállatai ihlették. Nem csak a mézet imádó Micimackó volt meg a kis Róbert Gidának, hanem az egész Százholdas Pagony. Ezek az eredeti plüssök ma a New York-i Közkönyvtárban vannak kiállítva.

A történet megfilmesítései

A legendás meséből (amit egyébként még latinra is lefordítottak) először rajzfilmek készültek, miután a Disney felvásárolta a Micimackó jogait. Az első ilyen rajzfilm a Micimackó és a méhecskék fája volt, mely 1966-ban készült el.

Az utolsó két megfilmesítésben (ha a horrorverziótól eltekintünk – és tekintsünk is most el tőle) Micimackó és a barátai már a való életbe kerültek át. 2017-ben mutatták be a Viszlát, Christopher Robint, illetve 2018-ban a Barátom, Róbert Gidát. A legújabb film viszont nem ezek folytatása – a produkció egy teljesen új szálat fog megeleveníteni.

Az új Micimackó-film: Winnie-the-Pooh in the City

A legújabb film címe (ami egyelőre még csak angolul került meghirdetésre) a Winnie-the-Pooh in the City. Ez magyarul minden bizonnyal valami olyasmi fordítást kap majd, hogy Micimackó New Yorkban. Az öreg medvebocs az ünnepek alatt a barátaival együtt kiszabadul  a New York-i Közkönyvtárból , hogy egy magányos kislánynak segítsenek. Az alkotók szerint „együtt jönnek rá arra, hogy felnőni nem azt jelenti, hogy el kell engedni a gyermekkori szabadságot és rácsodálkozást, hanem azt, hogy bátorságot merítenek ahhoz, hogy mindezt megossza a világgal.”

Vagyis lesz itt minden: régi és új barátok, szomorúság és nevetés, gyermeklét és felnőttkor, illetve rengeteg móka! A film szereposztásáról és a gyártás részleteiről még nincs pontosabb információ, az viszont biztos, hogy a történet 2027 karácsonyán érkezik a mozikba.

