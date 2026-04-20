Megszületett Eddie Murphy fiának és Martin Lawrence lányának gyermeke

A hírt maga Eddie Murphy erősítette meg nyilvánosan április 18-án, az Amerikai Filmintézet életműdíjának átadási ünnepségén. Eric Murphy és Jasmin Lawrence babájának megszületése hatalmas öröm és két ikonikus komikusdinasztia egy családdá válása is.

Forrás: FilmMagic

A kislány neve Ari Skye.

Eric és Jasmin 2025-ben házasodtak össze.

A pár 2021-ben tette nyilvánossá a kapcsolatát.

Eric Murphy és Jasmin Lawrence vagyis Martin Lawrence lánya és Eddie Murphy fia első közös gyermeke kislány, aki az Ari Skye nevet kapta. A nagy hírt Eddie Murphy osztotta meg az Amerikai Filmintézet életműdíjának átadási ünnepségén.

Eddie Murphy fia és Martin Lawrence lánya 2021-től egy pár.

Forrás: Variety

A 60 éves Martin Lawrence korábban az Instagramon osztott meg fotókat lánya terhesfotózásáról. A megható képek mellé azt írta, a szíve túlcsordul szeretettel, és nagyon izgatott első unokája születése miatt. Ahogy fogalmaz, az új jövevény a mindenséget jelenti számára. „A család minden – és ez a pillanat nem más, mint Isten áldása. Üdv a következő generációban!”

Eddie Murphy és Martin Lawrence 2025-ben házasodtak össze

Jasmin Lawrence és Eric Murphy 2025 májusában tartottak egy meghitt, csendes templomi esküvőt, amelyen csak ők ketten és a prédikátor vettek részt. Eddie Murphy elárulta a Jennifer Hudson Show-ban, hogy a fiatalok eredetileg nagyobb ünnepséget terveztek, de végül egy intim ceremónia mellett döntöttek.

Ari Skye-nek feladták a leckét

A két színész korábban is elmondta, hogy mennyire örülnek a fiatalok kapcsolatának. Eddie Murphy még poénkodott is, hogy Eric és Jasmin gyermeke biztosan viccesgéneket örököl. „Mindketten gyönyörűek, csodálatosan néznek ki együtt. Ha egyszer lesz gyermekük, elvárom, hogy vicces legyen” – mondta a színész egy korábbi interjúban.

