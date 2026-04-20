Megszületett Eddie Murphy fiának és Martin Lawrence lányának gyermeke

ari skye eddie murphy eric murphy martin lawrence jasmin lawrence
Eric Murphy és Jasmin Lawrence kislányának az Ari Skye nevet adták.

A hírt maga Eddie Murphy erősítette meg nyilvánosan április 18-án, az Amerikai Filmintézet életműdíjának átadási ünnepségén. Eric Murphy és Jasmin Lawrence babájának megszületése hatalmas öröm és két ikonikus komikusdinasztia egy családdá válása is. 

Eric Murphy és Jasmin Lawrence kislánya megszületett.
Forrás: FilmMagic
  • Eric Murphy és Jasmin Lawrence első közös gyermeke megszületett.
  • A hírt Eddie Murphy jelentette be.
  • A kislány neve Ari Skye.
  • Eric és Jasmin 2025-ben házasodtak össze.
  • A pár 2021-ben tette nyilvánossá a kapcsolatát. 

Eric Murphy és Jasmin Lawrence első közös gyermeke megszületett

Eric Murphy és Jasmin Lawrence vagyis Martin Lawrence lánya és Eddie Murphy fia első közös gyermeke kislány, aki az Ari Skye nevet kapta. A nagy hírt Eddie Murphy osztotta meg az Amerikai Filmintézet életműdíjának átadási ünnepségén.

Eddie Murphy fia és Martin Lawrence lánya 2021-től egy pár.
Forrás: Variety

A 60 éves Martin Lawrence korábban az Instagramon osztott meg fotókat lánya terhesfotózásáról. A megható képek mellé azt írta, a szíve túlcsordul szeretettel, és nagyon izgatott első unokája születése miatt. Ahogy fogalmaz, az új jövevény a mindenséget jelenti számára. „A család minden – és ez a pillanat nem más, mint Isten áldása. Üdv a következő generációban!”

Eddie Murphy és Martin Lawrence 2025-ben házasodtak össze

Jasmin Lawrence és Eric Murphy 2025 májusában tartottak egy meghitt, csendes templomi esküvőt, amelyen csak ők ketten és a prédikátor vettek részt. Eddie Murphy elárulta a Jennifer Hudson Show-ban, hogy a fiatalok eredetileg nagyobb ünnepséget terveztek, de végül egy intim ceremónia mellett döntöttek.

Ari Skye-nek feladták a leckét

A két színész korábban is elmondta, hogy mennyire örülnek a fiatalok kapcsolatának. Eddie Murphy még poénkodott is, hogy Eric és Jasmin gyermeke biztosan viccesgéneket örököl. „Mindketten gyönyörűek, csodálatosan néznek ki együtt. Ha egyszer lesz gyermekük, elvárom, hogy vicces legyen” – mondta a színész egy korábbi interjúban.

Kínos! Kikosarazták Harry herceget és Meghant Ausztráliában: nem fogadta őket a híres család

Brit lapértesülések szerint Meghan Markle és Harry herceg ausztráliai útjuk során szerettek volna ellátogatni az Irwin családhoz, ám a találkozó nem jött össze. A természetvédő famíliát szoros szálak fűzik a királyi családhoz, különösen Vilmos herceghez - sokan úgy tartják, most oldalt választottak, ezért nem fogadták a sussexieket.

 

Zayn Malik és Louis Tomlinson balhéja tettlegességig fajult: kórház lett a vége

Nagy dobásnak indult, végül botrányba fulladt a One Directionről szóló Netflixes dokumentumsorozat. A hírek szerint a forgatáson Zayn Malik és Louis Tomlinson között olyan heves vita alakult ki, hogy Louis agyrázkódást szenvedett.

 

Szánalmas fotók, gúnyos kritika: András herceg könyvet adott ki a királyi élet kulisszáiról

Évekkel az Epstein-botrány előtt Andrew Mountbatten-Windsor egy merész kísérletet tett arra, hogy ne csak királyi családtagként, de művészként is ismert legyen. András herceg 1995-ben saját fotóalbumot adott ki, amelyet a kritikusok kíméletlenül ízekre szedtek.

 

