Magyarország az elmúlt években Hollywood egyik legfontosabb európai forgatási központjává vált, és most ismét a figyelem középpontjába került: Tom Cruise Budapesten forgat. Ennek apropóján íme azoknak a világhírű filmeknek a rangsora, amelyeket hazánkban forgattak!

Tom Cruise nem először forgat Budapesten. Íme a legjobb hollywoodi produkciók, amiket Magyarországon forgattak!

Tom Cruise ismét Magyarországon forgat.

A hollywoodi produkciók számára Magyarország továbbra is kiemelt európai forgatási helyszínnek számít.

A főváros sokszínű építészete és fejlett infrastruktúrája miatt gyakran szolgál más világvárosok helyettesítőjeként a filmekben.

A jelenlegi forgatás apropóján sorra vettük azokat a világhírű filmeket, amelyeket részben vagy egészben Magyarországon készítettek.

Filmforgatás: Tom Cruise Budapesten készíti legújabb filmjét

A Mission: Impossible-filmek sztárjának a jelenléte nem új keletű a magyar fővárosban, hiszen korábban más Tom Cruise-filmeket is forgattak Magyarországon. Budapest láthatóan továbbra is kiemelt helyszín a nagyszabású hollywoodi filmek számára. A várost sokszínű építészete, a történelmi utcái és a modern infrastruktúrája miatt gyakran „átalakítják” más nagyvárosokká a filmvásznon. Íme azok a filmek, amelyeknek teljesen vagy részben volt magyarországi forgatása, és világszenzációk lettek!

Dűne

Az utóbbi években a sci-fi műfaj egyik legnagyobb produkciója részben magyarországi stúdiókban készült. A forgatás során hatalmas díszleteket építettek, amelyek több bolygó világát is életre keltették. Magyar szakemberek ezrei dolgoztak a produkción, ami jól mutatja, hogy technikailag is képesek vagyunk hozzájárulni a hollywoodi szuperprodukciókhoz.

Mission: Impossible – Fantom protokoll

Mint írtuk Tom Cruise korábban is forgatott Budapesten, méghozzá leghíresebb szerepében, Ethan Huntként. A karaktere látványos akciójeleneteket hajtott végre hazánkban is a Mission: Impossible – Fantom protokoll című filmhez. A Keleti pályaudvar és a belváros több pontja is szerepel a filmben, más európai városokat „helyettesítve”. A produkció különlegessége, hogy a magyar főváros egyik legikonikusabb hollywoodi szereplésévé vált.