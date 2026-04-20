Magyarország az elmúlt években Hollywood egyik legfontosabb európai forgatási központjává vált, és most ismét a figyelem középpontjába került: Tom Cruise Budapesten forgat. Ennek apropóján íme azoknak a világhírű filmeknek a rangsora, amelyeket hazánkban forgattak!
- Tom Cruise ismét Magyarországon forgat.
- A hollywoodi produkciók számára Magyarország továbbra is kiemelt európai forgatási helyszínnek számít.
- A főváros sokszínű építészete és fejlett infrastruktúrája miatt gyakran szolgál más világvárosok helyettesítőjeként a filmekben.
- A jelenlegi forgatás apropóján sorra vettük azokat a világhírű filmeket, amelyeket részben vagy egészben Magyarországon készítettek.
Filmforgatás: Tom Cruise Budapesten készíti legújabb filmjét
A Mission: Impossible-filmek sztárjának a jelenléte nem új keletű a magyar fővárosban, hiszen korábban más Tom Cruise-filmeket is forgattak Magyarországon. Budapest láthatóan továbbra is kiemelt helyszín a nagyszabású hollywoodi filmek számára. A várost sokszínű építészete, a történelmi utcái és a modern infrastruktúrája miatt gyakran „átalakítják” más nagyvárosokká a filmvásznon. Íme azok a filmek, amelyeknek teljesen vagy részben volt magyarországi forgatása, és világszenzációk lettek!
Dűne
Az utóbbi években a sci-fi műfaj egyik legnagyobb produkciója részben magyarországi stúdiókban készült. A forgatás során hatalmas díszleteket építettek, amelyek több bolygó világát is életre keltették. Magyar szakemberek ezrei dolgoztak a produkción, ami jól mutatja, hogy technikailag is képesek vagyunk hozzájárulni a hollywoodi szuperprodukciókhoz.
Mission: Impossible – Fantom protokoll
Mint írtuk Tom Cruise korábban is forgatott Budapesten, méghozzá leghíresebb szerepében, Ethan Huntként. A karaktere látványos akciójeleneteket hajtott végre hazánkban is a Mission: Impossible – Fantom protokoll című filmhez. A Keleti pályaudvar és a belváros több pontja is szerepel a filmben, más európai városokat „helyettesítve”. A produkció különlegessége, hogy a magyar főváros egyik legikonikusabb hollywoodi szereplésévé vált.
Mentőexpedíció
A 2015-ös, Matt Damon főszereplésével készült Mentőexpedíció az egyik legsikeresebb űrutazásos film lett. Damon egy Marson elveszett űrhajós szerepét játssza a Bálna futurisztikus épületében, amely a NASA Johnson Űrközpontját volt hivatott megjeleníteni. A forgatás további helyszíneit az etyeki Korda Studios filmkomplexuma biztosította.
Szárnyas fejvadász 2049
A futurisztikus sci-fi egyes jeleneteit magyarországi stúdiókban vették fel. A hatalmas belső díszletek és speciális világítási megoldások miatt Budapest már többször ideális helyszínnek bizonyult sci-fi filmekhez. Harrison Fordot többször is sikerült lencsevégre kapni Budapesten a forgatások alatt.
Alien: Romulus
Az Alien: Romolus forgatásai szinte teljes egészében a fóti Origo Filmstúdióban zajlottak, ahol hatalmas díszletek épültek a sci-fi világához méltó látványelemekkel. Érdekesség, hogy az Alien-sorozat új részének eredetileg csak streamen kellett volna debütálnia, de a látványos felvételek miatt végül mégis a moziba küldték az alkotást.
Tom Cruise Balatonbogláron járt
A Mission: Impossible legújabb titkos projektjének bizonyos részeit hazánkban forgatják. Tom Cruiset nemrég látták a magyar fővárosban, de Balatonbogláron is járt már. A Sonline információi szerint Tom Cruise stábja egy balatonboglári motorkereskedésből szerzett be két BMW R nine T típusú motort a forgatáshoz. A típus sajátossága, hogy azoknak a motorrajongóknak kedvez igazán, akik szeretnek kísérletezni és személyre szabott átépítéseket alkalmazni a motorokon. Ezt a hírt megerősítette Erdős Tamás is, aki a balatonboglári Full Gas tulajdonosa, ahonnan az említett motorokat bérelte a stáb.
„Két kollégám két napig dolgozott a motorokkal. A rendező kérése volt, hogy például a műszerfal és a kipufogó is ugyanúgy nézzen ki, így volt munka a járművek előkészítésével. A rendező kilétéről annyit árulhatunk el, hogy több kiemelt hollywoodi alkotás is fűződik a nevéhez” – mondta Erdős.
