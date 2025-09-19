Leteszteltük a városi nők új kedvenc autóját – Stílusos, elektromos és a legszűkebb parkolóhelyre is befér

Gondoltunk egy merészet, és elindítottuk a saját autóteszt-sorozatunkat. A vadonatúj rovatban szubjektív véleményünket osztjuk meg veled, nem nyers műszaki adatokkal - hanem valódi tapasztalatainkkal, élményeinkkel, ahogy valóban átéltük a vezetést az adott autóval. Első körben a Kia EV3 modellt próbálhattuk ki, ami közel egy hétig vendégeskedett nálunk. Az autónál rögtön az volt az érzésünk, mintha ezt pontosan nekünk nőknek tervezték volna: kompakt, könnyen kezelhető, elegáns, mégis határozott és magabiztos - szinte már tökéletes, briliánsan illeszkedik a modern nő életébe. Legyen szó munkába járásról, bevásárlásról, a gyerkőcök iskolába, oviba szállításáról, családi kirándulásról vagy a barátnőkkel töltött hétvégéről, ez a modell kényelmes, biztonságos, egyszerűen vezethető, és tele van olyan praktikus megoldásokkal, amelyek megkönnyítik a rohanós mindennapokat. Kedvünkre telepakolhatjuk, amivel csak szeretnénk, a tágas belső térben a gyerekek is kényelmesen elférnek, sőt egy hosszú út után, még az anyósunk is mosolyogva száll ki belőle.

Kia EV3: Az autó, ami a városi forgalomra született.

Fotó: Antalfi Krisztina

Kia EV3 – A könnyed suhanás nem elég erős szó erre a szépségre

Megjelenése azonnal magára vonja a tekintetet: letisztult, modern formák, dinamikus vonalak és stílusos részletek teszik igazán vonzóvá. Külsőre kompakt és modern, belül pedig tágas, előremutató, a tér kialakítása pedig minden tekintetben csábító. A kompakt mérete ellenére határozott megjelenésének hála bátran sorol be még a legzsúfoltabb városi forgalomba is, és könnyedén megtalálja a helyét a legszűkebb parkolókban, ami a reggeli rohanásban, valljuk be, nem egy elhanyagolható szempont. Favágóknak, vidéki betyároknak biztos nem ez lesz az álomautó, de egyedülállóknak, pároknak és kiscsaládosoknak a legideálisabb választás lehet. Lássuk is részleteket!

Formavilág: különleges dizájn, ami elsőre megfog

Külseje egyedi, modern stílust képvisel, karakteres crossover elemekkel. Megjelenése egyszerre futurisztikus, modern és játékos, nincs ember, aki ne venné észre. Megjelenése túlmutat a hétköznapi egyszerűségen: a sötétített részletek, a határozott vonalvezetés és az új, szögletesebb orrkialakítás azonnal kiemeli őt a tömegből.

Oldalnézetből a dinamikus tetőív, a markáns kerékjárati ívek és az erőteljes SUV-arányok emelik ki az EV3 robusztus karakterét. A 19 colos, GT-Line kivitelhez tartozó felnik egyszerre sportosak és elegánsak – pont, mint maga az autó. Az elegáns tetővonal esztétikusan kapcsolódik össze a hátsó ajtóval, kiemelve az autó hangsúlyos kerékíveit.

Természetesen a fények sem elhanyagolhatóak ennél a modellnél: a LED-es nappali menetfények és a hátul finoman végigfutó fénycsík mind hozzájárul az egyedi megjelenéshez. Nem próbál elrejteni semmit – büszkén vállalja, hogy kompakt, mégis határozott, és azt üzeni: „kis méret ide vagy oda, velem számolni kell!”