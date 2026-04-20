A poklok poklát élték át − Betörtek Palvin Barbiék házába: Videó

Betörő miatt hívták ki a Los Angeles-i rendőrséget a magyar modell és Dylan Sprouse házához. Palvin Barbiék nagyon megijedtek, de úgy tudni, később nem tettek feljelentést birtokháborításért.
Dylan Sprouse a rendőrség kiérkezéséig fegyverrel tartotta sakkban a behatolót, miközben Barbi sokkos állapotban hívta a rendőrséget. Egy bennfentes úgy fogalmazott, hogy a színészt és Palvin Barbit is megrázta az eset, az incidens során azonban senki nem sérült meg.
A Los Angeles-i Rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a férfi kilétéről, a pár pedig nem nyilatkozott az ügyben, és értesülések szerint feljelentést sem tettek birtokháborítás miatt. A hatóságok ennek ellenére egy korábbi elfogatóparancs alapján vették őrizetbe a férfit.
