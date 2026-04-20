A viktoriánus korban még a strandolás is kínszenvedés volt: szigorú szabályok szerint fürdőzött az elit

Képzeljük el, hogy bevontatnak minket a jéghideg óceánba, a víz alá nyomnak, és mi ezért fizetünk is. Ilyesmi élmény élt át az, aki a viktoriánus korban strandra látogatott, ennek ellenére valósággal özönlöttek az emberek a tengerparti üdülőhelyekre. De vajon hogyan jutottunk el a koktélokig és láblógatásig? Jó helyen, jársz, cikkünk éppen erről szól.

A viktoriánus kori strandolás leginkább egy tortúrára hasonlított.

Strandolás régen és ma Egykoron a szegények laktak a vízparton, a fürdőzés kellemetlen tevékenység volt.

Ugyan a 18. századtól kezdett elterjedni, a viktoriánus korban lett általános elfoglaltság a tengeri fürdőzés.

Szigorú szabályok és ún. fürdőgépek segítségével fürdött az elit.

A vasút és közlekedés felgyorsulása alakította ki a strandolás ma ismert formáját.

Így strandoltak ők, avagy nyaralás a viktoriánus korban

Napjainkban milliókat fizetünk egy-egy vízparti ingatlanért, ami azért különös, mert alig két évszázada a szegények lakhelyei voltak. Hideg, nyirkos, szeles vidékek voltak, távol mindentől. Az elit szabadidejét hosszú ideig inkább töltötte vadászkastélyokban és vidéki birtokokon, a tengert és tavakat legfeljebb tisztes távolságból csodálta.

A tenger elmossa az emberiség minden gonoszságát – dr. Russel szlogenje.

Aztán a 18. század közepén fordulat következett be, ugyanis a felvilágosodásnak köszönhetően az emberek egyre egészségtudatosabbak lettek. Egy dr. Richard Russel nevű orvos ugyanis kiadott egy könyvet, mely a tengervíz jótékony egészségügyi hatásait taglalta, ami reumától kezdve hisztérián át valamennyi nyavalyára gyógyírt jelentett. Kutatásait további szakemberek is támogatták, így egyre több arisztokrata és nagypolgár kereste fel a tengerpartokat, rekreációs céllal.

Mártogatók, illemtan és viktoriánus fürdőruhák

Megindult a fürdőkomplexumok és szállók építése, ám ez még közel sem egy karibi vakáció volt pálmafákkal és koktélokkal. Dr. Russel ajánlása szerint ugyanis a téli hónapok voltak a legalkalmasabbak a fürdőzésre, a szeles, jeges vízben való mártózás pedig komoly mentális és fizikai kihívást jelentett. Az embereket szánt szándékkal a víz alá nyomták, a hidegtől elgémberedtek az izmok, a sós víz marta a szemet és orrnyálkahártyát.