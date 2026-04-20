A viktoriánus korban még a strandolás is kínszenvedés volt: szigorú szabályok szerint fürdőzött az elit

Képzeljük el, hogy bevontatnak minket a jéghideg óceánba, a víz alá nyomnak, és mi ezért fizetünk is. Ilyesmi élmény élt át az, aki a viktoriánus korban strandra látogatott, ennek ellenére valósággal özönlöttek az emberek a tengerparti üdülőhelyekre. De vajon hogyan jutottunk el a koktélokig és láblógatásig? Jó helyen, jársz, cikkünk éppen erről szól.
Strandolás régen és ma
- Egykoron a szegények laktak a vízparton, a fürdőzés kellemetlen tevékenység volt.
- Ugyan a 18. századtól kezdett elterjedni, a viktoriánus korban lett általános elfoglaltság a tengeri fürdőzés.
- Szigorú szabályok és ún. fürdőgépek segítségével fürdött az elit.
- A vasút és közlekedés felgyorsulása alakította ki a strandolás ma ismert formáját.
Így strandoltak ők, avagy nyaralás a viktoriánus korban
Napjainkban milliókat fizetünk egy-egy vízparti ingatlanért, ami azért különös, mert alig két évszázada a szegények lakhelyei voltak. Hideg, nyirkos, szeles vidékek voltak, távol mindentől. Az elit szabadidejét hosszú ideig inkább töltötte vadászkastélyokban és vidéki birtokokon, a tengert és tavakat legfeljebb tisztes távolságból csodálta.
A tenger elmossa az emberiség minden gonoszságát – dr. Russel szlogenje.
Aztán a 18. század közepén fordulat következett be, ugyanis a felvilágosodásnak köszönhetően az emberek egyre egészségtudatosabbak lettek. Egy dr. Richard Russel nevű orvos ugyanis kiadott egy könyvet, mely a tengervíz jótékony egészségügyi hatásait taglalta, ami reumától kezdve hisztérián át valamennyi nyavalyára gyógyírt jelentett. Kutatásait további szakemberek is támogatták, így egyre több arisztokrata és nagypolgár kereste fel a tengerpartokat, rekreációs céllal.
Mártogatók, illemtan és viktoriánus fürdőruhák
Megindult a fürdőkomplexumok és szállók építése, ám ez még közel sem egy karibi vakáció volt pálmafákkal és koktélokkal. Dr. Russel ajánlása szerint ugyanis a téli hónapok voltak a legalkalmasabbak a fürdőzésre, a szeles, jeges vízben való mártózás pedig komoly mentális és fizikai kihívást jelentett. Az embereket szánt szándékkal a víz alá nyomták, a hidegtől elgémberedtek az izmok, a sós víz marta a szemet és orrnyálkahártyát.
Skandináviától a mediterráneumig számos üdülőhely alakult, Angliában például az akkor már démonjaival küszködő III. György tette népszerűvé. Csakhogy a viktoriánus kor jellemzői közé tartozó prüdéria és szigorú erkölcsi szabályok nem tették lehetővé a pőreséget, így a nők és férfiak szeparálva fürödtek. Egyes helyeken paravánokkal vetettek akadályt a kíváncsi szemek elé, de csakhamar elterjedtek a fürdőgépek.
Ezek valójában kerekeken guruló öltözők voltak, ahova jól fizetett munkások vitték be a gyógyulni vágyó arisztokratákat. Rendszerint alacsony származású, vízpart közelében felnőtt személyek voltak, akik úgy ismerték a vízpartot, mint a tenyerüket: tudták, hol a legcsendesebb a tenger, hol nem mélyül gyorsan. Ők voltak az ún. dipperek, vagyis „mártogatók”, akik közül az 1700-as években élt Martha Gunn volt a legismertebb.
A fürdőgépeket jó messzire bevontatták a tengerbe, majd ha kellően bent voltak, előjöhettek a gyógyulni vágyó nők. Ha úgy kívánták, serény segítőik ölben vitték őket a habokba. Ekkoriban terjedt el a gőzfürdőzés, wellness gyakorlata, azonban egészen a viktoriánus kor elejéig úri huncutság volt a strandolás. A viktoriánus fürdőruha robusztus, sokat takaró költemény volt, egészen a huszadik századig kellett váni arra, hogy a közerkölcs fellazuljon és ledérebb, kényelmes darabok jelenjenek meg.
Így lett a strandolás mindenki üdülése
Ahhoz, hogy a ma ismert turizmus, vele együtt a strandolás is kialakuljon, az ipari forradalom egyik fő vívmányára volt szükség. Ahogy a vasút elterjedt az öreg kontinensen és megfizethető áron lehetett nagy távolságot megtenni, mind szélesebb társadalmi réteg jutott el a fürdőhelyekre.
A 19. században alakultak ki azok a ma ismert üdülőparadicsomok, mint a Francia Riviéra, Amalfi partvidék, Atlantic City, de a cseh és német fürdővárosok is ekkor futottak fel. Az élet a viktoriánus korban szigorú szabályokhoz volt kötve, húsvétkor, vasárnap, karácsonykor például tilos volt fürdeni, minden kúra meghatározott szertartás szerint folyt.
A fürdőgépek pedig csak az 1920-as évekre koptak ki, amikor az első koedukált strandok is megjelentek. Ekkortól alakult ki a ma ismert strandolós kultúra: a fürdés immár nem a rekreáció hanem a szórakozás és pihenés fő tevékenysége volt.
Strandfürdőzés viktoriánus módra
A viktoriánus nők és férfiak szigorúan szeparálva, prűd szabályok szerint fürdőztek, a strandolás eredete pedig nem a pihenésben, hanem a gyógykúrákban keresendő. A viktoriánus tengerpartok története mindenesetre remekül illusztrálja a hosszú évszázad mélyreható társadalmi átalakulását.
